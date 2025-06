FEIERN WIR DEN PICNIC DAY

MIT DEN WURSTWAREN DER „QUALITY CREW“ WIRD DAS PICKNICK ZUM GOURMET-ERLEBNIS

Mailand, 16.06.2025 – Jetzt ist Schluss mit langweiligen Sandwichs: Dieses Jahr wird das Picknick zum Gourmet-Erlebnis. Am 18. Juni wird weltweit der International Picnic Day gefeiert – ein Datum, das offiziell die Saison der Imbisse und Mahlzeiten im Freien eröffnet. Auch in Deutschland ist dies eine Gelegenheit, neue, leichte und köstliche Rezepte zu entdecken, die Genuss und fröhliches Beisammensein auf einen Nenner bringen.

Die absoluten Spitzenreiter sind die europäischen erstklassigen Wurstwaren wie Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A. und Zampone und Cotechino Modena g.g.A., die zunehmend internationaler werden und sowohl pur wie in fantasievollen Rezepten perfekt zur Geltung kommen.

Folgend einige originelle Rezeptideen, die das Team der „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ gesammelt hat, um diesen Anlass gebührend zu feiern und Freunde und Familienangehörige zu beeindrucken:

Vom CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO ein super leckerer Vorschlag: Einfach unwiderstehlich!

GIRELLE (BLÄTTERTEIGSCHNECKEN) MIT EINER CREME AUS GETROCKNETEN TOMATEN, SCAMORZA UND SALAMINI ALLA CACCIATORA g.U.

Je nach Personen

-1 Rolle rechteckigen Blätterteig

-1 Salamino Italiano alla Cacciatora g.U.

-60 g in Öl eingelegte getrocknete Tomaten

-Basilikum, frisch

-1 Knoblauchzehe

-Öl

-1 geräucherter Scamorza-Käse

-Chiliflocken

-Zitronenabrieb, ungespritzt

Zubereitung

Die getrockneten Tomaten, den vom grünen Keim befreiten Knoblauch, einige Blätter Basilikum, Chiliflocken, Salz und Öl in einen hohen Mixbecher oder Glas geben und mit dem Stabmixer solange pürieren, bis eine feine Creme entsteht. Beiseite stellen.

Den Scamorza-Käse reiben oder fein würfeln.

Die Salamino Cacciatore italiano erst in Scheiben schneiden, dann ebenfalls würfeln.

Den ausgerollten Blätterteig mit einer Gabel mehrmals einstechen und mit der Tomatencreme bestreichen.

Den geriebenen oder gewürfelten Scamorza-Käse, die gewürfelte Salamino alla Cacciatora g.U. und etwas frischen Zitronenabrieb darauf verteilen.

Den Blätterteig mithilfe von Backpapier eng aufrollen, damit die Schnecken später beim Backen nicht auseinanderfallen.

Die so erhaltene Teigrolle in etwa 3 cm dicke Scheiben schneiden.

Bei 190-200°C etwa 15-20 Minuten im Ofen backen.

Vor dem Servieren einige Minuten abkühlen lassen.

Vom CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA ein weiteres tolles Rezept! Auf der Webseite des Consorzio finden Sie die ausführliche Zubereitung, während die, die es eilig haben, als Alternative einen fertigen Pizzateig verwenden können.

HERZHAFTE „BOMBEN“ MIT MORTADELLA BOLOGNA g.g.A. UND GERÄUCHERTEM PROVOLA-KÄSE

Für 4 Personen

Für die Füllung

-140 g Mortadella Bologna g.g.A.

-140 g geräucherten Provola-Käse

Zum Garnieren

-gehackte Pistazien

-1 mittelgroßes Ei

-2 Esslöffel frische Vollmilch

Zubereitung

Den Pizzateig ausrollen und Kreise ausstechen. In die Mitte jedes Kreises 10 g Provola-Käse und 10 g gewürfelte Mortadella geben. Die Teigkreise zu einem Säckchen formen und dabei die Kanten gut zusammendrücken, damit sie während dem Backen nicht aufgehen und die Füllung austritt.

