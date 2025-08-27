Fabrikhallen im Blick – auf Knopfdruck: Neues Flächenbilanztool von DUALIS

Produktionsflächen ad-hoc und fundiert in dynamischen Umgebungen planen

Dresden, 27. August 2025 – Ob bei der Einführung neuer Fertigungslinien, der Umstrukturierung bestehender Werke oder dem Zusammenschluss mehrerer Standorte: Wer Fabriken plant, braucht präzise Antworten auf die Frage, wie Flächen aktuell genutzt werden – und wo ungenutztes Potenzial liegt. Besonders bei kurzfristig notwendigen Umstellungen sind schnelle, belastbare Analysen gefragt. DUALIS hat die Lösung: das neue Flächenbilanztool für Visual Components und das Flächenmanagement-Tool AREAPLAN. Gemeinsam sorgen sie ad-hoc für Übersicht und Planbarkeit – von der einzelnen Halle bis zum gesamten Werksnetzwerk.

Lieferketten sind instabil, die Auftragslage schwankt. Kundenprojekte müssen oft kurzfristig umgesetzt oder angepasst werden. Auch Umstrukturierungen innerhalb eines Werks oder standortübergreifend nehmen zu. In der Folge müssen Produktionsbetriebe häufig neue Maschinen integrieren, Anlagen umbauen und Hallenlayouts entsprechend anpassen – schnell, effizient und fehlerfrei.

Ein zentrales Nadelöhr dabei ist die Fläche: Eine unzureichend durchdachte Hallenplanung riskiert Stillstände oder unnötige Investitionen. DUALIS kombiniert daher als autorisierter Reseller die 3D-Simulationsplattform Visual Components mit einem eigens entwickelten Flächenbilanztool.

Mit Visual Components lassen sich Fertigungs-, Maschinenlayouts und Materialflüsse in Fabriken virtuell abbilden, analysieren und optimieren. Ergänzt wird diese Lösung nun durch das neue DUALIS-Flächenbilanztool, das auf Knopfdruck die produktive Flächennutzung analysiert. Die verschiedenen Flächenarten – etwa Montage-, Fertigungs-, Lager- und Verwaltungsflächen – sind dabei im Vorfeld manuell zu definieren. Die Verteilung wird anschließend übersichtlich in Dashboards mit Kreis- und Balkendiagrammen dargestellt. So erkennen Planende auf einen Blick, wo sich Erweiterungen lohnen oder Engpässe drohen.

„Das Flächenbilanztool zeigt wertschöpfende, nicht wertschöpfende und potenzielle Freiflächen auf. Es schafft damit die ideale Entscheidungsgrundlage, um schnell und fundiert zu handeln“, erklärt Ralf Dohndorf, Vice President Factory Simulation bei DUALIS.

Standortübergreifend planen mit AREAPLAN

Für Unternehmen mit mehreren Produktionsstätten ist die Frage nach der Flächennutzung noch komplexer: Wo ist die Auslastung hoch? Wo bestehen Reserven? Und wie lassen sich Prozesse bündeln? Die DUALIS-Software AREAPLAN, die als Add-on zu Visual Components oder in Kombination mit CAD-, MES-, APS- und ERP-Systemen genutzt werden kann, erleichtert das übergreifende Flächenmanagement. Sie bildet Flächenbelegungen über verschiedene Standorte hinweg ab – zeitlich, räumlich und hallenübergreifend.

Belegungen lassen sich damit koordiniert planen, flexibel visualisieren und jederzeit anpassen. AREAPLAN bietet unter anderem 3D-Blockdiagramme, Zeitachsen-Darstellungen und farblich konfigurierbare Visualisierungen. Auch Exporte nach Excel sind problemlos möglich.

„Durch das Zusammenspiel von Visual Components, Flächenbilanztool und AREAPLAN entsteht eine durchgängige Planungsplattform – von der Layoutplanung und Materialflusssimulation bis zur übergreifenden Flächenplanung“, sagt Ralf Dohndorf.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.300 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern.

Bildquelle: DUALIS GmbH IT Solution