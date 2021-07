Feray Özcan ist neuer Allseated Key Account Manager für die Hotelbranche

Seit dem 01.07.2021 unterstützt Feray Özcan als Key Account Manager Hospitality das Team der Allseated GmbH bei der Digitalisierung der Event- und Hotelbranche.

Seit dem 01.07.2021 unterstützt Feray Özcan als Key Account Manager Hospitality das Team von Vera Cavus, Director of Sales Allseated GmbH, bei der Digitalisierung der Event- und Hotelbranche. Als Senkrechtstarter im Eventmarkt mit einer wachsenden Community von 100.000 Nutzern und über 30.000 gelisteten Locations in 2D und 3D weltweit ermöglicht Allseated virtuelle Site-Inspections, Eventplanung und -durchführung in 4K Gamer Technology.

Bevor es Feray Özcan in die Softwarebranche zog, durchlief der 32-jährige verschiedene berufliche Stationen in internationalen Hotelketten, wie zum Beispiel bei Marriott International, wo er als Cluster Sales Manager für die Hamburg Hotels als auch als National Sales Manager für die Hotels in der DACH Region verantwortlich war. Zuletzt war Feray Özcan als Sales und Marketingleiter für das Opening des 25hours Hotel in Köln und anschließend als stellverstretender Hoteldirektor für die operative Leitung des 25hours Hotel in Düsseldorf verantwortlich. Mit dem richtigen Gespür für die Bedürfnisse und Trends der Hotelbranche bringt Feray Özcan neues Hintergrundwissen für das amerikanische Softwareunternehmen mit.

“Eigentlich fing alles damit an, dass ich mir als potenzieller Kunde bei einer Promotion-Veranstaltung das Programm anschauen wollte, um zu bewerten, ob es eventuell etwas für unsere Hotelgruppe sein könnte. Das Potential der unterschiedlichen Produkte von Allseated hat mich sofort begeistert, sodass ich Teil dieser digitalen Bewegung sein wollte. Das Beeindruckende ist, dass Allseated der Hotellerie Lösungen innerhalb der Pandemie, zum Re-Start, aber auch darüber hinaus bietet. Die Produkte ergänzen den Service von Seiten des Hotels und versuchen ihn nicht wie viele IT-Programme zu ersetzen.” so Feray Özcan in seiner neuen Rolle als Key Account Manager Hospitality.

Was als kollaboratives Bestuhlungstool begann und für die einfache Gestaltung von Event-Konzepten und Bestuhlungsvarianten in 2D und 3D in 2014 auf den Markt kam, bietet nun unter Führung von Sabine Reise, Managing Director Allseated Europa mit Sitz in Düsseldorf, mittlerweile eine Vielzahl an zusätzlichen digitalen Lösungen. Basierend auf Matterport “Realview”-Ansichten lassen sich virtuelle Site-Inspection, individuelle Bestuhlungsvarianten und digitale und hybride Veranstaltungen in 3D digitalen Zwillingen der Locations erstellen und durchführen. Das neueste “Baby”, die virtuelle 3D Eventplattform Allseated EXVO wurde mit dem diesjährigen GOLD WINNER Award bei der größten globalen Event Preisverleihung – Eventex – in der Kategorie Event Technology ausgezeichnet.

Über Allseated

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Ressourcen und schaffen Synergien in der Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die Veranstaltungsräume in 3D begangen werden, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated EXVO können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.

Firmenkontakt

Allseated GmbH

Sabine Reise

Suitbertusstraße 123

40223 Düsseldorf

+49 211 78171750

+49 211 1793688

germany@allseated.com

https://allseated.de

Pressekontakt

Allseated GmbH

Miriam Hageböck

Suitbertusstraße 123

40223 Düsseldorf

+49 211 78171758

miriam@allseated.com

https://allseated.de

