Feelloween vom 08. bis 10. November

Ein Gruselwochenende voller Spaß und Magie

Dick im Kalender kann man sich das zweite Novemberwochenende markieren. Feelloween, die beliebte Gruselparty im Feengrottenpark, findet wieder statt! Am 8.,9. und 10. November laden die Saalfelder Feengrotten alle Halloween-Fans von 16.00 bis 21.00 Uhr zu einem Gruselerlebnis der besonderen Art ein.

Schaurig schöne Abenteuer warten in den geheimnisvollen Tiefen der Feengrotten, denn das Schaubergwerk verwandelt sich in diesem Jahr rund um das Thema „Nachts in der Grotte“. Dunkelheit, flackernde Lichter und schaurige Geschichten über die geheimen Legenden der Unterwelt machen diesen Rundgang zu einem echten Erlebnis. Die Gruseltouren durch das Bergwerk finden zwischen 16.00 und 20.00 Uhr im 30-Minuten-Takt statt. Sie dauern etwa eine Stunde und werden für Kinder ab acht Jahren in Begleitung von Erwachsenen empfohlen.

Auch der geisterhaft geschmückte Feengrottenpark hat einiges zu bieten: passende Bastelangebote, ein Bühnenprogramm mit schrecklich schönen Aktionen und eine faszinierende Feuershow. Besonders kreative Kostüme werden in diesem Jahr erstmals prämiert. Wer einen selbstgeschnitzten Kürbis mitbringt und ihn bei der Hexe abgibt, erhält sogar eine kleine Überraschung. Das Erlebnismuseum Grottoneum ist kostenfrei geöffnet.

Im gespenstisch kargen Lichtschein begeben sich die Besucher abends auf einen individuellen Rundgang durch das Feenweltchen. Dieses verwandelt sich in eine Anderswelt der Geister und die Feen werden an diesen Tagen zu schaurigen Motten. Hier werden zahlreiche Aktionen und Rätselspaß geboten: Schwarzlicht malen, Zaubertrank herstellen, Feenstaub suchen oder Knochenausgrabung.

Gruseln macht hungrig. Für kleine und große Geisterjäger gibt es zur Stärkung ein gastronomisches Angebot aus süßen und herzhaften Speisen.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfehlen wir den Kauf von online Tickets unter www.feengrotten.de oder eine telefonische Reservierung unter 03671/ 55040.

Preise:

-Der Eintritt in den Feengrottenpark ist kostenfrei.

-Kombi-Ticket (Gruseltouren, Grottoneum, Feenweltchen)

19,50 EUR Erwachsene | 16,50 EUR Kind (8-16 Jahre)

-Gruseltouren Feengrotten, Grottoneum:

15,50 EUR Erwachsene | 12,50 EUR Kind (8-16 Jahre)

-Feenweltchen, Grottoneum:

9,50 EUR Erwachsene | 7,50 EUR Kind / 1,50 EUR Zwerg (1-4 Jahre)

Informationen und Reservierungen:

Kundenservice Saalfelder Feengrotten Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

