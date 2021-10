Algen an der Hauswand sind nicht jedermanns Freude. Die Hausbesitzer fürchten zu Recht, dass jener Befall ebenso schwerere Folgen als nur eine unschöne Optik nach sich ziehen.

Wenn Algenwachstum die Putzfassade befallen und sie in ein unangenehmes Grau hüllen ist Schluss mit Hausmittelchen, dann ist der Fachmann gefragt. Er steht anschließend mit all seiner Erfahrung der Nachbesserung entgegen und verhilft ihnen zu einem erwünschten Abschluss. Die Algen sollen ja nicht nur kurz weg sein, sondern wirklich entfernt sein und ein Neubefall ausgeschlossen. Das ist eben mit den regulär erhältlichen Mitteln und dem, zweifelsohne vorhandenen, allgemeinen Hausmannsgeschick nicht zu erreichen.

Algenentfernung vom ProfessionistenPinseln sie noch? Wir haben eine Alternative.

Wir entfernen Algenwachstum von der Hausmauer zuverlässig, flink und mit besonderer Sorgfalt. Ohne Hochdruckreiniger rücken wir diesem Problem zuleibe. Als Fachunternehmen für die Fassadenreinigung und Algenentfernung verfügen wir natürlich über jahrelange Erfahrung mit Algen und andere Mikroorganismen, deren Folgen und dessen zuverlässige Entfernung.

Eine Hausfassade ist wie eine Visitenkarte

Fassade reinigen

Einige Vorteile im Überblick:

· Bis 14 Meter ohne Gerüstkosten

· Bis zu 75% günstiger als der neue Anstrich

· Unser Schutzfilm macht einen Widerbefall unmöglich

· rasch, sauber, effektiv

Im ersten Schritt bei der Fassadenreinigung im SCHONVERFAHREN© wird anhand der Teleskoplanzensysteme das hurtig wirkende Fassadenreinigungsmittel aufgebracht.

Danach wird die Dämmfassade mit klarem Wasser und Wasserdruck durch den Hochdruckreiniger abgespritzt. Das ist zwar unspektakulär, jedoch sieht man hier wie selbst die letzten Reste der Veralgung abgespült wird. Sorgsam achten wir hierbei, dass die Gedämmten Fassade keine Schadstellen davonträgt.

Nach dem Abtrocknen der Putzfassade wird im dritten und letzten Schritt der Fassadenreinigung der Schutzfilm von oben nach unten aufgesprüht. Mit diesem Schutzfilm wird der Wiederbefall für die nächsten 5-10 Jahre verhindert und die Wärmedämmfassade behält ihr sauberes Aussehen.

Die ganze Putzfassadenreinigung wird ohne Hochdruckreinigung durchgeführt. Dies verhindert ein eventuelles in Erscheinung treten von Schäden.

Übersenden sie uns mühelos ausgewählte Fotos der Wärmedämmfassade, wir schätzen dann anlässlich dieser die Situation vor Ort ein und können fast immer herausfinden um welche Verschmutzung es sich handelt. Aufgrund dieser Einschätzung werden wir ihnen eine Empfehlung nahebringen. Sollte der Fall eintreten, dass wir ihnen hier nicht per “Ferndiagnose” Unterstützung anbieten können, besuchen wir stets gerne auch vor Ort.