Fachkräfte suchen Industrie: Investorentag am 15. Juni bei ZF in Eitorf

Wirtschaftsförderung treibt Standortentwicklung im Rahmen der Talachse gezielt voran

Eitorf, 28.04.2026 – Das Unternehmen ZF Friedrichshafen AG lädt gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf am 15. Juni ab 11.00 Uhr im Rahmen des Projekts “ Talachse Eitorf“ zu einem Investorentag auf das Gelände der ZF Friedrichshafen AG in Eitorf ein. Mit dem Format wollen die Verantwortlichen bewusst ein Zeichen setzen und gemeinsam die Weiterentwicklung des Produktionsstandorts gestalten.

Unter dem Titel „Fachkräfte suchen Industrie“ bringen die Veranstalter verfügbare Industrieflächen, qualifizierte Arbeitskräfte und potenzielle Investoren zusammen. Der Investorentag ist damit kein Einzeltermin, sondern ein konkreter Baustein innerhalb der strategischen Standortentwicklung entlang der Talachse.

„Mit der Talachse Eitorf schaffen wir die Grundlage, bestehende industrielle Strukturen gezielt weiterzuentwickeln und langfristig zu sichern. Der Investorentag ist ein bewusst gesetzter Schritt, um diese Entwicklung aktiv voranzutreiben und konkrete Perspektiven zu eröffnen“, so die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf. Bürgermeister Rainer Viehof zeigt sich entschlossen: Eitorf bleibt dran und glaubt an eine Zukunft.

Der Standort bei ZF steht exemplarisch für das, was Eitorf auszeichnet, gewachsene industrielle Strukturen, vorhandene technische Infrastruktur und eine Belegschaft mit fundierter Erfahrung in der Produktion. Genau hier setzt die Wirtschaftsförderung an, nicht mit Visionen auf der „grünen Wiese“, sondern mit der gezielten Aktivierung eines funktionierenden Industriestandorts.

Der Betriebsrat des Standorts unterstützt den Investorentag ausdrücklich. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ist er die treibende Kraft und fungiert als Bindeglied zwischen Belegschaft und möglichen Investoren. „Wir haben hier Menschen, die über Jahre industrielle Erfahrung aufgebaut haben und die bereit sind, diesen Standort weiter mit Leben zu füllen. Uns ist wichtig, dass diese Kompetenz gesehen wird und eine Perspektive erhält“, so ein Vertreter des Betriebsrats.

Das Unternehmen ZF unterstützt diesen Prozess und beteiligt sich gezielt an den geplanten Aktivitäten. „Wir begleiten diese Initiative, weil auch das Unternehmen sich über eine industrielle Weiternutzung des Standorts freuen würde“, so der Standortleiter.

Der Investorentag selbst ist bewusst praxisnah konzipiert. Die Teilnehmenden erwartet ein geführter Einblick in den Standort. An mehreren Stationen auf dem Werksgelände werden bestehende Produktionsbereiche, Flächenpotenziale und infrastrukturelle Voraussetzungen direkt vor Ort erlebbar gemacht. Gespräche mit den Fachkräften vor Ort runden das Angebot ab.

Zugleich bringt die Wirtschaftsförderung gezielt die entscheidenden Partner an einen Tisch: Vertreterinnen und Vertreter von Banken, die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg sowie die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und weitere Institutionen sind vor Ort präsent. Sie stehen für konkrete Gespräche bereit, beantworten Fragen zu Finanzierung, Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen und zeigen Unterstützungsmöglichkeiten direkt auf. Ziel ist es, Entscheidungswege zu verkürzen und aus ersten Gesprächen konkrete nächste Schritte entstehen zu lassen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Faktor Mensch. Unter dem Leitgedanken „Menschen, die Produktion können und bleiben wollen“ wird deutlich, dass Investitionen hier auf eingearbeitetes Know-how treffen. Für Unternehmen bedeutet das: ein schnellerer operativer Start und deutlich geringere Anlaufzeiten.

Der Investorentag richtet sich gezielt an Unternehmen aus dem produzierenden Mittelstand, der verarbeitenden Industrie sowie an technologieorientierte Fertigungsbetriebe. Ziel ist es, im Rahmen der Talachse konkrete Ansiedlungen vorzubereiten und die industrielle Nutzung des Standorts nachhaltig zu sichern.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung werden in Kürze veröffentlicht.

Das Projekt Talachse Eitorf:

Aufgrund der bevorstehenden tiefgreifenden Transformationsprozesse, die die Gemeinde Eitorf betreffen, ist die Entwicklung einer integrierten Gesamtperspektive für die Talachse unerlässlich. Das Strukturkonzept soll insbesondere die Transformation der gewerblichen und untergenutzten Flächen in der Talachse begleiten, die erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die soziale Infrastruktur und die Wohn- und Lebensqualität der gesamten Gemeinde haben. Seit September 2025 begleitet und unterstützt das Planungsbüro Pesch und Partner aus Dortmund die Gemeinde bei der strategischen Ausrichtung.

Kontakt

Wirtschaftsförderung Gemeinde Eitorf

Lydia Reinhardt

Markt 1

53783 Eitorf

02243 89 214



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