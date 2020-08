FAUSER ERP treibt Digitalisierung durch integrierte Partnerlösungen voran

Gerade im Mittelstand geht es um einfache und flexible Prozesse. Deshalb wurde FAUSER ERP entwickelt, das die Effizienz in der Auftragsabwicklung mittelständischer Fertigungsbetriebe erheblich erhöht. Nun integriert die FAUSER AG spezielle Module von Partnern, die einen hohen Nutzen liefern: So kann man mit Imnoo den Angebotsprozess automatisieren, um dem aktuellen Marktdruck zu begegnen. Mit dem Dokumentenmanagement von Starke oder ShipXpert zur Versandabwicklung lassen sich weitere Bereiche nahtlos digitalisieren.

Unter dem momentanen Marktdruck müssen Zulieferer erheblich mehr Angebote in kürzerer Zeit erstellen, um ihre Chancen zu verbessern. Durch eine Integration des mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Imnoo- Kalkulators für CNC Fräs- und Drehteile wird der Verkaufsprozess Schritt für Schritt digitalisiert, damit die Anwender schnell und mit geringem Aufwand zu neuen Aufträgen kommen. Die App analysiert bereits gefertigte Bauteile und verwendet die Referenzbauteile, um die Kalkulation von Kundenangeboten zu verbessern. Automatische Zeitschätzungen, kaum Datenerfassung dank effizienter Datenübertragungen und fehlerfreie Stammdaten sind einige Vorteile der Integration – die bis zum Aufbau einer eigenen Datenbank mit künstlicher Vertriebsintelligenz führt.

Immer mehr Unternehmen unterliegen strengen Regeln für die Archivierung und Dokumentation sämtlicher Geschäftsprozesse. Diese werden von einem professionellen Dokumenten-Managementsystem (DMS) mühelos erfüllt. Deshalb bietet die FAUSER AG die Integration mit dem DMS von Starke in FAUSER ERP an, das bereits vielfach erfolgreich eingesetzt wird. So erreichen Unternehmen die Rechtskonformität ihrer Verfahrensdokumentation mit GoBD und vielen anderen, branchenspezifischen Vorschriften. Die Vorteile reichen von automatischem Archivieren und Verschlagworten von Dokumenten und Zuordnen von Belegen bis zum tiefenintegrierten Suchen und Finden aller Dokumente direkt in FAUSER ERP.

Alle Unternehmen liefern ihre Erzeugnisse über verschiedene Frachtführer aus, die jeweils eigene Softwaremodule für die Abwicklung anbieten. So tragen sie die unterschiedlichen Vorgaben der Versender umständlich in verschiedene Module ein, und überführen sie später in das ERP-System. Das Risiko von Fehlern wird durch die kontinuierliche Verschärfung der Auflagen für nationale wie internationale Transporte ständig erhöht. Durch die Integration mit ShipXpert unterstützt FAUSER ERP alle Versandabläufe und stellt die notwendigen Informationen einfach bereit. Die Multicarrier- Versandsoftware erfüllt die Bedürfnisse der Anwender ebenso wie FAUSER ERP: Einfach, schnell und effizient.

Darüber hinaus bietet die FAUSER AG Integrationen von im Bereich MDE sowie CAD/CAM an, um die Fertigung von KMU fit zu machen für die Industrie 4.0.

Zu diesen und weiteren Themen bietet die FAUSER AG ab September wieder kostenfreie Webinare an. Nähere Informationen inkl. Anmeldung gibt es auf der FAUSER Webseite: https://www.fauser.ag/#!de/fauser/news

Über FAUSER

Die FAUSER AG entwickelt, vertreibt und wartet seit 1994 die FAUSER Software-Suite – eine modular aufgebaute Plattform von Lösungen für ERP, MES, MDE/BDE und EAI. An sechs Standorten in Deutschland und von zahlreichen Vertriebs- und Service-Partnern in Europa und den USA werden derzeit über 1.200 Kunden betreut. Mittelständische Unternehmen in produzierenden Branchen der Metall- und Kunststoffbearbeitung ebenso wie Zulieferer und Lohnfertiger profitieren von den flexibel anpassbaren und intuitiv bedienbaren FAUSER-Lösungen. Die FAUSER AG arbeitet als Mitglied in VDMA, MIN e.V., MES D.A.CH Verband, Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Hannover und der Manufacturing Alliance mit.

Firmenkontakt

FAUSER AG

Stephanie Scheidler

Talhofstr. 30

82205 Gilching

49 (8105) 77 98 -0

49 (8105) 77 98 –77

marketing@fauser.ag

http://www.fauser.ag

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

+49 89 459 11 58 0

+49 89 459 11 58 11

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: FAUSER AG, Gilching