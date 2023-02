FACTUREE zeigt: Online-Fertigung begünstigt Agile Fertigung

Moderne Beschaffungsform leistet wichtigen Beitrag zur wandelbaren und schnell veränderungsfähigen Produktion

Berlin, 23. Februar 2023 – Die Fabrik der Zukunft ist hochflexibel und wandelbar. Agile Fertigung ist der Schlüssel, damit Unternehmen schnell und effektiv auf sich immer schneller verändernde Kundenbedürfnisse sowie Marktbedingungen reagieren können. Sie hat zudem das Potenzial, die Produktionseffizienz zu erhöhen, Kosten zu senken und Wertschöpfung zu steigern. Der Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) unterstützt die Agile Fertigung: Durch das Beschaffungskonzept der Online-Fertigung erlangen Unternehmen die erforderliche Wendigkeit sowie Flexibilität und verfügen über eine bessere Planbarkeit.

Die industrielle Fertigung muss heute mit immer dynamischeren Veränderungen Schritt halten und auf unterschiedlichste Kundenbedürfnisse eingehen. Die Anforderungen werden zum einen immer größer und komplexer, zum anderen wechseln sie auch immer schneller. Das erfordert eine agile und individuelle Fertigung, die kleinere Losgrößen ermöglicht und Beschaffungsschwierigkeiten umgeht. Die schnelle und zuverlässige Beschaffung von Bauteilen spielt dabei eine wesentliche Rolle. Hierfür ist eine moderne Form des Beschaffungsprozesses prädestiniert: die Online-Fertigung.

Fertigung der Zukunft ist hochgradig wandelbar und flexibel

Benjamin Schwab, Co-Founder und CMO bei FACTUREE, erklärt: „Die Fertigung der Zukunft muss hochgradig wandelbar und flexibel sein. Die Agile Fertigung wird diesem Anspruch gerecht, da sie nahezu in Echtzeit auf Änderungsfaktoren reagieren kann, ohne die Durchsatzqualität zu verringern oder ein gesetztes Budget zu überschreiten. Mit unserem Konzept der Online-Fertigung unterstützen wir diesen Ansatz. Wir können On-Demand fertigen lassen und zudem sehr schnell liefern. Damit erhält unsere Kundschaft individuell angepasste Bauteile in der exakt benötigten Menge sowie einen größeren Handlungsspielraum.“

Ein Ziel der Online-Fertigung ist es unter anderem, Abhängigkeiten zu vermeiden bzw. zu verringern. Diese Beschaffungsform basiert auf Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung. Dabei bündelt sie die Stärken verschiedener Fertigungsspezialisten auf einer B2B-Plattform. Durch ein Netzwerk aus rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen kann FACTUREE ein breites Spektrum an Fertigungstechniken und Oberflächenbehandlungen bieten. Für jede Anforderung wird auf Basis einer KI-gestützten Auswahl der am besten geeignete Fertiger gefunden. Für Einkäufer bedeutet das unter anderem eine sichere und flexible Beschaffung in Krisenzeiten, denn das Risiko von Produktions- und Lieferproblemen ist äußerst gering. Und der Zugang ist barrierefrei: Bereits die Anfrage- und Bestellprozesse sind einfach und digital gehalten. Des Weiteren bietet die Online-Fertigung Preisstabilität und Preisvorteile.

Benjamin Schwab sagt: „Online-Fertigungsplattformen und ihre Ökosysteme gewinnen in Bezug auf die Agile Fertigung immer mehr an Relevanz, denn sie erfüllen die Anforderungen an ein fortschrittliches Procurement. Die bedarfsgerechte Fertigung bzw. Bereitstellung von Bauteilen eröffnet neue Freiheitsgrade. Diese Einkaufsstrategie ermöglicht Unternehmen neben dem Aspekt der Flexibilität und schnellen Lieferung erhebliche Einsparpotenziale, große Effizienzgewinne und eine bessere Planbarkeit.“

Nicht auf Kosten der Qualität

Beim Online-Fertiger prüft und gewährleistet ein kontinuierlich datengetriebenes Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist, eine hohe System-, Prozess- und Produktqualität. Auch die Logistikpartner werden auf Zuverlässigkeit geprüft und entsprechend ausgewählt.

„Die Agile Fertigung konzentriert sich darauf, die Nachfrage der Kundschaft durch flexible Produktionspraktiken zu befriedigen. Das bedeutet, dass zum einen die Wünsche der Kundschaft erfüllt werden müssen, zum anderen aber dabei keine Qualitätseinbußen oder zusätzliche Kosten entstehen dürfen. Unser Konzept der Online-Fertigung kommt daher den aktuellen und zukünftigen Bedarfen von produzierenden Unternehmen sehr entgegen. Wir unterstützen diese dabei, flexibel und mit höchster Qualität auf Veränderungen im Markt reagieren zu können – und das nicht nur in Krisenzeiten“, sagt Benjamin Schwab.

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

