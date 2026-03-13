fabel startet fabel PRO

Digitale Plattform für die Versorgung zu Hause

Das Digital-Health-Startup fabel stellt heute fabel PRO vor: eine Plattform, die Homecare-Anbieter, Kliniken und Versicherungen dabei unterstützt, Patientinnen und Patienten auch nach der Behandlung strukturiert in der häuslichen Versorgung zu begleiten.

Immer mehr Therapien finden heute außerhalb von Klinik und Praxis statt – im Zuhause der Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig steigt die Komplexität der Versorgung: Angehörige übernehmen Aufgaben, Therapien müssen regelmäßig durchgeführt werden, Informationen gehen verloren oder sind für Beteiligte schwer zugänglich.

fabel PRO setzt genau hier an.

Die Plattform ermöglicht es Gesundheitsanbietern, ihre Therapien und Versorgungsprogramme digital in den Alltag der Patienten zu integrieren. Therapiepläne, Erinnerungen, verständliche Anleitungen und Dokumentationsmöglichkeiten unterstützen Patienten und Angehörige dabei, medizinische Abläufe im Alltag sicher umzusetzen. Gleichzeitig erhalten Versorger eine strukturierte Übersicht über Therapieverläufe und Rückmeldungen aus dem Alltag.

Das Ziel: bessere Therapieadhärenz, klarere Abläufe und eine Versorgung, die auch außerhalb medizinischer Einrichtungen funktioniert.

„Ein großer Teil der Versorgung findet heute zu Hause statt – aber die digitalen Strukturen dafür fehlen oft noch“, sagt Alicia Faridi, Co-Founder von fabel. „Mit fabel PRO schaffen wir eine Plattform, die Therapien verständlich macht, Angehörige einbindet und Versorgern gleichzeitig mehr Transparenz über den tatsächlichen Versorgungsalltag gibt.“

Die Plattform verbindet medizinische Anbieter direkt mit den Menschen, die die Therapie im Alltag umsetzen: Patientinnen, Patienten und pflegende Angehörige. Über die App werden Aufgaben organisiert, Erinnerungen ausgelöst und Gesundheitswerte dokumentiert. Gleichzeitig können relevante Informationen oder Verlaufsdaten bei Bedarf einfach exportiert und weitergegeben werden.

Damit entsteht ein digitaler Begleiter für die häusliche Versorgung – vom ersten Therapieschritt bis zur langfristigen Betreuung.

Ein besonderer Vorteil für Anbieter: Mit fabel PRO erhalten Unternehmen ihre eigene digitale Patientenplattform – ohne technischen Entwicklungsaufwand.

Therapieprogramme, Inhalte und Services können direkt innerhalb der bestehenden fabel-App integriert und individuell gebrandet werden. Patienten gelangen beispielsweise über einen QR-Code oder einen Therapiecode direkt in den passenden Bereich der App und erhalten dort alle relevanten Informationen, Aufgaben und Unterstützungsangebote.

Für Anbieter bedeutet das: eine eigene digitale Versorgungswelt für ihre Patienten – ohne eigene App entwickeln, betreiben oder warten zu müssen.

In einem Gesundheitsmarkt, in dem immer mehr Versorgung außerhalb klassischer Einrichtungen stattfindet, wird die digitale Begleitung von Therapien zunehmend zum entscheidenden Faktor. Anbieter, die ihren Patienten nicht nur Produkte oder Leistungen, sondern auch digitale Orientierung im Alltag bieten, schaffen langfristige Bindung und verbessern gleichzeitig die Versorgungsqualität.

Mit fabel PRO positioniert sich fabel als Plattform, die genau diese Brücke schlägt – zwischen medizinischer Versorgung und dem Alltag der Menschen zu Hause.

Über fabel

fabel ist eine digitale Plattform rund um die häusliche Pflege und Versorgung. Die App unterstützt pflegende Angehörige bei Organisation, Wissen, Dokumentation und Kommunikation im Pflegealltag.

Mit fabel PRO erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine Plattform für Gesundheitsanbieter, die ihre Patienten auch im Alltag digital begleiten und ihre Versorgung effizienter organisieren möchten.

fabel ist eine digitale Plattform rund um die häusliche Pflege und Versorgung. Die App unterstützt pflegende Angehörige bei Organisation, Wissen, Dokumentation und Kommunikation im Pflegealltag.

Kontakt

fabel

Maximiliane Kugler

Katharinenstraße 13

20457 Hamburg

01744230619



https://fabel.care/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.