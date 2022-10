Fenkner – der Spezialist für exklusive Bauprojekte

Die W. Fenkner GmbH, ein Bauunternehmen aus Braunschweig, führt aufwendige Bauprojekte für hochkarätige Kunden aus.

Das Braunschweiger Handwertunternehmen W. Fenkner GmbH ist ein Spezialist für exklusive Bauprojekte aller Art.

Insbesondere hochwertige Natursteinarbeiten werden vielfach von dem Unternehmen durchgeführt, beispielsweise im Zusammenhang mit der Erstellung von exklusiven Designerbadezimmern.

Aber auch Natursteinfassaden an repräsentativen Gebäuden werden von den Fachleuten erstellt. Gleiches gilt für edle Eingangsportale und Empfangshallen, die von den Fliesenlegern des Fachbetriebs zum Beispiel mit Platten und Fliesen aus italienischem Marmor versehen werden können.

So wundert es nicht, dass Fenkner in der Vergangenheit bereits zahlreiche Großprojekte für seine renommierte Kundschaft realisiert hat, wie etwa die Renovierung von hunderten Badezimmern für eine Kette von Luxushotels. Bei einem anderen Großauftrag haben die Spezialisten hunderte von Bungalows eines beliebten Ferienressorts modernisiert.

Neben den großen Firmenkunden gehören aber natürlich auch Privatkunden, die die exklusiven Natursteinarbeiten und dergleichen zu schätzen wissen, zu dem großen Kundestamm des Betriebs. Wer zum Beispiel sein heimisches Badezimmer in eine regelrechte Wellness-Oase verwandeln lassen möchte, ist bei dem Team von Fenkner genau an der richtigen Adresse. Die Mitarbeiter verfügen über die nötige Erfahrung, ein umfassendes Knowhow und natürlich auch die benötigten Geräte und Maschinen sowie nicht zuletzt über das begehrte Baumaterial, um auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche wahr werden zu lassen.

Außer der Verlegung der Natursteinplatten und -fliesen führen die Fachleute des Weiteren zum Beispiel auch unterschiedlichste Trockenbauarbeiten aus, etwa im Zuge der Neuaufteilung von Räumen oder auch um Verkleidungen für eingesetzte Haustechnik zu erstellen. Falls nötig werden auch Abbrucharbeiten und Rückbauarbeiten von den Experten durchgeführt.

Auf der Webseite der W. Fenkner GmbH finden sich weitere Informationen über den Betrieb und die angebotenen Leistungen in den Bereichen Natursteinarbeiten, Trockenbau und Abbruch. Hinzu kommt eine Bildergalerie mit Fotos von bereits realisierten Kundenprojekten sowie eine Auflistung diverser Referenzkunden.

Inhaber der erfolgreichen „W. Fenkner GmbH“ ist Wolfgang Fenkner, der auch als Namenspatron des Unternehmens fungiert. Der Hauptsitz der „W. Fenkner GmbH“ liegt in der Heinz-Scheer-Straße 1, in der Stadt Braunschweig (Postleitzahl: 38126). Gegründet wurde die „W. Fenkner GmbH“ am 20. Januar im Jahr 1984. Der innovative Baubetrieb hat sich in erster Linie auf den exklusiven Umbau, die Sanierung und die Renovierung von exklusiven Bädern und ähnlichen Wellnessbereichen mit edlen Natursteinböden, Betonwerksteinböden und entsprechenden Wandflächen spezialisiert.

Bei dem Innenausbau der unterschiedlichen Räumlichkeiten kommen hochwertige Mosaiken, Fliesen und Platten aus Naturstein oder Betonwerkstein zum Einsatz. Vielfach wird bei den verschiedenen anspruchsvollen Arbeiten auch Natursteingranulat genutzt. Des Weiteren werden von den professionellen Mitarbeitern des Betriebs auch unterschiedlichste Wandflächen, Fassaden und ähnliches mit Naturstein und/oder Betonwerkstein verkleidet. Durch die Beständigkeit des Materials sind die Werkstoffe, zum Beispiel für Nasszellen und dergleichen (Badezimmer, Wellness-Bereiche etc.), besonders gut geeignet. Zudem können die Natursteinprodukte mit einer rutschhemmenden Oberfläche versehen werden, was sie ebenfalls für den Einsatz in feuchten Bereichen, wie Bädern usw., prädestiniert. Eine rutschhemmende Oberfläche der Fliesen und sonstigen Natursteinprodukte kann mit diversen Methoden erreicht werden, etwa durch das Beflammen oder das Sandstrahlen. Außer der fachgerechten Verkleidung von Flächen mit Naturstein und Betonwerkstein, gehören zahlreiche weitere verschiedene Dienstleistungen aus dem handwerklichen Bereich, wie Bodenverlegungen, Abbrucharbeiten und Trockenbauarbeiten, zur breiten Angebotspalette der „W. Fenkner GmbH“.

Zur Stammbelegschaft des Betriebs zählen rund 30 erfahrene, gut ausgebildete Fachleute, die die unterschiedlichen Aufgaben, die bei den jeweiligen Bauaufträgen anfallen, professionell erfüllen. Neben den handwerklichen Tätigkeiten, helfen die Experten von „Fenkner“ bereits bei der Planung der unterschiedlichen Arbeiten und der Materialauswahl. So erhalten die Kunden des Betriebs eine umfangreiche Betreuung, vom Beginn eines Bauprojekts, bis zu dessen abschließender Fertigstellung. Der Betrieb ist nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch international tätig, zum Beispiel in der Slowakei, Österreich, Spanien und Großbritannien. Zum stetig wachsenden Kundenkreis der „W. Fenkner GmbH“ gehören Privatleute sowie die unterschiedlichsten kleinen und großen Betriebe. Unter den Referenzen des Bauunternehmens finden sich zum Beispiel renommierte Hotels in Berlin, Düsseldorf, München und Dresden sowie ein Freizeitressort mit hunderten Bungalows.

