FACTUREE bringt bei Beschaffung von Zeichnungsteilen KI und Mensch in Einklang

Künstliche Intelligenz unterstützt – der Mensch entscheidet

Berlin, 6. August 2025 – Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz verändert auch das industrielle Beschaffungswesen grundlegend. Doch während Algorithmen immer präzisere Empfehlungen beim Sourcing liefern, bleibt die menschliche Komponente unverzichtbar. Der Spezialist für digitales Procurement FACTUREE zeigt, warum KI-gestützte Automatisierung und persönliche Beratung das beste Ergebnis erzielen.

Eine vom Marktforschungsunternehmen Caspar Feld im Auftrag von FACTUREE durchgeführte Studie im März 2025 besagt: Digitale Beschaffungslösungen etablieren sich immer mehr als Instrument, um den steigenden Anforderungen an moderne Einkaufsprozesse gerecht zu werden. 79 Prozent können sich digitale Fertigungsdienstleister als dauerhaften Hauptlieferanten für ihre Aufträge vorstellen, um Beschaffungsprozesse zu erleichtern. Gleichzeitig suchen mehr als 47 Prozent den persönlichen Kontakt zum Fertigungsdienstleister. Die Studie stützt sich auf Online-Interviews mit 181 Beschaffungsverantwortlichen aus Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, Automotive und Medizintechnik.

Kunden, die ein Zeichnungsteil benötigen, erhalten bei FACTUREE alles aus einer Hand: Lieferantensuche, technische Beratung, Fertigung, Nachbearbeitung und Oberflächenveredelung. Das entlastet in vielerlei Hinsicht: Es spart Zeit, Kosten und Risiken, da die Koordination aller Schritte und Qualitätssicherung durch eine einzige Schnittstelle erfolgt. FACTUREE verfügt über ein umfassendes Netzwerk von über 2.000 Fertigungspartnern. Dabei werden nahezu alle Bereiche, darunter CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik und Härteverfahren abgedeckt.

Algorithmus trifft Erfahrung: Persönliche Beratung bleibt unverzichtbar

Die KI liefert FACTUREE in Sekundenschnelle eine datenbasierte Vorauswahl geeigneter Lieferanten. Die Software liest CAD-Zeichnungen nicht nur nach Standardparametern aus, sondern erkennt auch feinste Toleranzen, spezielle Merkmale und potenzielle Fehlerquellen, die vom menschlichen Auge oft unentdeckt bleiben.

Billy Schulz, Head of Sales bei FACTUREE, erklärt: „Diese technologische Präzision verbinden wir mit persönlicher Beratung – quasi wie beim Lieferanten um die Ecke. Jeder Kunde erhält einen festen Ansprechpartner, der unter anderem alle individuellen Anforderungen mit ihm klärt und ihn im gesamten Prozess begleitet.“

Anstelle eines Instant-Quotings profitieren die Kunden bei FACTUREE somit von passgenauen Angeboten. Billy Schulz sagt: „Wir arbeiten nicht mit einer anonymen Blackbox, die blind auf Algorithmen vertraut. Denn die beste Lösung entsteht oft erst im direkten Austausch mit dem Kunden – technisch wie wirtschaftlich.“

Praxisbeispiel: Fachberatung als Ausgangspunkt, KI als Umsetzungspartner

Ein Unternehmen aus dem Maschinenbau benötigt ein komplexes Bauteil mit mehreren Bearbeitungsschritten und einer spezialisierten Oberflächenbehandlung. In der Anfrage ist zunächst eine konventionelle Lösung vorgesehen – doch im Beratungsgespräch mit FACTUREE zeigt sich: Eine alternative Fertigungsmethode könnte bessere Ergebnisse bei geringeren Toleranzen und kürzerer Bearbeitungszeit liefern.

Der Vorschlag basiert auf der Erfahrung des FACTUREE-Teams mit ähnlichen Bauteilen und Anwendungen. Erst nach dieser Weichenstellung kommt die KI ins Spiel: Sie gleicht die aktualisierten Anforderungen mit dem Partnernetzwerk ab und identifiziert Anbieter, die exakt diese Kombination aus Verfahren und Spezifikationen erfüllen.

„Die KI filtert für den Auftrag nach Parametern wie Qualität, Preis oder Liefergeschwindigkeit den optimalen Fertiger heraus. So wird nicht einfach der günstigste Anbieter gewählt, sondern genau der Fertiger identifiziert, der alle relevanten Kriterien ideal abdeckt“, so Billy Schulz.

Strategischer Einsatz von KI im digitalen Einkauf

Wie wichtig das Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Expertise künftig sein wird, war auch Thema der von FACTUREE initiierten Event-Reihe „Procurement of Tomorrow“. Auf der Auftaktveranstaltung im Juni in Berlin diskutierten Branchenexperten über die wachsende Bedeutung KI-gestützter Prozesse in der Beschaffung – und deren Grenzen.

Jan-Henner Theißen, Keynote-Speaker, betonte die Notwendigkeit, mit der Implementierung von KI nicht länger zu warten. Zugleich wies er darauf hin, wie wichtig es sei, die eigenen Teams frühzeitig einzubinden: Ohne Akzeptanz und Beteiligung der Mitarbeitenden bleibe jede technische Lösung wirkungslos. Auch Alejandro Basterrechea, Director Indirect Procurement bei Zalando, mahnte, dass KI andernfalls Gefahr laufe, zu einem isolierten Tool zu werden – ohne echten Mehrwert für den Einkauf.

„Unsere Veranstaltungsreihe wird im September fortgesetzt, um den Austausch zwischen Einkaufsverantwortlichen, Technologieanbietern und Branchenvertretern weiter zu fördern. Ziel ist es, durch das Zusammenspiel von Automatisierung und Beratung langfristig tragfähige Entscheidungsgrundlagen in der industriellen Beschaffung zu schaffen“, sagt Billy Schulz.

FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.

Weitere Informationen: www.facturee.de

Firmenkontakt

FACTUREE – Der Online-Fertiger I cwmk GmbH

Chantal Kasper

Oudenarder Straße 16

13347 Berlin

+49 (0)30-6293939-0



http://www.facturee.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: FACTUREE