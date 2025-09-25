Felix Gaehtgens neuer VP of Product Strategy bei BeyondTrust

Langjährige Expertise im Markt für Identitätssicherheit

BeyondTrust, Identity-Security-Anbieter beim Schutz privilegierter Zugriffs- und Berechtigungspfade, stellt den Topanalysten Felix Gaehtgens als Vice President, Product Strategy ein. In dieser strategischen Führungsrolle soll der renommierte Fachexperte weitere Innovationen vorantreiben, das Wachstum skalieren und BeyondTrusts Marktposition als unabhängiger Anbieter für Identitätssicherheit weltweit stärken.

Gaehtgens gilt als einer der branchenweit führenden Experten für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Privileged Access Management (PAM) und Machine IAM. Nach 13 erfolgreichen Jahren beim Marktforschungsinstitut Gartner wechselt der renommierte Analyst jetzt zu BeyondTrust.

In seiner neuen Rolle wird Gaehtgens die strategische Produktausrichtung von BeyondTrust mitgestalten und Innovationen im gesamten Lösungsportfolio vorantreiben. Dazu gehört die Weiterentwicklung von BeyondTrusts technologischen Fähigkeiten zur Absicherung von Maschinenidentitäten, DevOps-Prozessen, APIs oder KI-Agenten über moderne und dynamische Ansätze. Mit seiner umfangreichen Branchenkenntnis und strategischen Sicht soll Gaehtgens die marktführenden BeyondTrust-Lösungen weiter stärken, um Kunden einen besseren Schutz ihrer geschäftskritischen Identitäten und eine deutliche Reduzierung der Unternehmensrisiken zu ermöglichen.

Als Gartner-Analyst war Gaehtgens maßgeblich daran beteiligt, die branchenspezifische Denkweise zu prägen und Hunderte CISOs weltweit zu beraten. Sein Fachwissen hat die Entwicklung von PAM-Lösungen beeinflusst und Unternehmen bei der Erkennung und Abwehr von Privilege-Escalation-Angriffen zu unterstützen. Seine Sicht auf Machine IAM, API-Sicherheit sowie moderne Infrastruktur- und DevOps-Praktiken unterstützen BeyondTrust dabei, marktbedingte Chancen optimal zu nutzen.

„Der Start bei BeyondTrust in einer für das Unternehmen so spannenden Phase freut mich sehr. Das Marktpotenzial ist unglaublich und ich kann es kaum erwarten, die nächste Innovations- und Wachstumsphase anzustoßen“, kommentierte Gaehtgens. „Die Identitätslandschaft entwickelt sich rasant und die Komplexität rund um Maschinenidentitäten, APIs, DevOps-Workflows und jetzt auch KI-Agenten nimmt weiter zu. Genau diese Herausforderungen und Schwierigkeiten reizen mich und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem Team, das Lösungen zum Schließen kritischer Sicherheitslücken entwickelt – und damit auch BeyondTrusts marktführende Position festigt.“

Als Vordenker, öffentlicher Kommunikator und Ansprechpartner spielt Gaehtgens ebenfalls eine zentrale Rolle bei BeyondTrust. Auch zukünftig nimmt er aktiv an Branchenkonferenzen, Webinaren und Kundenforen für Führungskräfte teil, um das Kunden- und Marktverständnis zu wichtigen Trends im Bereich der Identitätssicherheit zu verbessern.

„Es freut mich sehr, dass Felix Gaehtgens das BeyondTrust-Team verstärkt“, sagte Janine Seebeck, BeyondTrusts CEO. „Mit seinem strategischen Weitblick und Branchenwissen sowie jahrelanger Erfahrung im Gespräch mit CISOs aus aller Welt wird er identitätsbezogene Innovationen in unserem gesamten Produktportfolio anschieben. Felix hat die Sicherheitsbranche bis ins Detail kennengelernt und ganz bewusst BeyondTrust als zentralen Punkt für eine Transformation der Identitätssicherheit ausgewählt. Mit seiner Fachexpertise und Motivation werden wir unser Wachstum steigern und Kunden auf der ganzen Welt weiterführend unterstützen.“

BeyondTrust ist marktführender Identity Security-Anbieter und schützt privilegierte Zugriffs- und Berechtigungspfade (Paths to Privilege™). Unser identitätsbasierter Ansatz geht über die Sicherung von Privilegien und Zugriffen hinaus und bietet Organisationen die effektivste Lösung, um die gesamte Angriffsfläche digitaler Identitäten umfassend zu verwalten sowie externe und interne Bedrohungen abzuwehren.

BeyondTrust setzt neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung der Identitätssicherheit, verhindert Sicherheitsverletzungen, begrenzt das Schadensrisiko von Angriffen und schafft eine erstklassige Nutzerfreundlichkeit sowie hohe Betriebseffizienz. Wir arbeiten in unserem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden zusammen, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.

