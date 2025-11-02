Felix Haßmann siegt im Großen Preis von Oldenburg

18.000 begeisterte Gäste beim AGRAVIS-Cup

Sieben Paare erreichten das entscheidende Stechen im Großen Preis von Oldenburg, der Sonntagnachmittag wurde zu einer sehr spannenden Angelegenheit zum Abschluss des AGRAVIS-Cups 2025. Denn schon das erste Paar Carsten-Otto Nagel (RFV Stall Moorhof) mit Curacao eröffnete das Finale fehlerfrei und flott (37,11 Sekunden). Auch wenn der 14-jährige Wallach mit den angekündigten Siebenmeilenstiefeln durch den Parcours gejagt war, es sollte „nur“ zum dritten Platz reichen.

Denn mit seinem 802. Sieg in einem S-Springen düpierte Felix Haßmann (ZRFV Lienen) mit Mon Genuartt die gesamte Konkurrenz. Im Normalparcours noch absolut souverän, waren beide im Stechen ein wenig vom Glück verfolgt, als so manches Hindernis recht eigenartig überwunden wurde. „Da hatten wir wirklich Glück, da haben wir so manches Mal nicht den richtigen Abstand gehabt und sind trotzdem rübergekommen.“ Felix Haßmann ist nun mal eine ehrliche Haut und machte niemandem etwas vor. „Aber das gehört einfach auch dazu.“ Kein Fehler, 36,14 Sekunden, das blieb bis zum Schluss das Maß aller Dinge. Sehr zur Freude des Reiters, der zwischenzeitlich zwischen Riesenbeck und Oldenburg pendelte, und bei beiden Turnieren Siege feierte. „Es ist schade, dass solche Turniere parallel stattfinden. Aber nach Oldenburg musste ich einfach hin. Der Weg ist nicht so weit, es ist ein tolles Turnier mit einer Traumkulisse.“

Dass Oldenburg ein gutes Pflaster ist, das dürfte Maximilian Wurster auch bestätigen. Mit seinem Klausi war der Mann vom RV Oldenburger Münsterland bereits beim Championat am Samstag schon Dritter und danach direkt in einem Zwiespalt. „Soll ich damit das Wochenende erfolgreich abschließen, oder soll ich es auch noch im Großen Preis versuchen?“ Er entschied sich für die zweite Option und lag damit goldrichtig. Platz zwei waren ihm und Klausi beschieden. 36,39 Sekunden standen auf der Uhr, 25 Hundertstel mehr als bei Haßmann.

Hinter Nagel belegte der junge Lasse Nölting (RFV Isernhagen) den vierten Rang. Mit seinem elfjährigen Cornello de Revel war er im Stechen der Schnellste (34,59), allerdings hatten beide auch einen Abwurf. Schon in der Normalparcours-Runde hatte das Pferd so manches Mal an die Stangen geklopft, so dass die nachdachten, ob sie fallen. Taten sie nicht, so dass es auf der Tribüne recht despektierlich hieß: „Das Glück ist mit die Dummen, manchmal kannste gar nicht dumm genug sein.“

„Mein Highlight war dieses Stechen im Großen Preis. Und ich darf mit großer Freude feststellen, dass das Turnier wieder in Oldenburg angekommen ist,“ freute sich Michael George, Mitveranstalter des Turniers und Vorsitzender des Pferdesportverbandes Weser-Ems.

18 000 Besucher bedeuten eine Steigerung um 3000, das nötigte auch Jan Heinecke ein Kompliment ab. Das Vorstandsmitglied der AGRAVIS Raiffeisen AG freute sich über jede Menge guten Sport, zufriedene Zuschauer und viele glückliche Gesichter auf der Tribüne und im Parcours.

Letztere hatte vor allem Oliver Schulze Brüning wahrgenommen, der sportliche Turnierleiter war nun mal ganz dicht an Ross und Reiter dran. „Wir von unserem ganzen Team haben nicht nur fröhliche und glückliche Gesichter geschaut, sondern auch den Zeitplan eingehalten. Auch darauf sind wir stolz.“

Alle Infos, News und Bilderstrecken gibt es unter agravis-cup-oldenburg.de.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 7.000 Mitarbeitenden rund 8,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.