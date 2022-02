Fachgerechte WDVS – jetzt Know-how erweitern

bauschaden-Fachtagung im April 2022 mit Fokus auf Wärmedämm-Verbundsystemen

Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer vergangener bauschaden-Fachtagungen liegt der Schwerpunkt am 7. April 2022 auf „Wärmedämm-Verbundsystemen im Detail“.

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) gehören zu den am häufigsten ausgeführten Fassadensystemen. Die Systeme sind seit ca. 60 Jahren im Einsatz und erlebten ihre erste größere Verbreitung nach Einführung der Wärmeschutzverordnung Ende der 1970er-Jahre. Dementsprechend sind Schäden häufig im Bestand zu finden. Doch auch an modernen WDVS-Fassaden zählen Risse im Putz, Unebenheiten, Undichtheiten an den Anschlüssen oder optische Unregelmäßigkeiten zu den häufig bemängelten Schadensbildern, wie Studien des Instituts für Bauforschung immer wieder zeigen.

Die von der FORUM VERLAG HERKERT GmbH veranstaltete bauschaden-Fachtagung 2022 stellt typische Schadensbilder an Putz auf WDVS sowie an Durchdringungen bzw. Anschlüssen vor. Dies soll Praktiker bei der Einschätzung dieser Mängel unterstützen und für anspruchsvolle Details sensibilisieren. Auch die Planung und Ausführung sollen nicht zu kurz kommen mit Vorträgen zur Befestigung von Dämmplatten, zum Brandschutz und zur Instandsetzung von WDVS z. B. durch Aufdopplung.

Die Tagung findet am 7. April 2022 als Online-Live-Veranstaltung statt. Zu den erfahrenen Referenten gehören u. a. Dipl.-Ing. Harry Luik, Dr. Bodo Buecher sowie Kay Beyen. In insgesamt sechs Vorträgen geben sie ihr Fachwissen weiter, untermauert mit typischen Schadensbildern. Für ausreichend Zeit, sich mit den Referenten auszutauschen und individuelle Fragen zu stellen, ist ebenfalls gesorgt.

Infos und Anmeldung unter: www.derbauschaden.de/veranstaltungen-fachtagung-2022

