Faschingskostüme online von scherzwelt.de – die fünfte Jahreszeit hat begonnen, die Jecken und Narren sind schon unterwegs

Frühzeitig sich das passende Kostüm für Fasching kaufen

Im Süden Deutschlands starten die ersten Narrenzünfte in die Fastnachtssaison 2020

In den großen Karnevalshochburgen wie beispielsweise Köln ist es hingegen noch ruhig. Dort steht mit dem “Fastelovend” der Höhepunkt des Karnevals in diesem Jahr erst Ende Februar an.

Natürlich gibt es vorab jede Menge Sitzungen und Bälle, die mit hochkarätigen Gästen aus Politik und öffentlichem Leben auf sich aufmerksam machen und teilweise im Fernsehen übertragen werden.

Berühmt sind diese Sitzungen vor allem für das kreativ verkleidete Publikum. Ob als Gruppe oder als einzelne Person, das passende Karneval Kostüm darf nicht fehlen. Der Fasching Shop bietet hier eine große Auswahl an Verkleidungen und Zubehör. Vom klassischen Kostüm bis zum auf aktuelle Themen bezogene Outfit findet man hier alles, was das Karnevalherz begehrt. Einige Faschingskostüme eignen sich sehr gute für größere Gruppe, andere Verkleidungen sind gut als Paarkostüme. Einige Kostüme werden gerne draußen getragen.

Büttenreden sowie Tanz-und Musikgruppen gehören ebenso zum Kölner Karneval wie das “Kölner Dreigestirn”, bestehend aus der “Jungfrau”, dem “Prinz” und dem “Bauer”.

Das Kölner Dreigestirn wird vom Festkomitee des Kölner Karnevals gestellt und ist das Aushängeschild für die jeweilige Session.

Richtig los mit dem Straßenkarneval geht es in Köln dann mit der Weiberfasnacht, dem Donnerstag vor Aschermittwoch.

In den Kneipen und auf den Straßen wird ab dann tagelang der Karneval und die Liebe zur eigenen Stadt gefeiert, denn hierin macht den Kölnern so schnell niemand etwas vor.

Zur Session 2020 fokussiert sich das Thema nicht nur auf liebevoll gestaltete Karneval Kostüme, sondern auch auf die “Veedel” (dt: Viertel) der Stadt. “Et Hätz schleiht em Veedel” (“Das Herz schlägt im Viertel”) lautet das Motto der diesjährigen Session und soll die Aufmerksamkeit auf die vielen kleinen und großen Viertel lenken, die selbst seit vielen Jahren eigene Karnevalstraditionen pflegen.

Am Karnevalssonntag zum Beispiel findet der sogenannte “Schul- und Veedelzöch” statt, bei dem die besten Fuß- und Wagengruppen premiert werden, die dann beim großen Rosenmontagszug, dem Highlight des Kölner Karnevals, mitlaufen dürfen.

“Kölle Alaaf”-Rufe und das “Bützchen” (Küsschen) verteilen gehört zu Köln wie der Dom und der Rhein. Was den Kölner Karneval allerdings so hervor hebt, sind letztlich die Kölner selbst. Nicht nur die herzliche Art, auch die Kreativität was die Verkleidungen angeht ist außergewöhnlich. Viele große Gruppen sind vorzufinden, die sich gemeinsam einem bestimmten Thema widmen, Paarkostüme, die perfekt aufeinander abgestimmt sind sowie süße Karneval Verkleidung für die ganz Kleinen.

Spätestens in Köln wird jeder zum Jeck!

