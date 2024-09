Fachkräfte gewinnen durch Familienfreundlichkeit

Hagenlocher PR unterstützt Unternehmen bei der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber im Rahmen der ESG-Kriterien

Die Attraktivität von Unternehmen als Arbeitgeber ist angesichts des Fachkräftemangels ein entscheidendes Kriterium. Die Agentur für Unternehmenskommunikation Hagenlocher PR bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um ihre Bemühungen im Bereich der Familienfreundlichkeit effektiv zu kommunizieren und damit ihre Position im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter zu stärken.

„Familienfreundliche Unternehmen haben einen klaren Vorteil bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften“, erklärt Holger Hagenlocher, Gründer und Geschäftsführer von Hagenlocher PR. „Unsere Expertise liegt darin, diese Maßnahmen im Rahmen der ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) strategisch zu kommunizieren und damit die Arbeitgeberattraktivität unserer Kunden zu erhöhen.“

Die Agentur, die Büros in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar betreibt, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre familienfreundlichen Maßnahmen effektiv in ihre Nachhaltigkeitskommunikation zu integrieren und diese als Teil ihrer ESG-Strategie zu positionieren.

Hagenlocher PR bietet ein umfassendes Leistungsspektrum zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung und -bindung:

1. Entwicklung von PR- und Marketingkonzepten: Maßgeschneiderte Strategien zur Kommunikation familienfreundlicher Maßnahmen und ESG-Aktivitäten.

2. Storytelling und Content-Erstellung: Erarbeitung überzeugender Narrativen und Erfolgsgeschichten von Mitarbeitern, die von familienfreundlichen Policies profitieren.

3. Digitale Kommunikation und Social Media Relations: Gezielte Ansprache potenzieller Fachkräfte über digitale Kanäle und soziale Medien.

4. Pressearbeit und Medienbeziehungen: Platzierung von Themen rund um Familienfreundlichkeit und soziale Nachhaltigkeit in relevanten Medien.

5. Employer Branding: Positionierung des Unternehmens als attraktiver, familienfreundlicher Arbeitgeber.

6. Stakeholder-Kommunikation: Dialog mit wichtigen Interessengruppen zur Stärkung der Arbeitgebermarke.

7. Veranstaltungsmanagement: Organisation von Events, die die Familienfreundlichkeit des Unternehmens demonstrieren.

8. Mitarbeiterkommunikation: Interne Kommunikationsstrategien zur Stärkung der Mitarbeiterbindung.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass eine authentische und transparente Kommunikation von familienfreundlichen Maßnahmen im Rahmen der ESG-Kriterien nicht nur die Attraktivität als Arbeitgeber steigert, sondern auch das Unternehmensimage insgesamt positiv beeinflusst“, betont Hagenlocher.

Die Agentur Hagenlocher PR bedient verschiedene Branchen, darunter Dienstleistungen, Information und Kommunikation, Gesundheit & Soziales sowie IT und Software. Mit ihrer Expertise unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Bemühungen im Bereich der Familienfreundlichkeit und sozialen Nachhaltigkeit effektiv zu kommunizieren und sich damit als attraktive Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte zu positionieren.

Über Hagenlocher PR

Hagenlocher PR ist eine Agentur für Unternehmenskommunikation mit Sitz in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar. Gegründet und geführt von Diplom-Ökonom Holger Hagenlocher, bietet die Agentur seit über 25 Jahren maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Unternehmen und Institutionen. Zu den Arbeitsschwerpunkten gehören strategische Kommunikation, Public Relations, Marketing, Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation sowie digitale Kommunikation.

Die Kommunikationsagentur Hagenlocher PR mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar unterstützt Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Personen dabei, ihre Zielgruppen über verschiedene Kanäle wie Medien, Presse, Social Media und Events effektiv zu erreichen. Hagenlocher PR bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Kommunikationsbedürfnisse ihrer Kunden mit dem Ziel, vertrauensvolle Beziehungen zu den relevanten Stakeholdern aufzubauen..

