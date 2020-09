Facharzt für Brustverkleinerung in Kaiserslautern finden

Mit ausführlicher Beratung die richtige Entscheidung zur Brustverkleinerung in Kaiserslautern treffen

KAISERSLAUTERN. Große Brüste gelten seit jeher als Schönheitsideal der Frau. Eine zu große Oberweite kann hingegen schnell zur Last werden und viele körperliche und seelische Folgen mit sich bringen. Betroffene Frauen in Kaiserslautern, aber auch deutschlandweit, die über eine Brustverkleinerung nachdenken, haben vor dem Eingriff meist viele Fragen. Den geeigneten Facharzt für den ästhetisch plastischen Eingriff zu finden, kann einen wesentlichen Einfluss auf das operative Ergebnis haben. Dr. med. Hennig Ryssel ist Facharzt für ästhetisch plastische Chirurgie in der Region Kaiserslautern. Er empfiehlt, vor allem auf die Qualifizierung des Arztes zu achten und im Gespräch alle relevanten Fragen ausführlich zu besprechen.

Worauf bei der Facharztwahl zur Brustverkleinerung in der Region Kaiserslautern zu achten ist

Die Auswahl eines erfahrenen Chirurgen für die Brustverkleinerung in Kaiserslautern und der Pfalz ist vor allem eine Vertrauenssache. Ab dem ersten Gespräch sollten sich die Patienten gut aufgehoben fühlen und auf einen verständnisvollen Facharzt treffen. Auch die berufliche Erfahrung und die stetige Weiterbildung sind wichtige Faktoren, um einen guten Chirurgen für den Eingriff auszuwählen. Jeder seriöse Facharzt präsentiert Patienten entsprechende Nachweise oder hält bereits auf seiner Webseite umfassende Informationen bereit.

Die ästhetisch plastische Chirurgie hat sich über die vergangenen Jahrzehnte stetig weiterentwickelt. Neue Verfahren sorgen für einen schonenden Umgang mit dem Brustgewebe und erleichtern es der Patienten, zu einer Brustform und Brustgröße nach eigenen Vorstellungen zu gelangen. Ein erfahrener Facharzt weiß, welche Form der Brustverkleinerung sich für die jeweilige Patientin anbietet und unterstützt seine Meinung mit starken Argumenten. Als kommunikativer Partner sollte der Chirurg außerdem jederzeit auf Nachfragen und Sorgen seiner Patientinnen eingehen.

Brustverkleinerung in Kaiserslautern als Chance für neues Wohlbefinden

Die Entscheidung für eine Verkleinerung der Brust ist gut zu überlegen, zumal jeder operative Eingriff seine Risiken birgt. Diese lassen sich jedoch minimieren, wenn auf die erfahrenen und qualifizierten Hände eines Facharztes vertraut wird. “Fachkundig und in Absprache mit der Patientin durchgeführt, können durch die Verkleinerung der Brust Beschwerden wie Verspannungen in Rücken und Nacken bald der Vergangenheit angehören. Auch die psychische Last einer zu großen Brust, oft mit negativem Einfluss auf das Sexualleben, kann nachlassen”, erklärt der Facharzt für die Region Kaiserlautern.

Dr. med. Henning Ryssel ist Chirurge und hat seinen Schwerpunkt auf die Schönheitschirurgie gelegt. Behandlungen und Eingriffe wie z. B. Brustvergrößerungen oder Brustverkleinerungen führt der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in seiner Praxisklinik durch.

