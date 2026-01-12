Fast 50.000: Nachversorger-Netzwerk des Entlass-Managers vom Verbund Pflegehilfe wächst rasant

Der Verbund Pflegehilfe erweitert kontinuierlich die Reichweite seines digitalen Tools Entlass-Manager: Ab sofort sind 49.148 Nachversorger im System gelistet. Damit bietet die Software Kliniken eine noch größere Auswahl an passenden Partnern für eine reibungslose Weiter- und Nachversorgung von Patientinnen und Patienten.

„Unser Ziel ist es, Krankenhäusern die Arbeit im Entlassmanagement so effizient wie möglich zu machen. Mit inzwischen 49.148 Nachversorgern bietet der Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe das größte Nachversorger-Netzwerk in Deutschland, um passende Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Hilfsmittelanbieter und weitere Versorgungspartner in der jeweiligen Region zu finden und das weiterhin mit nur wenigen Klicks“, sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe.

Struktur statt Listen: Entlastung im Klinikalltag

Entlassmanagement war lange geprägt von Telefonlisten, Excel-Dateien, Rückrufen und manueller Recherche. Der Entlass-Manager setzt hier an und unterstützt Kliniken dabei, Suchaufwand zu reduzieren, Prozesse zu standardisieren und Transparenz zu schaffen. So erhalten Teams, darunter der Sozialdienst, im Klinikalltag schneller einen Überblick über verfügbare Versorgungsoptionen und gewinnen wertvolle Zeit für die Koordination und Kommunikation rund um die Entlassung.

Mehr Planungssicherheit und mehr Sicherheit für Patienten

Ein wachsendes Netzwerk bedeutet für Kliniken vor allem eines: mehr Planungssicherheit. Je größer die Datenbasis, desto schneller können geeignete Nachversorger identifiziert und angefragt werden. Für Patientinnen und Patienten sowie Angehörige schafft das mehr Sicherheit in einer sensiblen Übergangsphase, in der zuverlässige Anschlussversorgung entscheidend ist.

Blick nach vorne: 50.000 als nächster Meilenstein

Mit 49.148 Nachversorgern ist ein weiterer Meilenstein erreicht und der nächste ist bereits in Sicht: 50.000. Der kontinuierliche Ausbau des Netzwerks ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit eines interdisziplinären Teams aus Entwicklung, Produkt- und Datenmanagement, Vertrieb und Support.

Ergänzende Lösung: Der Anfragen-Manager

Neben dem Entlass-Manager bietet der Verbund Pflegehilfe auch den Anfragen-Manager an. Dieses Tool erleichtert Pflegeanbietern die strukturierte Bearbeitung und Verwaltung eingehender Anfragen. So wird die Kommunikation zwischen Kliniken, Pflegeanbietern und pflegebedürftigen Menschen effizienter gestaltet.

Mit der Kombination aus Entlass-Manager und Anfragen-Manager schafft der Verbund Pflegehilfe eine digitale Infrastruktur, die Beteiligte im Gesundheitswesen spürbar entlastet und gleichzeitig die Versorgungssicherheit für Patientinnen und Patienten verbessert.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

