Feature Updates für ProCall und MetaDirectory verfügbar

Neue Funktionen für Kommunikation, Administration und Integration

Starnberg, 30. Juni 2026 estos stellt ab sofort neue Updates für die Unified-Communications-Lösung ProCall sowie für das MetaDirectory bereit. Mit ProCall 8.10 profitieren Anwendende und Administrator:innen von erweiterten Funktionen für Agentengruppen, mehr Sicherheit bei der Anmeldung sowie Verbesserungen für mobiles Arbeiten. Parallel erweitert MetaDirectory 6.4 die Möglichkeiten zur Integration externer Datenquellen und unterstützt aktuelle Authentifizierungsstandards.

Verbesserungen für Anwendende und Administrator:innen in ProCall 8.10

Mit Version 8.10 erweitert estos die Funktionen seiner UCC-Lösung ProCall um zahlreiche Detailverbesserungen für den täglichen Einsatz. Im Bereich der Agentengruppen können sich Anwendende beim Verlassen des Clients künftig automatisch aus den entsprechenden Gruppen abmelden lassen. Darüber hinaus wird transparent dargestellt, in welchen Agentengruppen Kolleginnen und Kollegen Mitglied und in welchen Gruppen sie aktuell angemeldet sind.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine neue Funktion zur Überwachung von Anmeldeversuchen am UCServer. Werden Anmeldungen wiederholt fehlerhaft durchgeführt, ermöglicht ProCall 8.10 die automatische Sperrung betroffener Userkonten.

Auch der Wechsel zwischen Büroarbeitsplatz und Homeoffice gestaltet sich durch das Update einfacher und komfortabler: Befindet sich ein Arbeitsplatz-PC im Remote Desktop Mode, wird dies von einem zweiten ProCall Client erkannt.

Neue Funktionen für ProCall Mobile

Das aktuelle Update erweitert auch den Funktionsumfang von ProCall Mobile: Anwendende können Gespräche nun mit Rückfrage weiterleiten und zwischen Gesprächspartner:innen makeln. So versetzen sie Anrufende beispielsweise kurz in eine Warteschleife, um Rücksprache mit Kolleginnen oder Kollegen zu halten. Anschließend kann das Gespräch fortgesetzt oder an eine andere Person übergeben werden. Die Funktion steht ab sofort für Android zur Verfügung. Die Bereitstellung für iOS erfolgt in Kürze über den App Store.

Überarbeitetes Anrufmanagement in ProCall Web

Auch die Preview-Version von ProCall Web wurde weiterentwickelt. Der Anrufe-Tab präsentiert sich in einem neuen Layout, das die Grundlage für verbesserte Barrierefreiheit und höhere Skalierbarkeit bildet. Die Oberfläche wurde übersichtlicher gestaltet und passt sich flexibel an unterschiedliche Bildschirm- und Fenstergrößen an.

Ein neuer Ziffernblock, der die intuitive Wahl von Rufnummern per Tastatur, Maus oder Touch-Eingabe unterstützt, ergänzt die Überarbeitung von ProCall Web. Neben Telefonnummern können nun auch Feature Codes komfortabel eingegeben werden.

MetaDirectory 6.4 erweitert Integrationsmöglichkeiten

Mit MetaDirectory 6.4 baut estos die Anbindung externer Datenquellen weiter aus. Ein neuer Replikator ermöglicht die Einbindung von Daten aus HCL Domino und erweitert damit die Integrationsmöglichkeiten für bestehende IT-Umgebungen.

Darüber hinaus unterstützt der Salesforce-Replikator ab sofort die Authentifizierung über OAuth 2.0. Unternehmen profitieren damit von einer Anbindung, die aktuellen Sicherheits- und Authentifizierungsstandards entspricht.

„Mit den aktuellen Updates entwickeln wir ProCall und MetaDirectory konsequent entlang der Anforderungen unserer Kunden weiter“, erklärt Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing und Operations für estos und STARFACE. „Im Fokus stehen dabei sowohl die tägliche Benutzererfahrung als auch die einfache Integration und sichere Verwaltung moderner Kommunikations- und IT-Infrastrukturen.“

Weiterführende Informationen zu ProCall und MetaDirectory unter www.estos.de.

estos enables easy collaboration

Weiter, weiter, fertig! Stets dem Prinzip einer einfachen Installation und Inbetriebnahme folgend, entwickelt estos seit 1997 innovative Software-Lösungen. Prototypen für computergestützte Telefonie von damals sind über die Jahre zu bahnbrechenden Business-Produkten avanciert: So ermöglicht unter anderem das MetaDirectory die zentrale, standardisierte Kontaktdaten-Konsolidierung. Der vielfach ausgezeichnete CTI-Client ProCall bietet jeden Tag hunderttausenden Nutzer:innen grenzenlose Kommunikation und Kollaboration – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Erstklassigen Service und höchste Kundenzufriedenheit stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Starnberg über ein etabliertes Partner-Netzwerk in der gesamten DACH-Region sicher. Als Teil der STARFACE Group firmiert die estos GmbH seit 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc – einem führenden europäischen Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS). Seit Januar 2026 werden die estos Produkte und Lösungen über die Vertriebsgesellschaft Gamma Sales ( www.gammacommunications.de) vertrieben.

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