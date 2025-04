Fenster, Verschattung und Lüftung im Modul

AIRFOX® und WINDOWMENT® für Holzbauweise und Wandfertigteile

Seit 63 Jahren entwickelt Beck+Heun das Kernprodukt Rollladenkasten weiter. Mittlerweile erstrecken sich die Produktwelten über alle Fensteranschlüsse. Die nächste Evolutionsstufe – Bauelemente in multifunktionalen Komplettmodulen mit höchstem Vorfertigungsgrad zu integrieren – hat Beck+Heun vollzogen, lange bevor serielles Bauen im Branchendiskurs angekommen war. Auf der Messe BAU 2025 hat der Hersteller von Verschattungs- und Lüftungssystemen die neue Vielfalt seiner für serielles Bauen und Sanieren optimierten Produktlinien AIRFOX® und WINDOWMENT® vorgestellt.

Wärmerückgewinnendes Lüftungssystem AIRFOX® ONE für die serielle Sanierung

Als dezentrales Lüftungssystem bietet AIRFOX® bis zu 92 % Wärmerückgewinnung, effizienten Luftaustausch, Energieeffizienzklasse A+ sowie optimierten Schallschutz ohne baulichen Mehraufwand. Alle Hauptmarken der Rollladen- und Raffstorekastenserien von Beck+Heun sind mit AIRFOX®-Lüftungssystemen erhältlich.

Ergänzt wird die Produktfamilie der kastenintegrierten Lüftungssysteme durch die Variante AIRFOX® ONE für die Integration in die Fensterlaibung. Auch bei diesem für den Neubau und die Sanierung geeigneten Lüftungselement entfallen optisch unschöne Außenhauben.

Überdies eignet sich AIRFOX® ONE optimal für die serielle Sanierung nach dem Energiesprong-Prinzip. Es wurden bereits zahlreiche Bestandsimmobilien führender Wohnungsunternehmen mit „fliegenden Fassaden“ inklusive AIRFOX® ONE-Lüftungssystemen energetisch saniert.

Fenster-Modulzarge WINDOWMENT® schließt Lücke im seriellen Wandbau

Längst hat sich WINDOWMENT® als wirtschaftliche Lösung für die vorgefertigte Fenstermontage im Neubau etabliert. Neben renommierten Fensterbauern setzen auch namhafte Bauunternehmen Deutschlands auf die individuell konfigurierbare Fenster-Modulzarge.

Der Einsatz von Fenster und Beschattung in seriengefertigte Wandelemente musste mangels adäquater Lösungen bisher konventionell realisiert werden. Die Folge: zeitliche Einbußen. WINDOWMENT® schließt diese Lücke, denn die Modulzarge ist der passende Baustein für den Fenstereinsatz samt Beschattung im seriellen Bauen. So kann WINDOWMENT® beispielsweise vor der Betonage von Fertigteilwänden millimetergenau auf die Schalfläche der Paletten positioniert oder als Modul von Robotern in einer seriellen Holzwandproduktion vollautomatisch eingesetzt werden.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, welches sich in drei Produktwelten gliedert: Einbaukästen, Aufsatzkästen und Komplettsysteme. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert. Mit fünf weiteren Produktbereichen deckt Beck+Heun alles rings um das Fenster ab: Lüftungssysteme, Beschattung, Sanierung, Insektenschutz und Zubehör. Mehr auf: www.beck-heun.de