Die herzhaften „Bomben“ mit dem „Zipfel“ nach unten auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Zwischen den Teigsäckchen ausreichend Platz lassen, da sie beim Aufgehen und Backen an Volumen zunehmen und zusammenkleben könnten.

Bei ausgeschaltetem Backofen die Teigbeutel witere 40 Minuten aufgehen lassen, dann vorsichtig mit dem mit der Milch verquirlten Ei bestreichen. Auf jedes Teigteil etwas gehackte Pistazien streuen und im vorgeheizten statischen Ofen bei 175° etwa 15 bis 20 Minuten backen. Stellen Sie während dem Backen ein kleines hitzebeständiges Gefäß mit etwas Wasser auf den Boden des Ofens.

Wenn die „Bomben“ goldgelb gebacken sind, aus dem Backofen nehmen und abkühlen lassen. Fertig!

Vom CONSORZIO ZAMPONE E COTECHINO MODENA 2 herrlich sommerliche Rezeptideen, die beweisen, dass diese erstklassigen Wurstwaren das ganze Jahr über genossen werden können!

SOMMERLICHE BRUSCHETTE MIT COTECHINO MODENA g.g. A.

Für 4 Personen:

-4 Scheiben rustikales Bauernbrot

-etwa 200 g Kirschtomaten

-2 kleine Zucchini

-2 Knoblauchzehen

-mit Chili gewürztes natives Olivenöl

-Cotechino Modena g.g.A.

-Basilikum, frisch

-Salz und Pfeffer

Zubereitung

Den Cotechino etwa 30 Minuten garen und in Scheiben schneiden.

Das Bauernbrot in Scheiben schneiden, mit Knoblauch einreiben und mit Chili gewürztem Olivenöl beträufeln. Dann die Brotscheiben in einer Steakpfanne oder auf dem Grill knusprig rösten.

Die Kirschtomaten fein würfeln und mit der zweiten gehackten Knoblauchzehe, etwas nativem Olivenöl, Salz, Pfeffer und frischem Basilikum vermengen.

Die in Scheiben geschnittenen Zucchini und den gekochten Cotechino einige Minuten in einer Pfanne braten.

Das geröstete Brot zuerst mit den Tomaten, dann mit den Zucchini und schließlich mit zwei Scheiben Cotechino Modena g.g.A. belegen. Mit frischem Basilikum garnieren und servieren.

NUDELSALAT MIT ZAMPONE MODENA g.g. A.

Für 4 Personen:

-250 g kurze Pasta

-500 g Zampone Modena g.g.A.

-1/2 weiße Zwiebel

-15 Kirschtomaten

-200 g griechischen Feta-Käse

-200 g schwarze Oliven

-Salz, Pfeffer und natives Olivenöl

Zubereitung

Den Zampone Modena g.g.A. in reichlich Wasser gemäß den Anweisungen auf der Verpackung erhitzen. Nach dem Garen in Scheiben schneiden.

Die fein gehackte Zwiebel mit etwas nativem Olivenöl anschwitzen und glasig dünsten. Den in Scheiben geschnittenen Zampone Modena g.g.A. hinzufügen und weiter braten. Die geviertelten Kirschtomaten dazugeben und mehrfach in der Pfanne schwenken.

Die bissfest gekochte Pasta abgießen und zu den anderen Zutaten in die Pfanne geben. Noch einige Minuten in der Pfanne schwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen. Den gewürfelten Feta-Käse und die schwarzen Oliven dazugeben: Der Nudelsalat ist fertig.

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine von den Genossenschaften Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. geförderte und von der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung 1144/2014 kofinanzierte Werbekampagne. Das 2024 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und sieht vor, dass die 3 Konsortien und ihre 4 geschützten Produkte während diesem Zeitraum den deutschen Markt erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitycrew.eu

