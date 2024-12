Fado, Corridinho, Muschelkunst oder Street Art – mit sevencollection in die kulturelle Vielfalt der Algarve eintauchen

Salema/Frankfurt, 4. Dezember 2024 – Wer an die Algarve denkt, hat meist zuerst die Klippen und die wunderschönen Strände, die vielen Sonnentage und die köstlichen Pasteis de Nata im Kopf. Aber immer mehr Reisende entdecken die kulturellen Angebote der Region, die ihnen die Menschen näherbringen und Einblicke in ihre Lebensweise geben. Denn ob Musik, Tanz oder Malerei, die Traditionen und Kunstwerke offenbaren ein Stück der Seele der Algarvebewohner. Und das Angebot ist vielfältig.

In den charmanten Ferienhäusern von sevencollection wohnen die Gäste im alten Ortskern von Salema und tauchen schon direkt vor ihrer Haustür in das Leben der Portugiesen ein, trinken mit ihnen eine Bica im Cafe um die Ecke und bewundern den Fischfang, den die Fischer am Morgen an den Strand bringen. Gerade in der Nebensaison, wenn weniger Touristen da sind, ist dies ein wundervolles Erlebnis. Wer die Kultur der Algarve näher kennenlernen, die Veranstaltungen in der Region, die Geheimtipps und Must-dos entdecken möchte, dem steht das sevencollection-Team vor Ort zur Seite. Das Team gibt viele Anregungen und ist jederzeit behilflich, die passende kulturelle Aktivität zu finden.

So hat der Fado an der Algarve einen besonderen Platz in den Herzen von Einheimischen und inzwischen auch von Besuchern gleichermaßen. Diese traditionelle portugiesische Musik, die aus Lissabon und Coimbra stammt und für ihre eindringlichen, emotionalen Melodien und ergreifenden Texte bekannt ist, findet an der Algarve einen einzigartigen Ausdruck. Die Küste, das raue Leben der Fischer und die natürliche Schönheit der Region sind in den Liedern spürbar. Gespielt wird der Fado oft in kleinen, gemütlichen Tavernen, den sogenannten casas de fado, oder bei kleinen Freiluftveranstaltungen in persönlicher Atmosphäre, sei es in historischen Innenhöfen oder auch am Meer. In Faro bietet beispielsweise das bekannte A Casa do Fado regelmäßig Fado-Abende an, in Albufeira die Casa Fado und der Clube de Tavira in Tavira.

Dreh dich, dreh dich, halt nicht an – so lautet das Kommando des bekanntesten Volkstanzes der Algarve, dem Corridinho. Er ist schnell, leicht zu lernen, macht Spaß und ist untrennbar mit dem triumphalen Einzug des Akkordeons in die lokale Musikkultur verbunden. Das Akkordeon feuert dabei den Tanz, die Tanzenden spornen die Musiker an und so steigert sich das Tempo hin bis zum fulminanten Finale. Erleben können Algarvebesucher dies auf den Dorffesten und Festivals der Region mit Schwerpunkt in Bordeira an der Westküste, das nur eine halbe Fahrtstunde von Salema entfernt ist. Wer über den Jahreswechsel an der Algarve ist, kann mit dem ebenso bekannten Charolas eine weitere musikalische Tradition in der Gemeinde Santa Bárbara de Nexe kennen lernen. Dabei ziehen an Neujahr Musiker von Haus zu Haus und tragen diesen oft aus dem Stegreif improvisierten Gesang mit Akkordeon-, Triangel- oder Tamburin-Begleitung vor, der gute Wünsche für das neue Jahr beinhaltet. Wer einen Einblick in die Akkordeon-Tradition an der Algarve bekommen möchte, findet eine imposante Ausstellung mit insgesamt über 3.000 Sammlerstücken im Akkordeon-Museum im Casa Museu do Acordeão in Paderne.

Einer ganz besonderen Kunst hat sich Dana Georgescu verschrieben: Sie fügt Muscheln, Korallen, Seepocken und Seeigel zu abstrakten Kunstwerken auf Leinwand zusammen, die von einzigartiger Schönheit sind. Ihr „Arbeitsmaterial“ bezieht sie von lokalen Restaurants und Fischern, die die Schalen nicht weiterverarbeiten können oder die sie als Überbleibsel im Fangnetz finden. Aktuell sind zwischen Dezember 2024 und Januar 2025 viele ihrer Exponate in der Bibliothek der Uni Algarve in Faro zu sehen.

Die Stadt als Leinwand verwendet hingegen Dário Silva, auch bekannt als Graffiti-Writer SEN. Er lebt und arbeitet in Olhão, dort findet man vielerorts seine Kunstwerke. Am Hafen, am chale an der Hauptstraße, am Beco de Miranda Trigueiros, um nur einige zu nennen. Aus tristen Wänden wurden farbenfrohe Bilder, aus dem einstigen Fischereihafen die Graffithauptstadt der Algarve. Zunächst heimlich und verbotenerweise angefertigt, arbeiten SEN und weitere Künstler inzwischen zunehmend auch mit offiziellem Auftrag, denn die Stadtväter und Unternehmer haben das Potential der schön bemalten Gebäude erkannt, die Olhão über die Szene hinaus bekannt gemacht haben.

Die sevencollection-Gäste können in den Ferienhäusern einen ereignisreichen Tag entspannt ausklingen lassen. Natürliche Materialien und regional geprägte Gestaltungselemente sind harmonisch zusammenfügt, bringen das Lebensgefühl der Algarve und ihre Schönheit in die Räume und sorgen für Wohlfühlatmosphäre.

