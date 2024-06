FairToner.de als einer der besten Online-Händler 2024 ausgezeichnet

Die deutsche Tageszeitung „Handelsblatt“ hat in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue eine repräsentative Verbraucherbefragung durchgeführt. Grund hierfür war, dass der lokale Einzelhandel schwierigen Zeiten gegenübersteht und viele Geschäfte schließen müssen. Jüngstes Beispiel ist das insolvente Warenhaus „Galeria Karstadt Kaufhof“. Viele Menschen verzichten auf das Shoppen in der Innenstadt und bestellen ihre Waren lieber online. Von daher ist es überaus wichtig, hier eine Brücke zwischen den lokalen Händlern und den Online-Shops herzustellen.

Verbraucherumfragen zum stationären Handel und dem Online-Handel

Im stationären Handel wurden 508 Händler aus 52 Branchen näher untersucht. Interessant ist, dass die meisten Händler vor Ort rund 40 Prozent ihres Umsatzes über den eigenen Online-Shop generieren. Obwohl sich zahlreiche Händler mittlerweile aus dem stationären Handel zurückgezogen haben und nur noch online verkaufen, gibt es auf der anderen Seite auch Online-Händler, die sich in den stationären Handel mit sogenannten Showrooms wagen. Wer es als Händler geschickt anstellt, kann trotz wachsender Online-Konkurrenz bestehen. Im Gegensatz müssen auch die reinen Online-Shops analysiert werden. Aus diesem Grund hat SeviceValue 1.210 Online-Händler aus 92 Branchen ausgewählt und dabei etwa 199.279 Kundenbewertungen ausgewertet. In der Print-Ausgabe Nr. 92 vom 14.05.2024 hat das Handelsblatt die Ergebnisse des Rankings unter dem Titel „Weckruf für die Innenstadt“ veröffentlicht. Es bleibt zu hoffen, dass der stationäre Handel mit neuen Werbekonzepten wieder Leben in die Innenstädte bringen kann.

Kunden bevorzugen den bequemen Online-Kauf

Für viele Produkte und Dienstleistungen lohnt sich ein Besuch der örtlichen Geschäfte nicht. Viele Online-Shops bieten ein vergleichbar gutes Einkaufserlebnis. Dabei stehen die günstigen Preise, ein einfacher Bestellvorgang und eine schnelle Lieferung im Vordergrund. Es gibt zudem einige Warengruppen, die sich wesentlich besser online verkaufen als im örtlichen Handel. Ein Beispiel stellen die Verbrauchsmaterialien für Drucker dar. Hier macht es wenig Sinn, Druckerpatronen und Tonerkartuschen für nahezu alle verfügbaren Druckermodelle vor Ort im Geschäft auf Lager zu halten. In diesem Fall bietet sich der Online-Handel quasi an. Auch bei anderen Produkten kann sich der Vergleich im Netz lohnen.

FairToner gehört zu den besten Online-Händlern 2024

Bei der Verbraucherbefragung wurden bei den Online-Händlern 92 Branchen gebildet. Zu den Top-Kandidaten gehören all diejenigen, die von den Kunden im Vergleich zu den Wettbewerbern der Branche am häufigsten zu den besten Händlern bewertet wurden. Für jeden Händler wurde zudem ein Mittelwert berechnet. Hieraus wurden anschließend die 10 besten Händler jeder Branche ermittelt. In der Branche „Drucker & Zubehör“ hat es FairToner.de mit einem Mittelwert von 2,94 und einem Anteil von 4,8 Prozent unter die ersten 10 Kandidaten geschafft. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sehen uns bestätigt, in dieser Branche ein transparentes und sicheres Einkaufserlebnis bieten zu können.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

