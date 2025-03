Fenstereinsatz seriell statt konventionell

WINDOWMENT® – die Modulzarge für seriell vorgefertigte Wandelemente

Die Fenster-Modulzarge WINDOWMENT® von Beck+Heun macht den Fenstereinbau zur Qualitätsoffensive mit Mehrwert – und das in Rekordzeit. Denn das für serielles und konventionelles Bauen geeignete Komplettsystem integriert das Fenster, die Dämmung sowie den Rollladenkasten samt Behang, und auf Wunsch auch die Fensterbänke. In einem Arbeitsschritt eingebaut, spart das für jeden Wandaufbau geeignete Fenstermodul nicht nur Zeit, sondern auch Manpower. Gewerkeübergreifende Schnittstellen rund um das Fenster entfallen. Die sich daraus ergebenden kürzeren Bauzeiten mit deutlich geringeren Rücklaufmängeln sind Schlüsselfaktoren für wirtschaftliches Bauen.

Das Modul für serielle Vorfertigung

WINDOWMENT® lässt sich in alle Wandaufbauten einbinden. Besonders rationell ist die Integration in industriell und seriell vorgefertigte Wandelemente aus Holz oder Beton. Bisher wurden Fenster und Beschattung in industriell seriengefertigte Wandelemente konventionell und damit zeitlich aufwendig eingebaut. Schneller geht es mit WINDOWMENT® als passender Lösung für den Fenstereinsatz im seriellen Bauen. Denn die komplett ausgestattete Modulzarge wird einfach vor der Betonage der Fertigteilwände millimetergenau auf die Schalfläche der Paletten positioniert oder von Robotern in der seriellen Holzwandproduktion vollautomatisch eingesetzt.

Bei traditioneller Bauweise mit aufgehendem Mauerwerk wird die Fenster-Modulzarge einfach eingemauert. Alternativ kann WINDOWMENT® auch nachträglich von oben in eine passende Lücke eingesetzt werden, bevor die nachfolgende Geschossdecke direkt auf das Element betoniert wird. Dies funktioniert sowohl bei Wandaufbauten mit Mauerwerk oder Planelementen als auch mit Betonfertigteilen.

Quantität mit Qualität

Bei der vielfach ausgezeichneten Fenster-Modulzarge handelt es sich um einen vierseitig geschlossenen, hochwärmedämmenden Tragrahmen mit hoher Verwindungssteifigkeit. Individuell konfigurierbar, enthält WINDOWMENT® neben dem Fenster einen Rollladen- oder Raffstorekasten inklusive Behang und Antriebstechnik sowie ein zweiteiliges gedämmtes Führungsschienensystem. Zu den weiteren Komponenten gehören gedämmte Laibungen, innen streich- und tapezierfähig, außen überputzbar sowie thermisch getrennte und ebenfalls gedämmte Fensterbank- oder Estrichanschlusselemente. Wahlweise lassen sich innere und äußere Fensterbänke oder ein werkseitig vormontierter Abdichtungsanschluss bodentiefer Elemente für angrenzende Austritte integrieren.

Montage unter optimierten Bedingungen

Die WINDOWMENT® Modulzargen werden nach genauer Planung komplett vorkonfektioniert zum Fensterbauer transportiert. Dort erfolgt die RAL-Montage der Fenster in die Zarge – witterungsunabhängig, unter optimierten Bedingungen und mit allen zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln. Anschließend wird jede Fenster-Modulzarge verpackt zur Baustelle oder zum Fertigteilwerk geliefert und kann dort entweder just-in-time eingebaut oder bis zum Einbauzeitpunkt geschützt gelagert werden. Dank geprüfter Kran-Hebepunkte lassen sich die Module schnell und exakt an den Einbauort verbringen. Bis zur Endabnahme bleiben die WINDOWMENT® Elemente sicher geschützt und verpackt. Eine vorübergehende Demontage von Einzelteilen ist ebenso wenig notwendig wie eine nachträgliche Konfektion.

Nicht nur Zeitvorteile

Aufgrund der seriellen Fenstermontage unter optimierten Bedingungen in der Montagehalle des Fensterbauers sind auf der Baustelle nicht nur weniger Arbeitsschritte notwendig, sondern können Nachfolgewerke auch früher starten. Der Einbau selbst ist mit weniger Fachkräften und ohne manuelles Heben zu erledigen. Außerdem reduzieren die während der Bauphase bis zur Endabnahme geschützten Module die Schnittstellen, erfordern weniger Nacharbeit und weisen zudem deutlich niedrigere Rücklaufmängel auf. Nicht zuletzt lässt sich durch das Komplettelement nachweislich Bauzeit einsparen. Die individuelle Konfigurierbarkeit in Verbindung mit der kompakten Bauform macht WINDOWMENT® zu einem Modul mit Mehrwert. Ein neuer Produktfilm des Herstellers Beck+Heun bringt die Vorteile der Fenstermontage mit WINDOWMENT® auf den Punkt: https://youtu.be/Ah47EhKLmgU

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

