Fachbuch Finance: „NEUE BAIT – Neuerungen aufsichtskonform umsetzen“

Im Fokus des Buches: das IT-Projektmanagement nach der BAIT-Novelle

„Anwendungsentwicklung und IT-Projektmanagement nach der BAIT-Novelle 2021“ – mit diesem für Banken und Finanzdienstleister wichtigen und aktuellen Thema setzen sich die Top-Berater Thomas Arnsberg und Stefan Bachinger im soeben beim Finanz Colloquium Heidelberg (FCH) erschienenen Fachbuch „(Neue) BAIT – Neuerungen aufsichtskonform umsetzen“ auseinander.

Arnsberg und Bachinger gehen als Berater des auf Banken und Finanzdienstleister spezialisierten Consulting-Unternehmens movisco AG in ihrem Fachbeitrag praxisorientiert der Frage nach, welche Auswirkungen die „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (BAIT) in ihrer aktuellen Novelle auf die Entwicklung von Anwendungen und das Management von IT-Projekten in den Banken haben. Weitere Infos: https://www.movisco.de/blog/fachbuch-und-beitrag-zur-bait-novelle-auswirkungen-auf-it-anwendungsentwicklung-und-it-projektmanagement

„Anwendungsentwicklung und IT-Projektmanagement nach der BAIT-Novelle 2021“

Die IT-Infrastruktur gehört zu den Kernelementen jeder Bank, ihre Weiterentwicklung im Rahmen von IT-Projekten gehört zum Alltagsgeschäft in den Finanzinstituten. Betrieb und Entwicklung der Banken-IT spielt sich in einem Spannungsfeld zwischen Anforderungen des Marktes, der Geschäftsmodelle und der Regulatorik ab. Geändertes Kundenverhalten und ebenso veränderte Erwartungen auf Kundenseite zwingen Banken heute dazu, möglichst kurzfristig neue Lösungen und Produkte zu entwickeln. Doch anders als in anderen Branchen können Banken neue Entwicklungen nicht „einfach so auf den Weg“ bringen, dazu tragen sie eine zu große wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb stellt die BaFin in ihren „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (BAIT) Verwaltungsvorschriften auf, die den § 25a Absatz 1 KWG (Risikomanagement) und § 25b KWG (Auslagerung) interpretieren und an denen sich die BaFin in ihrer Prüfpraxis orientiert. Mit der Novelle der BAIT vom 16.08.2021 hat die BaFin ihre Erwartungen an die IT und Informationssicherheit in Banken somit weiter konkretisiert. In ihrem Fachbeitrag „Anwendungsentwicklung und IT-Projektmanagement nach der BAIT-Novelle 2021“ erläutern Arnsberg und Bachinger umsetzungsorientiert Aspekte wie u.a. Projektdefinition, Steuerung von Projekten, Management eines Projektportfolios, Risikomanagement und verpflichtende Berichterstattung, Individuelle Datenverarbeitung (IDV) in der Anwendungsentwicklung, Anforderungserhebung und ihre Dokumentation, Softwaretesting und Qualitätssicherung.

Der Fachbeitrag ist erschienen in:

NEUE BAIT – Neuerungen aufsichtskonform umsetzen:

Erhebliche Änderungen in den Prozessen mit IT-Bezug erkennen und BAIT-konform anpassen

FCH, 2022

ISBN: 978-3957259882

89,- Euro, 296 Seiten,

Im stationären und online-Buchhandel, z.B. https://amzn.to/3zHZuz8, https://bit.ly/3I0L2Ew

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.

movisco AG, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg, Tel.: +49 40 767 53 777

movisco AG, Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 9293 9145

movisco AG, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: +49 69 174 98 590

info@movisco.com, www.movisco.com

