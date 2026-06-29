In der aktuellen Studie „Branchenbeste des Jahres 2026“ des F.A.Z. Instituts in Kooperation mit ServiceValue erreicht FairToner den ersten Platz in der Kategorie Druckerzubehör-Shops. Damit setzt sich das Unternehmen im direkten Branchenvergleich an die Spitze und wird als leistungsstärkster Anbieter ausgezeichnet.

Die Untersuchung basiert auf einer umfassenden Analyse von Online-Kommentaren, Bewertungen und Erfahrungsberichten, die Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung heranziehen. Die Ergebnisse spiegeln somit die tatsächliche Wahrnehmung von Marken und Unternehmen im digitalen Raum wider.

Umfangreiche Datenbasis und KI-gestützte Auswertung

Grundlage der Studie ist ein breit angelegtes Social-Media-Monitoring mit rund 21,1 Millionen Nennungen zu etwa 12.300 Unternehmen im Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2026. Die Datenerhebung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden relevante Inhalte aus dem Internet automatisiert erfasst (Crawling), anschließend werden diese mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert und strukturiert (Processing).

Zur Bewertung werden zentrale Leistungsdimensionen wie Qualität, Service, Preis, Kundenzufriedenheit oder Weiterempfehlung berücksichtigt. Daraus entstehen zwei wesentliche Kennzahlen: der Tonalitätssaldo sowie die Reichweite. Beide Werte werden gewichtet und zu einem Gesamtpunktwert zusammengeführt. Innerhalb jeder Branche dient das führende Unternehmen mit 100 Punkten als Benchmark.

Digitale Wahrnehmung als entscheidender Erfolgsfaktor

Die Ergebnisse zeigen, wie stark digitale Informationsquellen die Entscheidungsfindung beeinflussen. Unternehmen, die in der Online-Wahrnehmung besonders positiv abschneiden, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile. Die Auszeichnung erhalten ausschließlich Anbieter, die überdurchschnittliche Werte innerhalb ihrer Branche erreichen.

FairToner überzeugt mit konsequenter Kundenorientierung

FairToner.de ist ein in Deutschland ansässiger Online-Händler mit Fokus auf Druckerzubehör und Bürobedarf. Das Sortiment umfasst sowohl Originalprodukte als auch kompatible Alternativen und richtet sich an private wie gewerbliche Kunden. Durch die Kombination aus breitem Produktangebot und serviceorientierter Ausrichtung hat sich das Unternehmen als fester Bestandteil des Marktes etabliert.

Mit der Auszeichnung als Branchensieger positioniert sich FairToner im Wettbewerbsumfeld der Druckerzubehör-Shops an der Spitze. Die Platzierung basiert auf einer breiten Datenbasis digitaler Kundenstimmen und spiegelt die Wahrnehmung des Unternehmens über einen längeren Zeitraum hinweg wider. Damit liefert die Studie eine belastbare Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Auswahl geeigneter Anbieter.

Weitere Informationen zur

Studie sind online unter faz.net/asv/branchenbeste/ verfügbar.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

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Eisenweg 13

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