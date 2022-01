Fastenzeit – Ayurveda-Detoxfasten, ohne zu hungern!

Ayurveda-Detox-Fasten ist eine ganz besondere Art, die eigene Gesundheit zu fördern und Krankheit zu vermeiden.

Auch im Ayurveda ist das Frühjahr günstig für eine Fastenzeit. Fasten ist aber nicht gleich hungern. Ayurveda-Detoxfasten, ohne zu hungern. Es gibt im Ayurveda Hauptjahreszeiten und Jahreszeiten die Wechsel anzeigen und das Frühjahr hat als Energiequalität Wechsel. Das erleichtert auch das Loslassen und Entschlacken.

In vielen Kulturen ist Fasten eine wichtige Maßnahme zur Gesunderhaltung und zum Gesunden. Traditionell wird auch in unserem Kulturkreis im Frühjahr und im Herbst gefastet. Im Frühjahr, um all das loszulassen, was sich im Laufe des Winters angesammelt hat, im Herbst, um den Körper zu reinigen und die Immunkraft zu stärken.

Viele Menschen stehen dem Fasten eher kritisch gegenüber – da sie nicht hungern wollen. Und dieses Gefühl ist richtig. Hungern ist nicht sinnvoll bzw. sogar kontraindiziert. Wer hungert, dessen Stoffwechsel schaltet auf Überlebens-Modus um – er will nichts mehr abgeben, d.h. er wird auch nicht oder deutlich weniger entgiften. Und Loslassen der Stoffwechselschlacken und Giftstoffe ist wichtig für die Gesundheit und für das Wohlergehen.

Fasten ist ein Thema, das jetzt im nahenden Frühjahr wieder aktuell wird. Das Frühjahr naht und dann kommt schnell Fragen: „Wie sehe ich aus, wenn ich wieder leichtere Kleidung anhabe oder gar einen Bikini?“ „Wie kann ich wieder schnell fitter werden“ u.v.m.

Angesammelte Schlacken und Giftstoffe wieder auszuleiten, so dass der Körper wieder gesunde und straffe Gewebe aufbauen kann, das ist jetzt angesagt. Ganz nebenbei wird auch das Immunsystem gestärkt, was in der heutigen Zeit ein ganz besonders wichtiger Gesundheitsfaktor ist.

Erschreckend sind für mich folgende Zahlen, die für sich sprechen:

Über 30 % der Bevölkerung klagen über chronische Müdigkeit und ausgebrannt sein. Oft kommt dazu, dass sie morgens nicht mehr in die Gänge kommen.

Über 30 % der Erwachsenen klagen über Schlafstörungen, das können Einschlaf- und Durchschlafstörungen sein.

Über 70 % der erwachsenen Bevölkerung haben Übergewicht. Dazu kommen viele Menschen mit Rückenschmerzen, Verspannungen, Kopfschmerzen.

Im Laufe des Lebens nehmen dann die Stoffwechselstörungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Rheuma, Gicht u.v.m. dazu.

Das „Ayurveda-Detoxfasten, ohne zu hungern“ kann hier ein Meilenstein sein in Richtung „strahlende Gesundheit“.

In unserer letztjährigen Fastenwoche haben wieder die meisten Teilnehmerinnen gerade diesen Aspekt hervorgehoben – sie hatten keinen Hunger und fühlten sich beim Fasten sehr wohl. 3 Teilnehmerinnen entschlossen sich, die Reinigung des Fastens weiter zu nutzen. Und wer wie wir mit Suppen fastet, der hat einerseits keinen Hunger, andererseits werden dem Körper Mineralien und Vitamine zugeführt, wichtige Substanzen für die Entgiftung.

Natürlich sind auch Bewegung und genügend trinken sehr wichtig.

Wir haben die gesamte Fastenwoche im letzten Jahr in Video-Einheiten aufgenommen. Es besteht jetzt also die Möglichkeit, zu jeder Zeit diese Fastenwoche durchzuführen, betreut vom Leiter der Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler.

Fasten ohne zu Hungern und ein Ernährungs- bzw. Abnehm-Coaching können hier zusätzlich in die richtige Richtung führen. Früher hatte Wolfgang Neutzler die Ayurveda-Panchakarmakur als Mittel der Wahl angesehen. „Ich habe im Laufe meiner über 20-jährigen Erfahrung aber schnell gemerkt“, so Wolfgang Neutzler, „dass hier oft die Nachhaltigkeit fehlt. Die Kuren sind relativ teuer, unabhängig davon, ob man diese hier in Deutschland oder in den Ursprungsländern Indien und Sri Lanka durchführt.

Oft ist eine Fastenkur und / oder Ernährungs- bzw. Abnehm-Coaching viel günstiger und nachhaltiger. So kommt man dann viel sicherer zu den vorgenommenen Zielen, Abnehmen, mehr Gesundheit und das Idealgewicht. Und zu dem Ziel, wieder attraktiver auszusehen uns sich im eigenen Körper wieder wohlzufühlen.

In der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler gibt es „Ayurveda-Fasten, ohne zu hungern“ als Online-Kurs. Diese ist als 9 und als 14 Tage-Variante in dem Kurs beinhaltet. Zusätzlich gibt es bei diesem Kurs Ayurveda-Fasten – ohne zu hungern einen kostenfreien, 7-tägigen Online-Kurs: „Neuausrichtung“

Das Besondere an diesem Online-Fastenkurs: Teilnehmer können diesen immer wieder durchführen, da auch nach dem Absolvieren des Fastenkurses der Mitgliederbereich offen bleibt, die Ayurveda-Fastenkur kann also immer wieder wiederholt werden – und das ohne Mehrpreis. Weitere Informationen zu dieser

Ayurveda-Detox-Fastenkur, ohne zu hungern

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

