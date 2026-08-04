Fehtisch GmbH: Wenn Ankommen zum Erlebnis

Die Fehtisch GmbH hat sich in den vergangenen Jahren vom kleinen Zwei-Fahrzeuge-Betrieb zu einem etablierten Taxi- und Chauffeurunternehmen in zwei deutschen Wirtschaftsmetropolen entwickelt. Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und einer Zweigniederlassung in Düsseldorf ist das konzessionierte Unternehmen im gesamten Rhein-Main- und Rhein-Ruhr-Gebiet im Einsatz – für klassische Taxifahrten ebenso wie für anspruchsvolle Business- und VIP-Mobilität.

„Unser Kerngeschäft sind klassische Taxifahrten nach behördlichem Tarif sowie der Mietwagenverkehr mit vorbestellten Fahrten für Privat- und Geschäftskunden“, erklärt das Unternehmen. Ergänzt wird das Angebot um Flughafentransfer mit Flugüberwachung, barrierefreie Krankenfahrten mit direkter Abrechnung über die gesetzliche Krankenkasse sowie einen diskreten Chauffeur- und VIP-Service für Vorstände, Delegationen und Privatkunden.

Vier Prinzipien ohne Kompromiss

Diskretion, Sicherheit, Pünktlichkeit und Präsenz bilden das Fundament des Unternehmens. Vertrauliche Gespräche im Fond bleiben im Fond, ein garantierter Zeitpuffer von zehn Minuten vor jedem Termin sichert die Anfahrt, und regelmäßige Fahrsicherheits- sowie Deeskalationstrainings gehören zum Standard. Alle Chauffeure durchlaufen einen mehrstufigen Auswahlprozess mit polizeilichem Führungszeugnis, MPU-Nachweis, ADAC-Fahrertraining und Etikette-Schulung. Gesprochen wird neben Deutsch und Englisch auf Anfrage auch Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Russisch oder Arabisch.

Starker Partner für Firmenkunden

Für Banken, Kanzleien, Konzerne und den Mittelstand richtet Fehtisch individuelle Firmenkonten mit Rahmenverträgen, Sammelrechnung, Kostenstellenabrechnung, festen Ansprechpartnern, priorisierter Buchung und volumenabhängigen Konditionen ein. Auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Galas und Empfänge steht das Unternehmen mit repräsentativen Fahrzeugen und dezenter Dekoration bereit.

„Fehtisch ist seit Jahren unser Standard für Vorstandsfahrten. Absolut zuverlässig, absolut diskret.“

— Vorstand eines Frankfurter Unternehmens, langjähriger Fehtisch-Kunde

Ob Terminfahrt, Flughafentransfer, Krankenfahrt oder repräsentativer Auftritt: Die Fehtisch GmbH ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar – auch kurzfristig – und kalkuliert auf Wunsch mit transparenten Festpreisen vorab.

Über die Fehtisch GmbH

Die Fehtisch GmbH ist ein konzessioniertes Taxi- und Mietwagenunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main (Am Salzhaus 6) und Zweigniederlassung in Düsseldorf (Konkordiastraße 49). Das Unternehmen bietet klassische Taxifahrten, Mietwagenverkehr, Flughafentransfer, Krankenfahrten sowie Chauffeur- und VIP-Service für Privat- und Geschäftskunden im Rhein-Main- und Rhein-Ruhr-Gebiet. Vollversichert, nach Personenbeförderungsgesetz konzessioniert und DSGVO-konform, ist Fehtisch rund um die Uhr im Einsatz. Weitere Informationen unter www.fehtisch.de

Pressekontakt

Fehtisch GmbH

Am Salzhaus 6, 60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 34876875 · Fax: +49 69 34876878

E-Mail: info@fehtisch.de · Web: www.fehtisch.de

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Fehtisch GmbH

Milan Hejda

Am Salzhaus 6

60311 Frankfurt am Main

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