Felix Thönnessen startet mit „Aufbruch Wunschleben“ durch!

Erstklassige Locations, herzerwärmende Storys und hochexplosives Mindset: Im März und April 2024 tourt Business Mentor Felix Thönnessen durch Deutschland und Österreich.

Wer hat sie nicht? Wünsche, die wir heimlich auf unsere innere Bucket-List setzen, aber nie abhaken. Wer jetzt nickt, den lädt Felix Thönnessen zu seiner mit Spannung erwarteten Tour ein. Im Gepäck: Antworten, wie du dein Leben so gestaltest, dass Wünsche keine Warteschleifen-Melodien mehr singen.

„Aufbruch Wunschleben“ – mehr als nur ein Titel, das ist ein Lebensmotto. Erwartet keine Powerpoint-Schlacht oder Comedy-Nonsens. Hier wird gelacht, gelernt und vor allem: Umgesetzt! Es wird ein Arbeitstreffen der ganz besonderen Art. „Ich verspreche: Du gehst nicht nur mit Motivation, sondern auch mit einem konkreten Plan nach Hause!“, sagt Thönnessen.

Tourdaten:

-02.03 & 03.03.2024: TIG Mönchengladbach

-06.03.2024: Savoy Düsseldorf

-07.03.2024: Pantheon Bonn

-10.03.2024: Orpheum Wien

-12.03.2024: Schlachthof München

-13.03.2024: DasDie Erfurt

-… und viele mehr bis zum 21.04.2024 in den Wühlmäusen Berlin!

Keine 0815-Veranstaltung: Felix Thönnessen zeigt, wie du Hindernisse pulverisierst und den Highway zu deinem Wunschleben findest. Das ist der „Fast & Furious“ der Persönlichkeitsentwicklung, gesponsert von der DVAG.

Karten gibt’s auf felix.team/tour. Frühbucher? Clevere Entscheidung!

Für mehr Infos:

hallo@felix.team

Pack die Gelegenheit am Schopf und starte den Motor deines Wunschlebens. Kein „Hätte“, kein „Wäre“, kein „Wenn“. Nur du und dein „Jetzt“.

Also, Ticket holen und los geht’s. Wir sehen uns!

Diese Pressemitteilung stammt direkt aus den kreativen Köpfen des Felix Thönnessen Teams. Bei Rückfragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an hallo@felix.team.

Felix Thönnessen ist ein renommierter Unternehmer und Experte im Bereich Startup-Beratung und -Förderung. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem tiefgreifenden Wissen über die Startup-Szene hat er zahlreichen jungen Unternehmen geholfen, erfolgreich zu starten und zu wachsen. Er ist nicht nur bekannt für seine individuellen und praxisorientierten Beratungsansätze, sondern auch als gefragter Redner auf nationalen und internationalen Veranstaltungen. In der Öffentlichkeit gewann er zusätzlich an Bekanntheit durch seine Rolle als Coach in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“. Mit seiner Expertise und seinem Engagement ist Felix Thönnessen eine herausragende Persönlichkeit in der deutschen Unternehmer-Landschaft.

