Fairspin Portugal

Fairspin casino é um dos criptocasinos disponíveis para os apostadores em Portugal que desejam passar uma ótima experiência. Este bitcoin casino é relativamente recente, sendo que apenas está disponível desde 2018. No entanto, já é tempo suficiente para percebermos que Fairspin Portugal é uma opção a não perder.

Com grande diversidade de jogos, ainda que este seja conhecido pelas criptomoedas, aceita ainda moedas FIAT de modo a agradar todos os tipos de jogadores.

Se deseja saber mais, leia já a nossa avaliação Fairspin casino e descubra tudo o que este casino tem para lhe oferecer.

Principais Vantagens e Funcionalidades De Fairspin

Sempre que procuramos uma casa de apostas desejamos, claro, que este nos ofereça várias vantagens. Mas, será que Fair Spin tem vantagens suficientes para valer a pena criar conta? Reunimos as principais vantagens deste casino após a nossa revisão de Fairspin Portugal e também quais as funcionalidades que pode encontrar em fairspin.io:

Vantagens

Programa de fidelização VIP

Grande diversidade de jogos

Levantamentos instantâneos

Ótimo pacote de boas-vindas

Plataforma segura

Licença emitida em Curaçao

Além destas vantagens, os jogadores procuram saber quais as funcionalidades que podem encontrar. Para identificar as funcionalidades que o Fairspin casino online oferece é necessário avaliar todos os critérios que consideramos fundamentais. Não se preocupe, pois a nossa equipa de especialistas analisou tudo o que esta plataforma oferece. Além claro, de este ser um dos casinos onde pode usar criptomoedas, oferece outras funcionalidades bastante interessantes que iremos analisar ao detalhe ao longo desta avaliação.

No entanto, antes de analisar detalhadamente todas as funcionalidades iremos destacar o site e o design de FairSpin. Toda a plataforma é bastante moderna com um design limpo e funcional. Todos os separadores estão bem identificados e facilmente consegue encontrar os seus jogos preferidos. Pode também encontrar de forma simples as novidades, as promoções e também as opções de jogo em live.

Com a vantagem clara de que o site está disponível em português, num claro investimento ao público de território nacional. Vejamos então ainda o processo de registro, a diversidade de jogos e, muito importante, os bónus oferecidos no bitcoin casino.

Fatos Rápidos Sobre a Casa de Apostas Fairspin

Programas iSoftBet, Red Tiger, Evolution, Pragmatic Play, BetSoft, Thunderkick Licença Oficial Curacao Online Desde 2021 Proprietário da Empresa Techcore Holding B.V. Tipos de Jogo Gold Digger, Hustling, Queenie, Thai Blossoms, Wanted Dead or a Wild, Odin’s Gamble Aplicativo Móvel iOS, Android Bancário Bitcoin, Ethereum, Tron, Mastercard, Visa, Piastrix, Perfect Money Total de Jogos 3400+

Processo de Registro: Como Se Registrar Em Fairspin?

Antes de conseguir fazer Fairspin login é necessário criar uma conta. Felizmente criar conta em Fairspin online é muito fácil e em poucos minutos tem o seu perfil para começar a jogar nos seus jogos preferidos.

Apenas tem de carregar no botão de ‘Registro’ localizado no canto superior direito e surge uma janela de registro.

Quando a tela de registo surgir, introduza o seu endereço de e-mail, palavra passe, número de telefone e qual a moeda que deseja escolher para a sua conta.

Em baixo terá um passo-a-passo detalhado, mas antes, é importante referir que os dados fornecidos deverão estar corretos e a palavra passe deverá ser forte e única. Claro que os seus dados não devem ser partilhados a terceiros.

Como Criar Conta Em Fairspin?

Criar conta em Fairspin apostas é realmente muito simples. Para que não existam dúvidas, criamos um passo-a-passo, que verá em baixo. Em caso de não conseguir, por alguma razão, criar a sua conta, entre em contacto com o suporte ao cliente.

Siga o passo-a-passo e comece a explorar e a ganhar hoje mesmo:

Aceda à página de Fairspin

O primeiro passo para criar a sua conta é aceder à página de Fairspin crypto. Pode fazê-lo quer através do navegador, ou através do seu telemóvel, sem necessidade de descarregar uma aplicação.

Clique no Botão de registo

Localizado no canto superior direito do ecrã, encontra o botão de ‘Registo’. Clique e surgirá uma janela pop-up com um formulário que pede os dados para poder criar a sua conta.

Preencha o Formulário

Preencha o seu endereço de e-mail e palavra-passe. Ao aceitar os termos e condições, declara ser maior de idade e pode criar a sua conta. Garanta ainda que não é um chatbot ao clicar no botão ‘Não sou um robot’.

