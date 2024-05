Feierliche Eröffnung der Kursaison 2024 in Marienbad

Von der traditionellen Segnung des Heilwassers bis zur Lasershow – Sieben Ensana-Häuser unterschiedlicher Sterne-Kategorien – Breites Anwendungsspektrum basierend auf natürlichen Ressourcen sowie modernster medizinischer Forschung

In Marienbad, der prächtigsten Stadt des berühmten westböhmischen Bäderdreiecks, weiß man schon seit langer Zeit um die besonderen Wirkweisen der Heilquellen in dem Ort. Entsprechend kommen bereits seit vielen hundert Jahren Menschen in das tschechische Städtchen, das seit 2021 auch Teil UNESCO Welterbes ist, um ihren Knochen-, Muskel- und Gelenkleiden Linderung zu verschaffen. Vor dem Hintergrund dieses langen historischen Erbes zelebriert Marienbad seit mehr als 200 Jahren am zweiten Maiwochenende die traditionelle Eröffnung der Kursaison.

2024 gab es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Höhepunkten wie dem Konzert des Westböhmische Symphonieorchester sowie dem feierlichen Gottesdienst mit anschließender Segnung der Heilquellen. Zudem fanden Besucher zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, leckere Essensbuden und einen feierlichen Umzug mit historischen Kostümierungen. Am Abend folgten Konzerte der tschechischen Sängerin Dasha und Queenie, der erfolgreichsten Queen-Tribute-Band des Landes, bevor eine Lasershow den krönenden Abschluss des Tages bildete.

Die Ensana Health Spa Hotels, Europas größter Betreiber von Gesundheit-Spas, haben in Marienbad eine besonders starke Präsenz und überzeugen hier mit sieben prachtvollen Häusern unterschiedlicher Sternekategorien. Daher nahm auch Frank Halmos, CEO der Ensana Health Spa Hotels, an der traditionellen Eröffnung der Kursaison teil und sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wie hier in Marienbad diese feierliche Tradition unterstützen dürfen. Es dient uns als zusätzlicher Ansporn, unseren Gästen ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, das wertvolle Behandlungen auf medizinischer Basis mit herausragendem Service in stilvollem Ambiente vereint.“

Tradition trifft Moderne: Ensana Health Spa Hotels im Osten von Tschechien

Das Luxushotel Nove Lazne aus dem Ensana-Portfolio kann mit seinen 97 Zimmern und Suiten auf eine lange Kurgeschichte zurückblicken und beherbergte schon so berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe, die Komponisten Frederic Chopin und Richard Wagner sowie zahlreiche Mitglieder europäischer Königshäuser, beispielsweise den englischen König Edward VII. Als Mitglied der prestigeträchtigen Vereinigung „Royal Spas of Europe“ bietet das Fünf-Sterne-Haus im Stil der Neorenaissance zudem das elegante, erst kürzlich renovierte Restaurant Royal, drei Pools, eine neu gestaltete Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Sanarium, Dampfsauna und Kryosauna sowie römische Bäder, in denen sich die Gäste mit heilsamen Anwendungen verwöhnen lassen können.

Zu den natürlich vorkommenden Ressourcen mit heilender Wirkung gehören Wasser aus den 40 örtlichen Kaltwasserquellen, Torf- und Moorschlamm aus den umliegenden Mineralquellen und das einzigartige Mariengas, ein Kohlendioxidgas aus der nahe gelegenen Marienquelle. Sie werden als medizinische Trinkkuren sowie als Heilbäder, Schlammpackungen und Inhalationstherapien angeboten.

Neben dem Fünf-Sterne-Haus Nove Lazne gehören auch das Grandhotel Pacifik, das moderne Butterfly, das traditionsreiche Centralni Lazne, das historische Hvezda, das neoklassizistische Svoboda sowie das am Rande eines Waldes gelegene Vltava zum Ensana-Portfolio in Marienbad.

Bequeme Anreise

Marienbad mit den sieben Ensana Health Spa Hotels befindet etwa 150 Kilometer von der tschechische Hauptstadt Prag sowie rund 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Gäste aus Deutschland, die mit dem Auto zum Bespiel aus Dresden, Leipzig, Nürnberg, München, Passau, Regensburg oder Würzburg anreisen, erreichen Marienbad bequem in zwei bis drei Stunden.

Mehr Informationen über die Ensana Hotels in Marienbad sowie die weiteren Ensana Health Spa Hotels in Bulgarien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und dem Vereinigten Königreich gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

