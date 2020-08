Faceidentity, skin by nature Technik (Tanja Anna Maria Parvin)

Das Gesicht verrät mehr, als tausend Worte

Holistic Beauty – Ausbildung

..back to school…

Faceidentiy, skin by nature Technik (by Tanja A.M. Parvin)

Wir wissen das es verschieden Hauttypen gibt, haben für diese Hauttypen die passenden Cremes.

Bei der Massagetechnik wenden wir aber für all unsere Patienten immer die gleiche Technik an, ohne uns bewusst zu sein, das unsere Gesichtsmimik unsere bewussten und unbewussten Emotionen zum Ausdruck bringt.

Und dieser Ausdruck verrät uns, was unser Gegenüber benötigt !

Das sichtbar werden unserer Gefühle ermöglicht die mimische Gesichtsmuskulatur. Die gesamte Beweglichkeit des Gesichts wird durch 26 verschiedene Gesichtsmuskeln ermöglicht, 8 davon als mimische Muskeln, weil sie die Haut bewegen können. Ein positives & fröhliches Gesicht lässt uns dynamischer & jünger erscheinen, ein negatives & trauriges Ausdruck lässt uns älter erscheinen.

Unser Gesicht ist mehr als nur Haut & Knochen!

Schon seit 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Thema ” Holistictherapie” und ” Holistic-Beauty !

Kennen Sie dieses Gefühl, wenn sie beginnen Zusammenhänge zu verstehen und dieses AHA-Erlebnis stattfindet, so wie das letzte Puzzelstück , das noch fehlt, um das Bild komplett zu machen.

Als ich bei Dr. Malte Hozzl in der Provence meine Aromatherapie-Ausbildung machte, da hatte ich das erste Mal dieses AHA-Erlebnis und Gefühl. Als ich ein bestimmtes ätherisches Öl auf meine Haut auftrug, so konnte ich es zwei Stunden später, plötzlich schmecken.

Dieses Erlebnis, ließ mich nicht mehr los, denn ab da, war für mich das Thema ” naturliche Hautpflege” nicht mehr nur ein Wort.

Ich begann viel zu Lesen und besuchte viele Kurse, bei verschiedenen bekannten Schönheitsexperten, auf der ganzen Welt. Und ein Puzzelstück kam zum anderen, manche Puzzelstück passten nicht zu meinem Bild, bis, nach vielen Jahren mein eigenes Bild enstand.

Faceidentity; skin by nature Technik, bezieht die Gesichtsmuskeln, sowohl aussen, wie innen im Mund ( mit sterilen Handschuhen) mit ein. Es verbinden sich Elemente aus der östlichen und westlichen Medizin.

Denn nur wenn wir die Verspannungen FÜHLEN und SPÜREN können und wir die Zusammehänge verstehen,welche Muskeln im Gesicht bei welchen Emotionen aktiv sind.

Dann,können wir unserem Gegenüber genau das geben ,was er braucht.

Wir kommen von Routinemassagegriffen ab, und können der Haut und dem Gesicht genau das geben, was sie braucht!

Und das ist der Beginn, der Anfang, einer neuen Sicht,- und Behandlungsweise!

