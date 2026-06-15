FarmDroid Feldroboter in Erfolgsserie „Clarkson’s Farm“:

Autonomer Sä- und Hackroboter bei Prime Video im Rampenlicht

Die erfolgreiche Prime Video-Serie ´Clarkson’s Farm´ bringt moderne Landwirtschaft einem Millionenpublikum näher. Neuer Co-Star auf der Diddly Squat Farm ist der autonome Feldroboter FD20 von FarmDroid: In der fünften Folge der aktuellen Staffel wird deutlich, wie der Roboter Landwirte durch automatisierte Prozesse, präzise Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung unterstützt.

Jeremy Clarkson sah FarmDroid erstmals auf der LAMMA 2025, als er nach Möglichkeiten suchte, den Anteil manueller Arbeit auf seinem Betrieb zu reduzieren. Er war beeindruckt von der außergewöhnlichen Präzision des Roboters sowohl bei der Aussaat als auch bei der mechanischen Unkrautbekämpfung. Clarkson erkannte das Potenzial dieser Technologie, die Landwirtschaft effizienter zu gestalten und gleichzeitig den Bedarf an zeitaufwendiger Handarbeit zu verringern.

Der Roboter des dänischen Pioniers für solarbetriebene Feldroboter übernimmt Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung autonom und arbeitet dabei mit einer GPS-Genauigkeit von bis zu acht Millimetern. Durch die präzise Ablage jedes einzelnen Samens kann er sowohl zwischen als auch innerhalb der Reihen mechanisch hacken. Dies reduziert den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, schont den Boden und entlastet landwirtschaftliche Betriebe insbesondere in arbeitsintensiven Kulturen.

„Die Präsenz unseres Roboters in einer international erfolgreichen Serie wie ´Clarkson’s Farm´ zeigt, dass autonome Feldrobotik längst kein Zukunftsthema mehr ist“, sagt Kristian Vest Warming, CEO von FarmDroid, dessen Roboter heute weltweit auf mehr als 550 Betrieben im Einsatz sind. „Landwirte suchen nach Lösungen für steigende Produktionskosten, Fachkräftemangel und wachsende Anforderungen an Nachhaltigkeit. Autonome Systeme können hier einen wichtigen Beitrag leisten und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Betriebe verbessern.“

Noch mehr Power: Neue FarmDroid-Generation kommt 2027

Parallel zur steigenden öffentlichen Aufmerksamkeit hat FarmDroid nun die nächste Entwicklungsstufe seiner Robotikplattform angekündigt. Das Unternehmen erweitert seine Produktpalette zur kommenden Saison um einen vollständig neuen Feldroboter. Die neue Generation wird größer, breiter und deutlich leistungsfähiger als das bisherige Modell sein. Durch höhere Arbeitsgeschwindigkeiten, größere Flächenleistungen und eine deutlich gesteigerte Kapazität richtet sich die neue Plattform insbesondere an Betriebe, die größere Flächen mit autonomen Systemen bewirtschaften möchten. Die offizielle Markteinführung ist für September 2026 vorgesehen. Die ersten Auslieferungen an Kunden sollen im Frühjahr 2027 beginnen.

„Mit der Erweiterung seines Portfolios reagiert FarmDroid auf die steigende Nachfrage nach autonomen Lösungen für professionelle Acker- und Sonderkulturbetriebe. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir die Einsatzmöglichkeiten unserer Technologie kontinuierlich ausgebaut und die Kapazität unserer Systeme erhöht”, sagt Eddie Bolding Pedersen, Global Head of Sales and Marketing at FarmDroid.

Vorreiter in der Digitalisierung der Landwirtschaft

Der Auftritt in ´Clarkson’s Farm´ zeigt praxisnah die zunehmende Bedeutung autonomer Technologien in der Landwirtschaft. Themen wie Ressourceneffizienz, Bodenschutz, Arbeitswirtschaft und die Integration digitaler Systeme in den Betriebsalltag gewinnen angesichts wirtschaftlicher und regulatorischer Herausforderungen weiter an Bedeutung. FarmDroid sieht autonome Feldrobotik als einen zentralen Baustein zur Unterstützung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Landwirtschaft der Zukunft.

Bilder des neuen Roboters sowie weiteres Bildmaterial findet sich hier zum Download (©FarmDroid).

Über FarmDroid

FarmDroid ist der dänische Pionier für solarbetriebene Feldroboter mit Hauptsitz in Vejen, Dänemark. Das Unternehmen wurde 2018 von den Brüdern Jens Vest und Kristian Warming gegründet. Ziel war es, die manuelle Arbeitslast von Landwirten bei der umweltfreundlichen Unkrautbekämpfung mithilfe von Feldrobotern zu reduzieren.

Der FarmDroid FD20 ist ein solarbetriebener Feldroboter, der sowohl sät als auch hackt. Über ein hochpräzises RTK-GPS markiert der FarmDroid FD20 bei der Aussaat die Position jeder Pflanze und führt anschließend die Unkrautbekämpfung sowohl zwischen den Reihen als auch in den Reihen zwischen den Pflanzen durch.

Der FarmDroid FD20 ist vollelektrisch und wird von vier Solarmodulen angetrieben. Mithilfe von RTK-GPS-Technologie und Sensoren erzeugt er ein präzises Aussaatmuster und beginnt mit dem mechanischen Hacken – mit unübertroffener Präzision – noch bevor die Samen keimen. Dies führt laut FarmDroid-Kunden zu Ertragssteigerungen von bis zu 40 Prozent. Darüber hinaus versprüht er Pflanzenschutzmittel nur dort, wo es notwendig ist. Dadurch wird der Einsatz von Chemikalien um bis zu 94 % reduziert.

FarmDroid FD20 kann eine Vielzahl von Pflanzen säen und jäten – mit dem FarmDroid +Seed 6 mm beispielsweise Saatgutsystem für Zuckerrüben, Rote Beete, Zwiebeln, Spinat, Salat, Grünkohl, Raps, Blumenkohl, Brokkoli, Rüben, Blumensamen und verschiedene Kräuter. Mit dem größeren Saatgutsystem +Seed 14 mm kann der Roboter auch Sojabohnen, grüne Bohnen, Ackerbohnen, Kichererbsen, Mais und mehr verarbeiten.

Mehr als 550 solarbetriebene FarmDroid-Roboter säen und hacken bereits Felder in über 20 Ländern. Der ROI wird auf weniger als zwei Jahre berechnet.

Kontakt

FarmDroid

Nikolai Tuborg

Industrisvinget 1

6600 Vejen

0045 – 60137568



https://farmdroid.com/de/