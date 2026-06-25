FairToner als „Top Shop 2026“ ausgezeichnet

Der Online-Händler FairToner ist in der aktuellen Studie „Top Shops 2026“ von COMPUTER BILD und dem Statistikportal Statista ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Büro, Technik & Medien“ zählt der Anbieter damit zu den besten Online-Shops Deutschlands. Besonders hervorgehoben wurden bei der Bewertung die technische Qualität sowie die Benutzerfreundlichkeit des Online-Auftritts, die jeweils mit „Sehr hoch“ bewertet wurden.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden sowohl online als auch in der bundesweiten Printausgabe der COMPUTER BILD veröffentlicht. Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende Analyse der deutschen E-Commerce-Landschaft, bei der insgesamt 1.100 Online-Shops ausgezeichnet wurden.

Umfangreiche Analyse von über 7.000 Online-Shops

Für die Studie „Top Shops 2026“ nahmen COMPUTER BILD und Statista zunächst mehr als 7.000 Online-Shops in Deutschland in die engere Auswahl. Marktplätze, reine B2B-Shops sowie Anbieter digitaler Dienstleistungen wurden im Vorfeld ausgeschlossen, um ausschließlich klassische Online-Händler mit physischem Warenversand zu berücksichtigen.

In mehreren Analyseschritten wurden die verbleibenden Anbieter detailliert geprüft. Voraussetzung für die Teilnahme war unter anderem eine ausreichende Reichweite im deutschen Markt sowie ein überwiegend aus Deutschland stammender Website-Traffic. Erst danach gelangten die qualifizierten Shops in die finale Bewertungsphase.

80 Prüfkriterien und über 134.000 Datenpunkte

Die finale Bewertung erfolgte anhand von 80 objektiven und subjektiven Kriterien. Insgesamt wurden dabei mehr als 134.000 einzelne Prüfpunkte analysiert. Ein Team aus 22 unabhängigen Testern überprüfte unter anderem Aspekte wie technische Funktionalität, Transparenz der Zahlungs- und Lieferbedingungen sowie die Struktur und Sicherheit der Webseiten.

Ergänzend flossen auch Einschätzungen echter Nutzer in die Untersuchung ein. Über 4.000 Online-Shopper bewerteten unter anderem Design, Übersichtlichkeit und Nutzerführung der Shop-Oberflächen. Auf Basis dieser umfassenden Analyse entstand das finale Ranking der Top Shops 2026.

FairToner überzeugt mit technischer Qualität und Nutzerfreundlichkeit

FairToner.de wird von der CPO Concept GmbH betrieben und ist ein spezialisierter Online-Händler für Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör. Neben Originalprodukten verschiedener Druckerhersteller bietet der Shop auch kompatible Alternativen der Eigenmarke FairToner sowie eine Premium-Produktlinie für anspruchsvolle Druckanwendungen an.

Mit der Auszeichnung „Top Shop 2026“ zählt FairToner.de laut der unabhängigen Analyse von COMPUTER BILD und Statista zu den Online-Händlern in Deutschland, die mit hoher technischer Qualität, einer klar strukturierten Benutzerführung und einem positiven Einkaufserlebnis im digitalen Handel überzeugen.

Die vollständigen Ergebnisse

der Studie „Top Shops 2026“ sind online bei COMPUTER BILD abrufbar.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

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