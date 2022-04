Fabromont Kugelgarn für Anforderungen in Büro + Objekten

Strapazierfähiger Teppichboden mit vielen Vorteilen geeignet für hohe Beanspruchung

Fabromont Kugelgarn erfüllt höchste Anforderungen in Büro, Treppenhaus und Objekten

Fabromont bietet mit seinem patentierten Kugelgarn und Kugelvlies einzigartige, alternativlose textile Bodenbeläge für Büros und Objekte. Vorteile von Fabromont Kugelgarn sind höchste Strapazierzfähigkeit mit Nutzungsklasse 33, die starke Trittschalldämmung bis zu -20 dB sowie eine problemlose Verlegung ohne sichtbare Schnittkanten auch in Kombination verschiedener Dekore. Fabromont Kugelgarn® gibt es in mehreren Kollektionen, die sich in Qualität und Farbgebung unterscheiden. Die Fabromont Teppichboden-Klassiker haben einen dreischichtiger Aufbau. Die Kollektionen Fabromont Resista wird hier stellvertretend für die große Auswahl der Fabromont Teppichböden vorgestellt

Eigenschaften Fabromont® Kugelgarn® Teppichboden

Alle Fabromont Objekt-Teppichböden haben als Bahnenware eine Rollenbreite: 2 m und eine Gesamtstärke von 3,5 bis 5,5 mm. Die meisten Ausführung sind mit der hohen Nutzungsklasse: 33 angegeben und mit der Brandschutzklasse Cfl-s1 natürlich für die Ausschreibung im gewerblichen und öffentlichen Bereich geeignet. Standardmäßig weisen die Fabromont Bodenbeläge eine hohe Trittschalldämmung bis zu -20 dB aus, sind antistatisch und für Fußbodenheizung geeignet

Allgemeine Produkteigenschaften von Fabromont® Kugelgarn®

Fabromont Kugelgarn ist ökonomisch und widerstandsfähig, extrem strapazierfähig, sehr langlebig auch intensive Nutzung mit Stuhlrollen und sehr maßbeständig. Möbel hinterlassen keine sichtbaren Eindrücke. von Möbeln. Durch richtungsfreie Verlegung und die Schnittfestigkeit an Kanten von Fabromont Kugelgarn ist nur mit sehr wenig Verschnitt zu rechnen. Die 100% spinndüsengefärbten Fasern sorgen für Fleckunempfindlichkeit, Lichtechtheit und Reibechtheit. Einfachste Reinigung sorgen für geringe Betriebskosten

Fabromont Kugelgarn steht für hohe Sicherheit

Kein Gleiten, Rutschen, Abdriften von Rollstühlen – dadurch verringertes Unfallrisiko gegenüber harten und elastischen Belägen – diese Eigenschaften sorgen für hohe Sicherheit. Der Bodenbelag ist schwer entflammbar – alles qualitätszertifiziert von TüVprofiCert.

Fabromont Kugelgarn ist nachhaltig und umweltgerecht

Berücksichtigung kurzer Transportwege bei Wahl der Lieferanten führen zu geringerer Umweltbelastung beim Transport. Fabromont Produkte und Produktion sind zertifiziert von GuT (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden) und der TFI Aachen GmbH. Hohe Lebensdauer sowie energiearme und chemiefreie Reinigung und Pflege verbessern verbessern die Ökobilanz. Beschichtungen aus speziell emissionsarmem Binder, keine produktionsspezifischen Abwässer (internes Recycling), PET-Rezyklat in der Unterschicht uvm. sorgen für hohe Umweltverträglichkeit. Die Abfälle können im normalen Hausmüll unter Rückgewinnung thermischer Energie (Fernwärme) entsorgt werden.

Fabromont Kugelgarn sorgt für gesundheitsgerechte Hygiene

Staubbindend, für Allergiker geeignet, reduziert Fabromont Kugelgarn die Feinstaubbelastung von Wohn- und Arbeitsräumen. Auch nach Jahren der Nutzung steht Kugelgarn punkto Hygiene harten oder elastischen Belägen in nichts nach (vgl. UFAG Laborergebnisse, erhältlich mit Bestellung).

Fabromont Kugelgarn ist einfach in Reinigung und Pflege

Auf Grund schmutzabweisende Faserzusammensetzung und Oberflächen kann auf eine Ausrüstung mit ökologisch bedenklichen Fluorverbindungen verzichtet werden. Fabromont Kugelgarn ist beständig gegen die meisten Desinfektionsmittel (spinndüsengefärbte Fasern), reparabel (bei grösseren Schäden oder Flecken durch Einsetzen eines richtungsfreien, sich nahtlos einfügenden Reparaturstücks) und

wirtschaftlich günstig in der Reinigung mit Bürstsauger.

Fabromont Kugelgarn ist Ästhetik und Wohlfülambiente

Die richtungsfreie und nahtlose Optik über die gesamte Fläche spricht mit dieser speziellen Optik eine einmalige hochwerti anmutende Designsprache. Hoher Gehkomfort für Schonung der Gelenke,

ästhetische textile Anmutung, angenehmes Raumklima infolge von Staubbindung, Trittschalldämmung, Raumschalldämmung – mit Fabromont Kugelgarn steigt der Wohfühlfaktor deutlich.

Preis-Liste Fabromont Kugelgarn

allfloors.de bietet das komplette Spektrum aller Kugelgarn- und Kugelvlies-Teppichböden und kalkuliert Angebote für Fabromont Kugelgarn auch für große Objekte mit günstigen Preisen.

Jetzt auf allfloors.de Fabromont Kugelgarn Teppichboden und neuste Rigid Böden von HARO, Parador, Gerflor und Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie berryAlloc, Gerflor, ter Hürne, cortex, amtico, Adramaq und wineo in in großer Auswahl zertifiziert mit „Blauer Engel“ sofort günstig online kaufen – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

Firmenkontakt

allfloors® Bodenbelag Marktplatz

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de/fabromont

Pressekontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.