Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie, Schmerztherapie, Funktionsanalysen & mehr.

Der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie D.S. Holger Hertig betreibt eigene Fachzahnarztpraxen in den Ortschaften Lauter-Bernsbach und Marienberg. In seinen Praxen bietet der Spezialist vielfältige Leistungen und Produkte rund um die moderne Kieferorthopädie an. Dazu gehören beispielsweise abnehmbare und festsitzende Geräte zur Bisslagekorrektur, abnehmbare Zusatzelemente, wie Lippenhalter, Lippen- und Wangenschilde (lip bumper, Funktionsregler u.a.) sowie Foliengeräte aus thermoplastischen Tiefziehfolien, wie Invisalign, Orthocaps und Positioner.

Grundlage für die Behandlung bilden oftmals Funktionsanalysen für die Kiefergelenke und deren Zusammenhänge mit der allgemeinen Orthopädie. Anschließend kann bei Bedarf zum Beispiel eine Kiefergelenk-Schienen-Behandlung durchgeführt werden. Die Analysen bieten sich an, da die funktionell optimale Wirkungsweise der Strukturen des sogenannten Cranio-Mandibulären-Systems ausgesprochen wichtig ist.

Kombinationsbehandlungen in Zusammenarbeit mit Kieferchirurgen werden von dem Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ebenfalls angeboten. So können unter anderem Freilegungen von Zähnen, Versetzungen von Zähnen, aber auch forcierte Gaumennahterweiterungen und Dysgnathie-Operationen realisiert werden.

Für die ursächliche und nachhaltige Behandlung von Schmerzen wird in den Fachzahnarztpraxen von D.S. Holger Hertig die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht praktiziert. Anders als herkömmliche Methoden kommt diese Schmerztherapie gänzlich ohne schmerzunterdrückende Medikamente aus. Stattdessen wird das Phänomen Schmerz an seiner tatsächlichen Ursache, mittels der einzigartigen Schmerzpunktpressur, behandelt.

Im Umgang mit den Patienten wird ein netter, zuvorkommender, aber auch lenkender und anleitender Umgang angeboten und gelebt. Mit Blick auf die Umwelt wird umweltgerecht eingekauft, verwendet, entsorgt und partiell wiederverwendet (letzteres allerdings nur im patientenfernen Bereich der Verwaltung und Organisation).

Das freundliche Team von Fachzahnarzt für Kieferorthopädie D.S. Holger Hertig steht gerne zur Verfügung um Fragen zu beantworten und Termine zu vereinbaren.

Im Jahr 1991 eröffnete Dipl.-Stom. Holger Hertig seine Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie in der Röderstraße in der Kleinstadt Lauter (heute: Lauter-Bernsbach). Drei Jahre später erfolgte ein Umzug der Praxis in die Räume der ehemaligen Hauptpost, unweit des Zentrums. Um die Patientenversorgung im Raum Marienberg zu gewährleisten wurde 2007 eine Zweigpraxis in der Bergstadt Marienberg eröffnet. In den Praxen werden den Patienten vielfältige Behandlungen und Produkte rund um die moderne Kieferorthopädie und Funktionslehre geboten.

Firmenkontakt

D.S. Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Dr. Holger Hertig

Hauptstraße 11

08315 Lauter-Bernsbach

+49 (0) 3771 / 543 56

+49 (0) 3771 / 598 473

kfo15hertig@aol.com

https://kfo-hertig.de