Prepare-se Para Ganhar

Faça o primeiro depósito e comece a ganhar nos seus jogos preferidos. Caso prefira pode simplesmente criar a sua conta através da rede social Facebook, ou através do Google e rapidamente pode começar a jogar.

Verificação De Conta

A sua conta de apostas pode necessitar de ser verificada. Para isso, clique no botão que encontra no canto superior direito do seu perfil e selecione a opção de verificação de identidade. Será enviado para outra página onde deverá descarregar a imagem de um comprovativo de identidade. Deverá também enviar uma ‘selfie’ e ao ser considerado um utilizador verificado, ganhará um bónus de aniversário.

É importante referir também que Fairspin oferece a opção de auto exclusão localizado no fundo da página. Esta opção é especialmente útil para a política de jogo responsável. Caso sinta que deverá optar pela auto exclusão poderá solicitá-la também através do chat ao vivo.

Processo De Login

Após a criação de conta, sempre que desejar aceder à sua conta basta fazer login. Como? Acedendo à página principal de Fairspin, encontrará no canto superior, mesmo ao lado do botão de registo, a opção de login.

Ao clicar na sua conta poderá ser necessário introduzir os seus dados de e-mail e palavra-passe, caso não os tenha guardado. Lembramos que nunca deverá guardar e/ou partilhar a sua palavra-passe em dispositivos partilhados.

Bónus De Boas-Vindas De Fairspin

Nada como um bom bónus de boas-vindas para cativar novos jogadores. Felizmente Fairspin sabe como oferecer um bónus que valha realmente a pena e disponibiliza um bónus nos primeiros quatro depósitos.

Além do bónus oferecido na primeira vez que joga em Fairspin, tem também a possibilidade de receber um bónus no aniversário Fairspin. Existem também promoções com alguma frequência em alguns jogos específicos. Recomendamos que verifique o separador de bónus com frequência, não deixando escapar nenhuma oportunidade.

Ao se registar no casino tem um bónus nos quatro primeiros depósitos. É um bónus com diferentes percentagens em cada depósito com um total de 140 rodadas grátis combinadas entre o total dos depósitos. Não há como negar – Fairspin casino sabe como conquistar os seus apostadores!

O bónus funciona desta forma:

No primeiro depósito o bónus é de 100% até um máximo de $100 00 mais 30 rodadas grátis. Os 100% são oferecidos se depositar um mínimo de 500 USD. Com 20 USD já consegue um bónus de 50% e 10 rodadas grátis.

Ao segundo e terceiro depósito recebe um bónus de 75% com 30 rodadas grátis até $75 000. Também aqui tem de efetuar um depósito de 500USD, mas com 20 USD é-lhe oferecido um bónus de 25% e 10 rodadas grátis.

No quarto depósito recebe-se um bónus de 200% até $200 000 e 50 rodadas grátis. Aqui o máximo de bónus é de 500 USD, mas com 20 USD receberá um bónus de 100% e 10 rodadas grátis.

O requisito de aposta é de 60x o valor do bónus.

Opções De Apostas Desportivas Em Fairspin

São várias as opções de apostas desportivas. Com apostas rápidas, ou combinadas. A possibilidade de apostas desportivas é algo recente, mas que acreditamos cumprir com todos os requisitos.

Mercados Desportivos

São mais de 2000 mercados onde se pode apostar em Fairspin. Desde os mais populares como o resultado final, a outros como o mercado de Handicap. São milhares de opções de aposta.

Tipos De Apostas

Fairspin oferece a possibilidade de apostas rápidas ou combinadas. As primeiras possuem, geralmente odds menores, mas mais fáceis de acertar. As apostas combinadas oferecem potenciais valores bastante apetecíveis, mas são, obviamente, mais difíceis de conseguir acertar em todos os resultados.

Opções De Apostas Ao Vivo

Graças ao fornecimento de conteúdos em direto nas 24 horas do dia, as apostas ao vivo são mais fáceis de fazer. Verifique as opções e tente a sua sorte.

Apostas Em eSports

Fairspin oferece um separador de jogos eSports onde pode apostar em jogos populares como League of Legends. Se é fã de esportes eletrónicos vai adorar este separador de Fairspin.

Odds De Apostas

A nossa análise verificou que as odds oferecidas por Fairspin são justas e estão dentro da média que é encontrada em outras plataformas de apostas desportivas. Com grande concorrência é difícil que as odds sejam muito dispares entre plataformas, mas Fairspin consegue boas cotações na maioria dos mercados oferecidos.

