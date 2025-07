Überraschungen für kleine Entdecker

Das neue Buch von Senta Meyer „Familie Einhorn will verreisen“ lädt junge Leser ab fünf Jahren zu einer Fantasie-Reise voller Abenteuer ein. Zwischen dem vertrauten Heim und aufregenden Erlebnissen mit einem Tausendfüßler-Bus, einer Schneckenbahn und einem coolen Flügelzeug erleben Kinder und Familien charmante Geschichten, die zum Vorlesen und Träumen anregen.

Perfekt zum Vorlesen für alle Generationen

Das Buch richtet sich zwar vorrangig an Kinder ab fünf Jahren, doch Senta Meyer hat es so geschrieben, dass sich auch ältere Leser durchaus angesprochen fühlen dürfen. Die lebendigen Illustrationen und die liebevoll ausgearbeiteten Charaktere ermöglichen ein tiefes Eintauchen in die Geschichte. Beim Vorlesen werden Eltern und Großeltern dazu eingeladen, kindliche Neugier und Frische mitzuerleben und zu teilen. Die Abenteuer der Familie Einhorn sind so angelegt, dass sie bei jedem Leser, unabhängig vom Alter, einen Anklang finden können.

Einzigartige Erzählweise und gestalterische Details

Die Erzählweise ist einfach und dennoch tiefgründig. Senta Meyer versteht es, oft verzwickte Themen wie Freundschaft, Neugier und die Bewältigung kleiner Missgeschicke kindgerecht zu verpacken und dabei die Kleinen zu ermutigen, die Welt mit offenen Augen zu betrachten. Eine Vielzahl lebendiger Illustrationen ergänzt den Text, machen das Buch zu einem visuellen Erlebnis. Dadurch wird es nicht nur zum Vorlesespaß, sondern auch zu einem dauerhaften Stück jeder guten Kinderbuchsammlung.

Ein Buch, das Fantasie und Vorstellungsvermögen anregt

Der Autorin gelingt es, aus alltäglichen Ereignissen großartige Abenteuer zu kreieren. Ihre Stories sind eine Einladung an junge Leser, ihre Fantasie auszuleben und ihre Umgebung mit neuem Blick zu sehen. Die Geschichte ermutigt zu Eigeninitiativen und regt dazu an, auch in kleinen Missgeschicken das Positive zu suchen. Dieses Buch bietet Unterhaltung und fördert kindliche Kreativität und soziales Lernen.

Die Autorin:

Senta Meyer wurde in Halle an der Saale geboren. Heute lebt Sie mit ihrem Mann und einem lieben, verrückten Hund in Mecklenburg/ Vorpommern. „Familie Einhorn will verreisen“ ist ihre zwölfte Veröffentlichung.

Produktinformationen

Herausgeber: Guilty Verlag

Erscheinungstermin: 15. Juni 2025

Auflage: 1.

Sprache: Deutsch

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 80 Seiten

ISBN-13: 978-3948479251

Lesealter: Ab 5 Jahren

Abmessungen: 20 x 1.2 x 20 cm

Dieser norddeutsche Verlag ist bekannt für seine innovativen und ansprechenden Publikationen, die nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Leser begeistern. Stets mit einem Fokus auf Qualität und Kreativität.

