Fall gelöst: In fünf Minuten die eigene Lust auf Neues analysieren

Psycho-Test von Viola Möbius erlaubt Selbsteinschätzung in puncto Veränderungsbereitschaft

Würde jeder Mörder auf dieselbe Art und Weise morden und würden sich alle Motive gleichen, hätten die Profiler und Ermittler leichtes Spiel. “Tatsächlich aber ist jeder Fall einzigartig”, so Viola Möbius, mehrfache Krimi-Autorin, Kriminologin und Edutainerin. Erfolgreich bei der Jagd nach dem Täter sei daher nur, wer bereit ist, immer wieder neu zu denken und Neues auszuprobieren. “Und das ist in jedem Job und auch im Privatleben genauso.” Zuletzt habe die Pandemie einmal mehr gezeigt: Wer nicht bereit ist für Neues, der hat ein Problem. Möbius drückt das lieber positiv aus und spricht von großen Chancen und dem Gewinn an Lebensfreude. “Die entgehen denen, die nichts wagen, während alle, die offen sind für Veränderungen, davon profitieren. In der Corona-Krise konnte man das wie durch ein Brennglas beobachten.”

Plötzlich sank der Umsatz von hundert auf null. Oder die Unsicherheit, wann das Geschäft wieder öffnen, Kundenkontakte wieder möglich sein würden, trieb Selbstständige in die Depression. Angestellte verloren ihren Job und hatten keine Ahnung, ob sie in ihrer Branche je wieder einen finden würden. – Diese Erfahrungen machten gerade im Lockdown viele Menschen, doch auch in “normalen” Zeiten ist niemand davor gefeit. “Man liest überall, dass sich die Welt immer schneller wandelt. Und das ist schlicht die Wahrheit”, sagt Möbius.

Die Wahl-Hamburgerin erlebte selbst, wie wichtig es ist, flexibel zu sein. “Mit Corona gab es erst einmal keine Kreuzfahrten mehr, auf denen ich viele Seminare veranstaltet habe”, erzählt Möbius. Sie konzentrierte sich daher auf anderes, schrieb unter anderem ein Buch über den Sieg über den Coronablues und erfand die Online-Krimimanufaktur, bei der die Teilnehmer interaktiv einen Kriminalfall entwickeln und diesen sogar am Ende – aufgeschrieben von Möbius – als echten Krimi gedruckt in den Händen halten. Menschen würden damit aus ihren Gewohnheiten ausbrechen, ihre Kreativität schulen, “also genau das tun, was nötig ist, um mehr zu erreichen und auch mit schwierigen Situationen zurechtzukommen”.

Gewohnheiten dominieren unser Leben

Möbius hat sich auf das Thema Selbstoptimierung und insbesondere auf die Rolle der Gewohnheiten spezialisiert. Sie weiß: “95 Prozent unseres Denkens, Fühlens und Handelns werden von Gewohnheiten bestimmt.” Zum einen würden wir zwar gewisse Routinen brauchen, um nicht überfordert zu sein, aber “Leben ist vor allem Bewegung und Erneuerung!” Es gelte daher, voller Neugier Dinge zu tun, die man noch nie getan hat. Klar, das sei mit Ängsten verbunden, gibt Möbius unumwunden zu. Die gehörten einfach dazu und müssten akzeptiert werden. “Wer sein Warum, wer seine Ziele kennt, der wird trotzdem immer wieder Neuland betreten.”

Und das lohnt sich! Viola Möbius rät, nicht auf die eine Mega-Idee zu warten, sondern sich quasi immer und überall auszuprobieren. Es mache überhaupt nichts, wenn manches oder vielleicht sogar das meiste danebengehe. Klar, man könne ab und an verlieren, wer jedoch im Status quo verharre, der habe schon verloren. Als Kriminologin und passionierte Autorin von Krimis ist sie davon überzeugt, dass sich von der Arbeitsweise von Kriminalkommissaren eine Menge lernen lässt. “Die müssen auch eine Menge versuchen, geraten oft aufs Glatteis, aber machen weiter und gewinnen – wenn sie gut sind – am Ende.”

Sich selbst prüfen

Inwieweit jemand ähnlich mutig und unbeirrt agiert wie ein erfolgreicher Kommissar, das verrät ein von Viola Möbius entwickelter Psycho-Test mit zehn Fragen. In rund fünf Minuten lässt sich damit die eigene Lust auf Neues ergründen – “die beste Basis, um den Willen zur Veränderung zu verändern, sollte das denn nötig sein”, sagt Viola Möbius. Mit der Auswertung des Tests spendiert sie zudem ein paar effektive Tipps, wie es besser klappt mit dem Wagen von Neuem. Sehr hilfreich in allen Lebenslagen und allen Jobs.

Hier finden Sie den Psycho-Test: https://violamoebius.com/psycho-test/

Über Viola Möbius

Viola Möbius ist zertifizierte Kriminologin, Edutainerin und Speakerin. Krimis und True Crime sind jeden Abend auf den besten Sendeplätzen zu finden und füllen die Bestsellerlisten. Viola Möbius transportiert das, was hinter Krimihelden, Krimi & Co steckt – von psychologischen über soziologische Aspekte bis zu Wissen über Profiling etc. – auf einzigartige Weise. Und das immer mit dem Ziel, Menschen davon in ihrem beruflichen und privaten Alltag profitieren zu lassen – damit sie die Fälle ihres eigenen Lebens besser lösen können.

Seit 2017 ist Viola Möbius als Dozentin an diversen Bildungseinrichtungen tätig. Zudem hat sie seit 2020 eine eigene TV-Serie sowie als Autorin bereits mehr als 15 Bücher veröffentlicht und ihren eigenen Verlag gegründet.

Viola Möbius ist zertifizierte Kriminologin, Edutainerin und Speakerin. Krimis und True Crime sind jeden Abend auf den besten Sendeplätzen zu finden und füllen die Bestsellerlisten. Viola Möbius transportiert das, was hinter Krimihelden, Krimi & Co steckt – von psychologischen über soziologische Aspekte bis zu Wissen über Profiling etc. – auf einzigartige Weise. Und das immer mit dem Ziel, Menschen davon in ihrem beruflichen und privaten Alltag profitieren zu lassen – damit sie die Fälle ihres eigenen Lebens besser lösen können.

Seit 2017 ist Viola Möbius als Dozentin an diversen Bildungseinrichtungen tätig. Zudem hat sie seit 2020 eine eigene TV-Serie sowie als Autorin bereits mehr als 15 Bücher veröffentlicht und ihren eigenen Verlag gegründet.

Kontakt

Viola Möbius Office & Verlag

Viola Möbius

Palmaille 24-26

22767 Hamburg

+49 (0)40 431 90 87-0

info@violamoebius.com

http://www.violamoebius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.