“FACTUREE – Der Online-Fertiger” zeigt: Einkauf der Zukunft für Fertigungsteile

Höhere Effizienz und Entlastung für Einkäufer durch zentrale, automatisierte und digitale Beschaffung – FACTUREE mit größtem Leistungsspektrum der Branche

Berlin, 15. Januar 2020 – In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung verlangt der Markt von Produktionsunternehmen immer schnellere Fertigung und günstige Leistungen bei hoher Qualität. Eine Kernaufgabe für Einkäufer von Fertigungsteilen liegt daher in der Optimierung der Beschaffungsprozesse. Der Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) ermöglicht durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung den “Einkauf der Zukunft”. Das CNC-Fertigungsnetzwerk verfügt aktuell in der Branche über das breiteste Spektrum an Fertigungstechniken und Oberflächenbehandlungen.

“Produktionsunternehmen, die auf Zulieferer angewiesen sind, müssen nicht nur in der Fertigung, sondern bereits im Einkauf die digitale Transformation berücksichtigen. Prozesse digitalisieren, zentralisieren und automatisieren, um Kosten zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und damit letztlich wettbewerbsfähig zu bleiben, lautet auch hier die Herausforderung”, erklärt Benjamin Schwab, Leitung Marketing & Sales der cwmk GmbH. “Durch eine dahingehende Änderung der Einkaufsstrategie für Fertigungsteile ergeben sich erhebliche Einsparpotenziale und Effizienzgewinne – und das bei gleicher oder besserer Qualität der Bauteile und erhöhter Liefertreue.”

Wie dies funktioniert zeigt die cwmk GmbH, die unter dem Markennamen FACTUREE als Online-Fertiger operiert und über ein stetig wachsendes Produktionsnetzwerk von mehr als 250 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung und Oberflächentechnik verfügt. Über 1500 CNC-Maschinen stehen konstant für Projekte bereit, was dazu führt, dass stets freie Kapazitäten und kurze Lieferzeiten gewährleistet sind. FACTUREE besitzt aufgrund der branchenweit größten Auswahl an Fertigungstechniken rund um die CNC- und Blechbearbeitung, den 3D-Druck und Oberflächenbehandlungen ein Alleinstellungsmerkmal.

Gleichzeitig ist hohe Qualität sichergestellt: Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Das Unternehmen ist das erste nach ISO 9001 zertifizierte Fertigungsnetzwerk mit Full-Service-Angebot im Markt.

Einkauf 4.0: Zeiteinsparungen und Planungssicherheit

“Durch diese zeitgemäße Art, Fertigungsteile zu beschaffen, verändert sich das Aufgabenfeld des Einkäufers. Projekte müssen nicht mehr nach Fertigungstechniken aufgesplittet und an verschiedene Fertiger vergeben werden. Somit sind Verträge mit unterschiedlichen Partnern, über die mehrteilige Fertigungsabläufe wie CNC-Bearbeitung mit anschließender Oberflächenbehandlung sonst aufwendig abgewickelt werden müssten, nicht mehr notwendig. Der Einkäufer wird in einem Großteil seiner bisherigen Aufgaben wie Zulieferersuche und -qualifizierung entlastet und von logistischem Aufwand befreit”, erklärt Benjamin Schwab.

Digitalisierte Prozesse – wie das automatisierte Auslesen und Klassifizieren der CAD-Daten sowie der Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen zur Preiskalkulation und Auswahl des bestmöglichen Zulieferers – ermöglichen Effizienz und Schnelligkeit. Alles in allem ergeben sich durch die Zusammenarbeit mit FACTUREE Planungssicherheit und Liefertreue, Kostensenkungen sowie gleichzeitig hohe Qualität durch ISO-zertifizierte Prozesse.

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von über 250 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung und Oberflächentechnik. Mehr als 1500 CNC-Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Das Leistungsangebot von FACTUREE umfasst neben CNC-Drehen und -Fräsen auch Blechbearbeitung und 3D-Druck. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

Weitere Informationen: www.facturee.de