Review Geral Do Casino

De modo geral não há nada de grave a apontar a este casino. Com boa diversidade de jogos e um design moderno e minimalista, é difícil encontrar razões para não jogar em Fairspin. No entanto, de modo geral, a nossa equipa recomenda Fairspin como uma boa escolha para jogar os seus jogos preferidos.

Slot Machines

Sem dúvida que as slot machines são um dos jogos mais populares nos casinos online. Fairspin não é exceção e felizmente a diversidade é bastante boa. Com recursos exclusivos para uma experiência de jogo verdadeiramente emocionante, encontra slots dos fornecedores mais renomeados do mercado e títulos para todos os gostos num catalogo que conta com mais de 4000 slots.

Jogos De Mesa

Todos os casinos necessitam de jogos de mesa. Os jogos mais tradicionais e frequentemente procurados, oferecem na sua versão online a mesma experiência de jogo, sem necessidade de sair de sua casa. Desde os jogos mais tradicionais como Blackjack, ou Roleta, encontra em Fairspin versões modernas de jogos de mesa como Caribbean Stud, ou roleta rápida.

Poker

O Poker é uma das atrações fortes dos casinos online. Felizmente aqui pode contar com diversas mesas de poker para apostar com bitcoins. Desde as versões mais tradicionais como Texas Holdem, até às mais ‘fora-da-caixa’ como Oasis Poker, ou Poker Teen Patti, encontra, com certeza, o seu jogo de poker favorito.

Roleta

A roleta é um jogo que dispensa apresentações. Obrigatória em todos os casinos, físicos ou online, é um jogo que cativa pela sua simplicidade e emoção. Com a opção de jogar em diferentes variantes da Roleta como a roleta europeia ou americana, facilmente vai colocar este jogo na sua lista de preferidos.

Blackjack

Outro que dispensa apresentações. Blackjack ou 21 como também é conhecido está disponível na versão RPG e live em cerca de 100 mesas diferentes. Tente alcançar os 21 pontos primeiro que o dealer e divirta-se em um dos jogos de casino mais populares.

Jogos De Casino Live

As versões ao vivo oferecem uma experiência imersiva aos apostadores. Neste separador encontra jogos como Blackjack, Roleta, poker e muitos outros em versão ao vivo com transmissões de alta qualidade. Sinta-se como se estivesse realmente numa sala de casino sem sequer sair de casa.

Opções De Pagamento

Ainda que Fairspin seja um casino de criptomoedas ele oferece opções de pagamento com moedas FIAT para que todos os apostadores possam aceder à plataforma.

Opções De Depósito

Para depositar fundos em Fairspin pode fazê-lo através de cartão VISA ou Mastercard. Todos os pagamentos são processados em minutos. O limite mínimo de depósito é de 0.58 mBTC. Pode ainda usar carteiras eletrónicas como Skrill, Neteller, Jeton e muito mais.

Opções De Levantamento

Tal como os depósitos, também os levantamentos podem ser feitos através de VISA ou Mastercard. A maior diferença é que o processamento pode demorar alguns dias. Para levantar é necessário ter um mínimo que irá depender da moeda e do método de pagamento escolhido.

Licença e Segurança

Fairspin possui licença emitida pelas entidades de Curaçao. Além da licença toda a plataforma adota medidas modernas de criptografia para proteger os seus jogadores. A segurança é, aliás, uma das características dos casinos com tecnologia blockchain que usam criptomoedas como o Bitcoin e outras.

Usabilidade Das Apostas Online

É uma adição recente de Fairspin, as apostas desportivas. Mas, na verdade, este é um separador com grande qualidade, tal qual a encontrada nos jogos de casino. Com diversos mercados disponíveis e diversidade de apostas inclusive com opções de reembolso e mais de 70 000 eventos todos os meses, Fairspin é uma boa opção para os fãs de apostas.

Suporte Ao Cliente

Foi com agrado que percebemos que Fairspin oferece diferentes opções de contato. No caso de possuir alguma questão pode usar o chat ao vivo, que recomendamos especialmente para questões de resposta rápida. Pode ainda optar por uma chamada telefónica, via chat Telegram, ou até através de mensagem privada pelo Facebook.

Conclusão

Fairspin é uma plataforma recente, mas que não deixa dúvidas de que veio para ficar. Com grande qualidade, aposta na satisfação dos seus jogadores, seja com a oferta de um atrativo pacote de boas-vindas, quer com milhares de jogos de fornecedores de qualidade.

Muito para oferecer, consegue agradar aos fãs de criptomoedas, sem esquecer aqueles que preferem as moedas FIAT.

Perguntas Frequentes