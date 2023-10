Felix Pflanz wechselt ins Team des Mobilitätsverbandes

BBM begrüßt Felix Pflanz als Leiter der Servicegesellschaft des Verbandes / Umfassende Erfahrung in der Mobilitätsbranche / Nachhaltige betriebliche Mitarbeiter-Mobilität im Fokus

Mannheim, im Oktober 2023. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 hat der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) den neuen Leiter seiner Service GmbH begrüßt. Seit Anfang des Monats ist Felix Pflanz Teil des Teams und wird den Verband tatkräftig in leitender Funktion unterstützen.

Felix Pflanz ist bereits seit über 20 Jahren in der Mobilitätsbranche tätig und hat sich dort in verschiedenen leitenden Positionen unter anderem um die Mitarbeiter-Mobilität gekümmert. „Seine umfassenden Erfahrungen und Qualifikationen machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team. Wir sind sicher, dass Felix Pflanz eine Bereicherung für unsere Service GmbH und unseren Verband sein wird und wir von seiner Expertise profitieren können. Im Namen des gesamten Vorstandes heißen wir Felix Pflanz herzlich willkommen und freuen uns darauf, unseren Mobilitätsverband gemeinsam erfolgreich voranzubringen“, so Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.

„Nach einigen Positionen auf Anbieter- und Dienstleister-Seite habe ich mich dazu entschieden, dass Thema Mobilität von der anderen Seite zu betrachten und mich im sowie für das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeiter-Mobilität zu engagieren. Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und auf die neue Aufgabe. Die betriebliche Mobilität ist ein wichtiges Thema – und gerade im Hinblick auf die Mobilitätswende ist hier viel in Bewegung. Der Verband ist dabei eine wichtige Anlaufstelle. Ich freue mich auf eine spannende Herausforderung“, unterstreicht Felix Pflanz.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit fast 600 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf AG). Geschäftsführer und Vorstandsmitglied ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

