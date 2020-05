Felo Neuheit: der ERGONIC K

Schnell, stark und gelenkig – die Vorteile von Ratsche, Knickschrauber und ERGONIC-Griff in einem Werkzeug

Schraubarbeiten müssen oft an schwer zugänglichen Stellen durchgeführt werden.

FELO, eine der renommiertesten Werkzeugmarken Deutschlands mit mehr als 140 Jahren Erfahrung in der Werkzeugproduktion, hat dafür ein völlig neuartiges Werkzeug entwickelt. Der “ERGONIC K” ist eine einzigartige Kombination aus patentiertem Griff, einer Hochleistungsratsche mit 180 Grad Knickmechanismus und einem 1/4 Zoll Schnellwechselfutter. Damit ist auch “um die Ecke Schrauben” schnell, sicher und

mit hoher Kraftübertragung möglich.

Mobil und extrem vielseitig, so macht Arbeit Spaß

Der einzigartige Griff, dessen druckflexible Polster sich perfekt der Hand anpassen, erleichtert Schraubarbeiten jeder Art und minimiert den Kraftaufwand. Ratsche und Knickmechanismus sind untrennbar mit dem Griff verbunden und gewährleisten so maximale Arbeitssicherheit. Während die Ratsche mit 60 Zähnen besonders schnelles Verschrauben ermöglicht, bietet der Knickmechanismus ausgesprochen hohe Drehmomente bis zu 50Nm. Dieser Mechanismus des ERGONIC K erleichtert zusätzlich das Erreichen schwer zugänglicher Schrauben. Besonders praktisch und somit typisch für die innovativen FELO-Produkte: Nutzer können ohne Umstecken vom axialen Schraubendrehermodus in eine der vier Knickwinkel wechseln, ein unschätzbarer Vorteil, wenn es plötzlich einmal “eng wird”.

Der ERGONIC K ist in verschiedenen anwenderbezogenen Sortimenten mit Bits und Steckschlüsseln erhältlich. Er wird sowohl in einer robusten, spritzwassergeschützten Strongbox als auch in einer kompakten Gürteltasche geliefert. Erstmals ist es FELO mit dem ERGONIC K gelungen, die Funktionalität einer Ratsche und eines Knickschraubers mit dem ERGONIC-Griff zu kombinieren. Dank der Ratsche ist das Verschrauben sehr effizient möglich. Durch die Kombination dieser überragenden Produkteigenschaften mit dem einzigartigen Griff werden Arbeiten deutlich einfacher, komfortabler und sicherer. Den FELO ERGONIC K – mit 15 Jahren Herstellergarantie – erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

Weitere Informationen zu dem umfangreichen FELO-Produktsortiment und dem Unternehmen erhalten Sie unter: www.felo.de

140 Jahre Felo-Werkzeugfabrik. Ein Jubiläum auf das unsere Mitarbeiter und Kunden stolz sind! Eine Erfolgsgeschichte, die 1878 ursprünglich unter dem Markennamen Hammermühle, in Steinbach/Hallenberg in Thüringen, begann. 1950 wurde die Felo Werkzeugfabrik in Neustadt, als Nachfolger gegründet. Aus den bescheidenen Anfängen mit zwei Angestellten wuchs innerhalb von 140 Jahren durch Innovationskraft, Qualitätsbewusstsein und Begeisterung einer der weltweit führenden Hersteller von Schraubendrehern und Bits. Heute entwickeln und produzieren ca. 220 Felo Mitarbeiter auf über 10.000 m² weit über 1 Millionen Schraubendreher und genauso viele Bits pro Monat an zwei Standorten.

