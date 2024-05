Felix Pflanz wird Geschäftsführer der Servicegesellschaft des Mobilitätsverbandes

Bundesverband Betriebliche Mobilität erweitert mit Felix Pflanz die Geschäftsführung der Servicegesellschaft / Ausbau der GmbH und bestmögliche Unterstützung der Verbandsarbeit

Mannheim, 6.5.2024. Felix Pflanz ist zum 1. Mai 2024 vom Bundesverband betriebliche Mobilität zum Geschäftsführer der BVF Service GmbH bestellt worden. „Seit Oktober ist Felix bereits in leitender Funktion an Bord, um ein schlagkräftiges Team aufzubauen und sich auf die Geschäftsführung vorzubereiten. Nach dem erfolgreichen Start übernimmt er nun die Funktion des Geschäftsführers“, so Axel Schäfer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverband betriebliche Mobilität e.V. (BBM).

Die BVF Service GmbH spielt eine wichtige Rolle innerhalb des BBM und ist verantwortlich für den gesamten operativen Geschäftsbetrieb des Verbandes. Sie unterstützt die fachliche Arbeit, steuert Projekte und betreut das Qualifizierungsangebot des größten Netzwerks für betriebliche Mobilität in Deutschland. In seiner neuen Rolle wird Felix Pflanz die Führung der Gesellschaft übernehmen. Er bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich betriebliche Mobilität mit. „Nach dem erfolgreichen Start 2023 ist die Aufgabe von Felix Pflanz als Geschäftsführer, die Service GmbH weiterzuentwickeln und wie bisher die Ziele des BBM in all seinen Facetten zu unterstützen“, so der Vorstandsvorsitzende Marc-Oliver Prinzing. „Sein guter Einstand und sein Engagement für die betriebliche Mobilität hat uns überzeugt. Seine Ernennung zum Geschäftsführer zeigt das Vertrauen des Vorstandes in seine Fähigkeiten, die Arbeit des Verbandes bestmöglich unterstützen.“, unterstreicht Prinzing. Der Vorstand freut sich auf die Fortsetzung der bisherigen, positiven Zusammenarbeit und wünscht Felix Pflanz viel Erfolg!

www.mobilitaetsverband.de

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit über 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze) und Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim). Geschäftsführer und Vorstandsmitglied ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

