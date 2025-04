FACTUREE zeigt: Digital Procurement vereinfacht Einkaufsprozesse

In Zeiten von Fachkräftemangel den Einkauf entlasten und strategisch stärken

Berlin, 10. April 2025 – Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Einkauf nicht Halt. Immer häufiger fehlen Kapazitäten und spezialisiertes Know-how, um Beschaffungsprojekte effizient abzuwickeln – mit Folgen für Zeitpläne, Budgets und Innovationskraft. Genau hier setzt FACTUREE an: Mit seinem ganzheitlichen Digital Procurement-Modell wickelt das Unternehmen sämtliche administrativen Aufgaben – von der Lieferantensuche über die technische Beratung bis hin zur Fertigung und Nachbearbeitung – aus einer Hand für seine Kunden ab. Und zwar mit tiefgreifendem Wissen und mit Fokus auf Entlastung und strategische Stärkung des Einkaufs.

Traditionelle Einkaufsprozesse binden in der Regel viele Ressourcen und erfordern spezialisiertes Personal, das in vielen Unternehmen knapper wird. Diese Entwicklung macht es unerlässlich, Einkaufsprozesse schlank und flexibel zu gestalten.

„Digital Procurement befreit Einkaufsteams von zeitaufwändigen Routinetätigkeiten. Der Einkauf wird nicht überflüssig – er wird stärker. Wer operative Komplexität reduziert, schafft Freiräume für das, was in Zukunft entscheidend sein wird: Weitblick, Strategie und Innovationsfähigkeit“, erklärt Moritz König, CEO bei FACTUREE.

Auch kompensiert das Digital Procurement von FACTUREE zum Beispiel Ressourcenmangel in Urlaubszeiten. „Wenn jemand in einem Unternehmen für einen speziellen Bereich zuständig ist und nur diese Person über die nötigen Insights verfügt, ist sie in Abwesenheit nur schwer ersetzbar. Die Projekte liegen dann oft brach. FACTUREE deckt genau solche Lücken ab, indem wir sämtliche Prozesse zentral abbilden und das notwendige Fertigungs-Know-how direkt mitliefern“, sagt Moritz König.

Eine Schnittstelle – Zugang zu nahezu unbegrenzten Kapazitäten und Märkten

FACTUREE ist ein vollumfänglicher Partner im Bereich der industriellen Beschaffung. Das Unternehmen bündelt über 2.000 qualifizierte Fertigungspartner aus Bereichen wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Kunden profitieren so von einem besonders breiten Leistungsspektrum – auch für komplexe Spezialanwendungen. Der Digital Procurement-Spezialist übernimmt dabei den gesamten Beschaffungsprozess – von der Anfrage über die Lieferantensuche bis hin zur Fertigung und Nachbearbeitung. Kunden haben somit eine einzige, verlässliche Schnittstelle, die sie durch den gesamten Prozess begleitet.

Das Beschaffungsmodell von FACTUREE kombiniert fortschrittliche Software mit einem tiefen Verständnis der Einkaufsbedürfnisse und entsprechender Beratung. Alle relevanten Schritte werden vollständig digital abgebildet und automatisiert. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Predictive-Methoden bietet FACTUREE nicht nur Kostenvorteile, sondern ermöglicht Ingenieuren auch kürzere Time-to-Markets.

Kunden profitieren zudem von den Preisvorteilen internationaler Beschaffung, ohne diese selbst abwickeln zu müssen. FACTUREE verfügt seit kurzem über die AEO-Zertifizierung, die vereinfachte Zollprozesse und internationale Handelserleichterungen ermöglicht. Compliance, Datensicherheit und regulatorische Anforderungen sind dabei immer erfüllt.

Die Ergebnisse für Einkäufer und Ingenieure: spürbare Entlastung, höhere Flexibilität und mehr Raum für strategische Aufgaben wie Lieferantenentwicklung oder Risikomanagement. „Es geht uns nicht darum, den Einkauf zu ersetzen – im Gegenteil“, betont Moritz König. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Einkaufsabteilungen zu entlasten und ihnen mehr strategische Schlagkraft zu verleihen. In Zeiten knapper Ressourcen heißt das, die vorhandenen Fachkräfte bestmöglich zu unterstützen und ihnen mehr Handlungsspielraum zu ermöglichen.“

FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.

Weitere Informationen: www.facturee.de

