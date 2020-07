FACTUREE liefert Bauteile für Anlage zur Fusionsforschung am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Online-Fertiger unterstützt Montagearbeiten an weltweit größter Fusionsanlage vom Typ Stellarator mit CNC-gefertigten Sonderteilen

Berlin, 24. Juli 2020 – Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) mit seinen Standorten in Garching und Greifswald ist eines der größten Zentren für Fusionsforschung in Europa. Wendelstein 7-X im IPP-Teilinstitut Greifswald ist die weltweit größte und modernste Fusionsanlage des Typs “Stellarator”. Sie soll die Kraftwerkstauglichkeit dieses speziellen Anlagentyps im Dauerbetrieb demonstrieren und ist daher ein Schlüsselelement der internationalen Fusionsforschung. Das IPP ist hierbei auf eine effiziente Beschaffung von qualitativ hochwertigen Komponenten angewiesen. Das Max-Planck-Institut setzt daher auf den Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) als Lieferant von Bauteilen zur Durchführung von Montagearbeiten an der Fusionsforschungsanlage.

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) hat mit seinen beiden Standorten in Garching und Greifswald als eines der größten Zentren für Fusionsforschung in Europa Leuchtturmcharakter. Die experimentelle und theoretische Grundlagenforschung im Institut verfolgt das Ziel, die physikalischen Prozesse der Sonne auf der Erde nachzuvollziehen und Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen zu gewinnen.

Dabei setzt das IPP die weltweit größte und modernste Fusionsanlage vom Typ Stellarator ein: Wendelstein 7-X steht in Greifswald und ging 2015 in Betrieb. Sie soll die Kraftwerkstauglichkeit dieses speziellen Anlagentyps im Dauerbetrieb demonstrieren und ist wegweisend in der internationalen Fusionsforschung. Das Herzstück der Anlage sind fünfzig supraleitende Spulen, die einen Magnetfeldkäfig erzeugen, in dem ein Milligramm Wasserstoffgas auf Temperaturen von über 100 Millionen Grad aufgeheizt und in den Plasmazustand gebracht wird.

Höhere Heizleistungen und Plasmaentladungen erfordern spezielle Bauteile

Aktuell erfolgen Umbauarbeiten an der Fusionsanlage, damit in der nächsten Betriebsphase noch höhere Heizleistungen und längere Plasmaentladungen erreicht werden können. Für die Montagearbeiten sind Montagehilfsmittel, Stützstrukturen, Trittflächen, Sonderteile für Gerüste sowie Bauteile aus Aluminium und Edelstahl unerlässlich. Diese lässt IPP von “FACTUREE – Der Online-Fertiger” zuliefern.

Breites Produktionsnetzwerk für kurze Lieferzeiten

FACTUREE ist eine Marke der cwmk GmbH und verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk aus den Bereichen CNC-Fertigung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Das Unternehmen kann auf ein breites Spektrum an Netzwerkpartnern, Fertigungstechniken und Oberflächenbehandlungen zurückgreifen. So erfolgen schnelle Bereitstellungszeiten, hohe Einsparpotenziale und fristgerechte kurzfristige Lieferungen. Alle Partner von FACTUREE unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Andree Benndorf, Mitarbeiter in der Abteilung Montagetechnologie beim Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), erklärt: “Entsprechend der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) haben wir unterschiedliche Angebote eingeholt. Die Angebotserstellung durch FACTUREE erfolgte sehr schnell, innerhalb von ein bis zwei Tagen. Uns haben sowohl das breite Leistungsspektrum als auch die gute Preisgestaltung sowie die kurzen Lieferzeiten überzeugt. FACTUREE hat bisher alle Liefertermine zu 100 Prozent eingehalten. Auch mit der Qualität der Bauteile sind wir sehr zufrieden und forcieren die weitere Zusammenarbeit.”

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von über 500 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung und Oberflächentechnik. Mehr als 6000 CNC-Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Das Leistungsangebot von FACTUREE umfasst neben CNC-Drehen und -Fräsen auch Blechbearbeitung und 3D-Druck. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

Weitere Informationen: www.facturee.de

