FCT Akademie lädt zur Impulswoche 2022. Level Up – hier beginnt Ihre Lernzukunft!

Bornheim. Die Impulswoche „Level Up“ der FCT Akademie ist der Booster für die digitale Weiterbildung in Organisationen und Unternehmen – ein kostenloses virtuelles Angebot der FCT Akademie für alle Interessierten. Eine Woche lang können sich Trainer, Personalentwickler und Weiterbildungsexperten auf spannende Veranstaltungen freuen, die wegweisend für das Weiterbildungsjahr 2022 sein werden.

Upleveling in der digitalen Weiterbildung – Zeit für den nächsten Schritt

Was bietet die FCT Impulswoche? Ab dem 27. Januar lädt das Team aus erfahrenen Live Online Trainern und Blended Learning Experten an sieben Tagen Interessierte zu informativen Live Workshops und Webinaren, virtuellen Sprechstunden und Infoveranstaltungen ein. Insgesamt stehen rund zehn ganz unterschiedliche virtuelle Formate auf der Agenda, die mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer bewusst so vielseitig konzipiert wurde.

Vom virtuellen Tag der offenen Tür über Hands-on Formate bis zum persönlichen Austausch

Zu Beginn der Impulswoche veranstaltet die FCT Akademie am bundesweiten Fernstudientag, dem 27. Januar, ihren ersten virtuellen Tag der offenen Tür. Als Einstieg bekommen Lernende im Orientierungswebinar „Ihre digitale berufliche Zukunft – von Blended Learning Designer bis Live Online Trainer“ einen Überblick, welche Chancen und Möglichkeiten sich derzeit bieten und welche Rolle zu einem passen könnte. Learning Consultant und Trainerin Dr. Dagmar Barton bietet aber neben der virtuellen Sprechstunde zur Klärung individueller Lernbedürfnisse und -ziele auch eine kursspezifische Informationsveranstaltung zur seit Jahren stark nachgefragten Weiterbildung zum/r „Zertifizierter/r E-Learning Autor/in“ an.

Kostenloses LEGO® SERIOUS PLAY® Live-Webinar und praxisnahe Hands-On Workshops

Am 28. Februar findet das kostenlose Online-Kennenlern-Webinar für Unternehmen zum Thema „Ko-kreative Echtzeitstrategien methodisch mit LEGO® SERIOUS PLAY® entwickeln?!“ statt. Die Teilnehmer bekommen vorab original LEGO®-Material zugeschickt und werden im Webinar interaktiv den Kernprozess der Methode in Theorie und Praxis erleben können.

Am 2. und 3. Februar finden Workshops zu führenden Autorentools statt: In diesen 2-stündigen praxisorientierten Webinaren erhalten Sie nicht nur einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten des Tools sondern auch Tipps, wie Sie Ihre Ideen umsetzen können. Dazu sammeln Sie in einer individuellen Praxisphase erste praktische Erfahrungen anhand bereitgestellter Drehbuchseiten. So erleben Sie selbst, wieviel Spaß es macht, ein Bildschirm- oder Erklärvideo zu produzieren.

FCT Learning World virtuell entdecken und einwöchiger Aktionsrabatt

Alle Interessierten können sich einen kostenlosen Zugang zur FCT Learning World erstellen und ganz individuell in die akademie-eigene Lernplattform hineinschnuppern. Hier kann selbstständig ein Konto bei der FCT Lernplattform erstellt werden und ab Ende Januar der FCT Learning Park entdeckt werden.

Während der Impulswoche bietet die FCT Akademie außerdem einen speziellen Aktionsrabatt auf alle Weiterbildungs- und Beratungsangebote an. Mit dem Code „LevelUp 15“ lassen sich bei jeder Buchung vom 27. Januar bis zum 3. Februar 15 % sparen.

Praxisnähe und langjährige Kompetenz – Wissen weitergeben und Impulse setzen

Seit über 20 Jahren begleiten die erfahrenen Experten der FCT Akademie Menschen und Organisationen in allen Fragen des digitalen Lernens, von der Konzeption über die Umsetzung digitaler Weiterbildung bis hin zur Beratung bei der Implementierung. Seit Beginn der Pandemie veranstaltet die Akademie regelmäßig kostenlose Veranstaltungen wie Webinartage und unterstützt so in herausfordernden Zeiten eine Vielzahl von Organisationen bei der Transformation der Weiterbildung in Blended Learning oder virtuelle Formate.

Eine verbindliche Anmeldung ist Teilnahmevoraussetzung.

Agenda & Anmeldeformular unter fct-akademie.com/levelup

Ansprechpartner: FCT Akademie, Maike Seibel, team@fct-akademie.com

FCT Akademie – Kompetenzen für die vernetzte Arbeitswelt. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung mit Blended Learning, Online Learning, Webinaren und E-Learning.

„Mit Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft befähigen wir Menschen und Organisationen, digitale Lernmethoden und Lernmedien einzusetzen, um ihre Potenziale zu entfalten.“

Für Lernende (Weiterbildungsexperten, Personalentwickler, Trainer und alle, die praxisbezogen zukunftsfähige Kompetenzen aufbauen möchten)

Zertifizierte/r Blended Learning Designer/in

Zertifizierte/r E-Learning Autor/in

Zertifizierte/r Live Online Trainer/in

Live Online Referent/in

Zertifizierte/r Lernbegleiter/in (Online Tutor/in)

Moderator/in für Online-Meetings

Erleben Sie modernes Lernen von heute und morgen auf unser Learning World, der FCT-Lernplattform, mit e-Learning, Lernvideos, interaktiven Lernskripten und vielem mehr.

Für Unternehmen

Seit 1997 unterstützen wir Unternehmen und Organisationen dabei, ihre digitale Weiterbildung auszubauen, Lerntechnologien gewinnbringend und ressourcenschonend einzusetzen, Lernmedien zu konzipieren und zu entwickeln und die Mitarbeiter zum digitalen Lernen zu befähigen. Unsere Weiterbildung bieten wir komplett auch als Inhouse-Schulung an.

Wir begeistern Menschen für neue Lernwelten und Lernmedien – persönlich, praxisnah, kompetent.

Firmenkontakt

FCT Akademie GmbH

Maike Seibel

Annastr. 3

53332 Bornheim

02222 – 9899872

team@fct-akademie.com

http://www.fct-akademie.com

