FairToner erhält in der Studie „Deutschlands Kundenkönige 2026“ das Prädikat „Höchster Kundennutzen“

In der aktuellen Studie „Deutschlands Kundenkönige 2026“, durchgeführt von ServiceValue in Kooperation mit BILD, wurde FairToner.de in der Kategorie Drucker & Zubehör mit dem Prädikat „Höchster Kundennutzen“ ausgezeichnet. Mit einem Wert von 2,55 erzielte FairToner die beste Bewertung innerhalb der Branche und liegt damit deutlich vor dem aktuellen Branchenmittelwert von 2,81.

Kundennutzen als Maßstab für nachhaltige Kundenbeziehungen

Die Studie „Deutschlands Kundenkönige“ untersucht bereits zum achten Mal, welche Unternehmen aus Sicht ihrer Kundinnen und Kunden einen besonders hohen Nutzen bieten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen der Verbraucher erfüllen oder übertreffen. Für Unternehmen ist ein hoher Kundennutzen ein wichtiges Signal: Er zeigt, dass Angebot, Service und Einkaufserlebnis aus Kundensicht einen wahrnehmbaren Mehrwert schaffen.

Repräsentative Bewertung von 1.996 Unternehmen

Grundlage der Untersuchung ist eine repräsentativ ausgesteuerte Bevölkerungsbefragung über ein externes Online-Access-Panel. Insgesamt wurden 1.996 Unternehmen aus 107 Branchen bewertet. Die Teilnehmenden beurteilten auf einer vierstufigen Skala, in welchem Umfang die jeweiligen Anbieter einen hohen Kundennutzen bieten. Aus den Antworten wurde je Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert gebildet. Das Prädikat „Höchster Kundennutzen“ erhalten ausschließlich diejenigen Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Beurteilung erreichen.

FairToner überzeugt in der Kategorie Drucker & Zubehör

FairToner.de ist ein spezialisierter Online-Händler für günstige Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör. Das Sortiment umfasst kompatible Produkte der Marke FairToner, eine hochwertige Premium-Produktlinie sowie Originalprodukte namhafter Hersteller. Abgerundet wird das Angebot durch Druckerpapier und ausgewählte Büroartikel.

Die aktuelle Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung eines kundenorientierten Angebots in einem Markt, in dem Zuverlässigkeit, Produktqualität, faire Konditionen und transparente Bestellprozesse eine zentrale Rolle spielen. Mit dem besten Branchenwert in der Kategorie Drucker & Zubehör bestätigt die Studie, dass FairToner.de aus Kundensicht einen besonders hohen Nutzen bietet.

Weitere Informationen zur Studie, Methodik und den Ergebnissen sind unter bild-kundenkoenig.de verfügbar.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

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