FACTUREE und Bystronic: Warum Online-Blechbearbeitung ein Wachstumsmarkt ist

Online-Fertiger und weltweit agierender Anbieter von Blechbearbeitungslösungen beleuchten Marktentwicklung in Deutschland

Berlin, 26. Mai 2021 – Der Markt der Blechbearbeitung ist hart umkämpft, charakterisiert von hoher Vergleichbarkeit und wächst konstant. Aus diesen und weiteren Gründen sind Anbieter in diesem Bereich auf effiziente Prozesse und damit einhergehend auf einen hohen Automatisierungsgrad angewiesen. Gleichzeitig bringt dieser Markt kontinuierlich neue Technologien hervor und hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung hinsichtlich Qualität, Leistung, Digitalisierung und Automatisierung vollzogen. Daher rückt für Anbieter von Lösungen für die Blechbearbeitung wie Bystronic Deutschland GmbH ( www.bystronic.de) zunehmend die Online-Fertigung in den Fokus. Das Unternehmen arbeitet aus diesem Grund nun mit dem Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) zusammen.

“Bei der Blechbearbeitung handelt es sich um einen äußerst kompetitiven Markt. Viele Anbieter begegnen einer hohen Nachfrage. Und bedingt durch die Corona-Krise hat ein Preiskampf eingesetzt”, erklärt Marius van der Hoeven, Geschäftsführer der Bystronic Deutschland GmbH. Bystronic ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die Blechbearbeitung. Im Fokus liegt die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Zum Portfolio gehören Laserschneidsysteme, Abkantpressen sowie entsprechende Automations- und Softwarelösungen.

Marius van der Hoeven ergänzt: “Gleichzeitig bewegen sich die Blechbearbeitungs-Unternehmen in einem High-End-Markt, der geprägt ist von neuen Technologien für hohe Qualität, Leistung, Digitalisierung und Automatisierung. Viele Firmen haben bereits in Hochleistungsmaschinen investiert oder sind bereit, dies zukünftig zu tun und wollen nun die dazugewonnenen, verfügbaren Kapazitäten nutzen. Hier kommt die Online-Fertigung ins Spiel. Diese bietet die Möglichkeit für blechbearbeitende Unternehmen, und somit Bystronic-Kunden, einen anderen Kundenkreis kennenzulernen und zusätzliche Aufträge zu generieren.”

Online-Fertigung ist die Zukunft für die blechbearbeitende Produktion

Bystronic Deutschland arbeitet daher mit dem Online-Fertiger FACTUREE, eine Marke der cwmk GmbH, zusammen. FACTUREE verfügt über ein Produktionsnetzwerk von über 1000 Fertigungspartnern, schwerpunktmäßig aus den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Ein Vorteil der Online-Fertigung liegt darin, dass durch den Netzwerkansatz der für eine Anforderung am besten geeignete Anbieter gefunden werden kann und auch in Krisenzeiten oder bei sehr hoher Nachfrage keine Lieferengpässe oder -verzögerungen entstehen.

“Wir sehen in der Online-Fertigung ein hohes Potenzial für die blechbearbeitende Produktion. Anbieter stehen vor der Herausforderung, sich von Mitbewerbern abheben und neue Wege gehen zu müssen. Indem sie sich unserem Netzwerk anschließen, agieren sie im Sinne von Digitalisierung und Vernetzung und können neue Geschäftspotenziale erschließen. In Zusammenarbeit mit Bystronic möchten wir unser Netzwerk und unsere Kompetenzen in der Blechbearbeitung noch weiter ausbauen”, erklärt Benjamin Schwab, Leitung Marketing & Sales der cwmk GmbH, Dachmarke von FACTUREE.

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von über 1000 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Mehr als 8000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

Weitere Informationen: www.facturee.de

Firmenkontakt

FACTUREE – Der Online-Fertiger I cwmk GmbH

Benjamin Schwab

Oudenarder Straße 16

13347 Berlin

+49 (0)30-6293939-96

schwab@facturee.de

http://www.facturee.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0

up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.