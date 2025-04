Familienausflug nach Zandvoort: jede Menge Action für Groß und Klein

Niederländischer Badeort bietet ein umfangreiches Angebot für gemeinsame Aktivitäten

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen: Da ist eine Familien-Auszeit an der Küste genau das Richtige. In Zandvoort finden große und kleine Urlauber dafür alles, was das Herz begehrt. Denn hier wartet nicht nur der 9 km lange Sandstrand, an dem man wunderbar zusammen toben, spielen und schwimmen kann. Sondern es gibt auch jede Menge Action und spannende Aktivitäten – sowohl im Ort, als auch in den beiden wunderschönen Naturgebieten, die direkt vor Zandvoorts Haustür liegen.

Kurze Wege

Die gute Nachricht vorweg: In Zandvoort sind alle Highlights nur einen Steinwurf voneinander entfernt. So kann man mit der ganzen Familie jede Menge erleben, ohne auch nur einmal ins Auto zu steigen. Zu Fuß oder mit dem Rad ist man in nur wenigen Minuten vom Ortzentrum aus am Strand, auf der Formel 1 Rennstrecke, im Nationalpark Zuid-Kennemerland oder in den Amsterdamer Waterleidingduinen. Mit dem Zug erreicht man zudem auch Amsterdam Centraal in nur 25 Minuten.

Tierischer Spaß

Ein unvergessliches Outdoor-Erlebnis für Klein und Groß verspricht der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Hier kann man von einem Aussichtspunkt aus mächtige Wisente bestaunen und unterwegs auf Konikpferde und schottische Hochlandrinder treffen, die im Park in freier Wildbahn leben. Willkommene Abkühlung nach einer spannenden Radtour oder Wanderung bietet zudem der Dünensee ‚t Wed, der durch seinen flachen Uferbereich auch für kleine Kinder gut geeignet ist.

Streifzug mit Hirschgarantie

Auf tierische Begegnungen kann man sich auch in den Amsterdamer Waterleidingduinen freuen, denn hier wohnt die größte Damwild-Population der Niederlande. Besonders spannend für Kinder: In diesem Naturgebiet darf man auch abseits der Pfade durch die Dünen wandern. So entdeckt man auf seinem Streifzug mit der ganzen Familie nahezu immer Hirsche und Rehe sowie auch jede Menge Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die hier noch im Sand verborgen liegen.

Rasende Action

Lust auf röhrende Motoren und beeindruckende Geschwindigkeiten? Dann lohnt sich ein gemeinsamer Besuch des Circuit Zandvoort. Hier sind nahezu jeden Tag PS-starke Boliden auf der Strecke und wenn keine Veranstaltung läuft, kann man ihnen von der Tribüne kostenlos zusehen. Zudem bietet Racesquare Zandvoort die Möglichkeit, sich oberhalb der Boxengasse mit der ganzen Familie in High-End Simulatoren ein packendes Rennen auf dem Circuit Zandvoort zu liefern.

Überdachte Abwechslung

Schlechtes Wetter? Auch das ist in Zandvoort kein Problem. Im Juttersmu-ZEE-um können Groß und Klein allerlei Kuriositäten entdecken, die im Laufe der Zeit am Strand angespült wurden. Danach warten im Escape Room Zandvoort mehrere spannende Rätsel darauf, von der Familie gelöst zu werden. Oder es geht direkt in den Center Parcs Park, wo man gemeinsam die Wildwasserbahn im subtropischen Badeparadies oder die Herausforderungen im Indoorspielplatz „Baluba“ bezwingt.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Firmenkontakt

Zandvoort

Pim Huijsmans

Trompstraat 2

2041 JB Zandvoort

023-5737933



https://www.visitzandvoort.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92428140



https://www.forvision.de/de/

Bildquelle: @Zandvoort_Marketing