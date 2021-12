Fachkräftemangel ist Einstellungssache

Jan Philip Berg überzeugt mit Humor und Expertise

Schon seit vielen Jahren befähigt der Recruiting Experte, Jan Philip Berg Arbeitgeber dazu ihre Wunschmitarbeiter zu gewinnen – unter anderem mit einem überzeugenden Auftritt. Er selbst lieferte einen solchen, am 19.11.2021, beim Internationalen Speaker Slam im rheinland-pfälzischen Mastershausen ab. Der gebürtige Siegener nahm dort den Excellence Award mit nach Hause.

Bei diesem besonders anspruchsvollen Rednerwettbewerb galt es, vor laufenden Kameras in nur vier Minuten ein Thema einprägsam zu präsentieren. Nach Ablauf dieser Zeit wurde der Ton abgeschaltet. „Einen Vortrag auf diese Zeit zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking“ erklärt Veranstalter und Topspeaker Hermann Scherer. Insgesamt 88 Redner aus 11 Ländern nahmen diese Herausforderung an – das gab es weltweit noch nie.

„Ich stehe ja regelmäßig auf der Bühne, aber zu wissen, dass in diesem Fall nach vier Minuten der Ton abgedreht werden würde, hat diesen Auftritt zu einer besonderen Herausforderung gemacht“, berichtet Berg. Die richtige Vorbereitung ist dabei von unschätzbarem Wert: „Ich habe mir überlegt, wie ich mein Publikum zum Lachen bringen kann und welche Impulse ich den Menschen im Zuschauerraum mit auf den Weg geben kann, damit sie diese nach meiner Speech direkt für ihre Unternehmen anwenden können.“

Thema seiner Rede war die immer noch unterschätzte Bedeutung einer hohen Arbeitgeberattraktivität in der Mitarbeitergewinnung. „Nur mit der richtigen Positionierung als attraktive Arbeitgebermarke und einer talentschätzenden Unternehmenskultur lassen sich Aufmerksamkeit, Begehrlichkeit und Bekanntheitsgrad bei Talenten gewinnen und somit der langfristige Unternehmenserfolg gewährleisten“, weiß der Experte.

Mit seinem Auftritt brachte er das Publikum mehr als einmal zum Lachen. Auch Veranstalter Hermann Scherer zeigte sich begeistert: „Was soll ich noch sagen?! Jan Philip gehört auf die ganz großen Bühnen. Punkt.“

Mit über 13 Jahren Erfahrung in den Bereichen Mitarbeitergewinnung und Aufbau attraktiver Arbeitgebermarken verantwortet Jan Philip Berg aktuell die Mitarbeitergewinnung eines großen Lebensmitteleinzelhändlers und hält Vorträge bei Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen.

In seinen Vorträgen und Seminaren zeigt Jan Philip Berg die Geheimnisse der erfolgreichsten Arbeitgebermarken und die Spielregeln für den Employer-of-Choice von Morgen und gibt jedem Teilnehmer wertvolle, umsetzbare Impulse, Inspiration, Information und Motivation.

Kontakt

Jan Philip Berg

Jan Philip Berg

Wallstraße 84

51063 Köln

015124181247

info@janphilipberg.com

http://www.janphilipberg.com

Bildquelle: @dominikpfau.com