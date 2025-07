F5 stellt Lösungen für Post-Quanten-Kryptographie vor

– Sicherheit für Unternehmen vor aufkommenden Bedrohungen

– Proaktive Strategien schützen Vermögenswerte und sorgen für Compliance

München, 1. Juli 2025 – F5 unterstützt seine Kunden bei der Vorbereitung auf den grundlegenden Wandel durch Quantencomputing im Bereich Cybersicherheit. Die neuen umfassenden Lösungen für Post-Quanten-Kryptographie sind nahtlos in die F5 Application Delivery and Security Platform integriert. Unternehmen erhalten damit die nötigen Tools, um Anwendungen und APIs zu sichern und gleichzeitig eine hohe Leistung und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Die Quanten-Ära stellt einen bedeutenden Wendepunkt für die Cybersicherheit dar, da die bisherigen Grenzen der klassischen IT nicht mehr gelten. So sagt Gartner: „Die Motivation für IT-Abteilungen, Post-Quanten-Kryptografie einzuführen, ist in der Tatsache begründet, dass die Fortschritte im Quantencomputing die asymmetrische Kryptografie bis 2029 unsicher machen. Bis 2034 wird die asymmetrische Kryptografie mit Hilfe von Quantencomputertechnologien vollständig überwindbar sein.“ (Gartner, Begin Transitioning to Post-Quantum Cryptography Now, 30. September 2024. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.)

Cybersicherheit muss überdacht werden

Die Post-Quanten-Kryptographie (PQC) stellt einen entscheidenden Wandel bei der Sicherung sensibler Daten dar. Im Gegensatz zu typischen Upgrades oder Patches ist der Übergang zu PQC eine grundlegende architektonische Veränderung der Cybersicherheit, die eine proaktive Planung und Ausführung erfordert. Eine schlecht verwaltete Umstellung kann zu Ausfällen und Störungen des Betriebs führen, vor allem bei hybriden, Multi-Cloud- und Legacy-Systemen. Ohne den richtigen Ansatz riskieren Unternehmen kostspielige Ausfallzeiten, langsamere Anwendungen, Compliance-Probleme und frustrierte User.

Da zudem die weit verbreiteten traditionellen Verschlüsselungsmethoden unwirksam werden, haben böswillige Akteure bereits damit begonnen, eine Angriffsstrategie nach dem Motto „jetzt ernten, später entschlüsseln“ anzuwenden. Dabei fangen sie heute verschlüsselte Daten ab, um sie zu entschlüsseln, sobald Quantenfunktionen verfügbar sind. Sensible Daten – wie Benutzerdaten, Finanzinformationen, persönliche Gesundheitsangaben und geistiges Eigentum – sind auf völlig neue Weise gefährdet.

„Post-Quanten-Gefahren sind kein weit entferntes Problem – sie erfordern zwingend, die Sicherheit jetzt zu modernisieren“, sagt Kunal Anand, Chief Innovation Officer bei F5. „Unsere Plattform macht die Einführung von PQC praktikabel, so dass Unternehmen ihre Apps, APIs und Vertrauensmodelle für die Zukunft sichern können, ohne ihre Geschwindigkeit zu beeinträchtigen.“

Das zeichnet F5 aus

F5 vereinfacht die Umstellung auf quantensicheren Schutz als führender Anbieter einer vollständig integrierten, skalierbaren Plattform für die Bereitstellung und Sicherheit von Anwendungen. Mit umfassender PQC-Unterstützung für server- und clientseitige Verschlüsselung sowie nahtloser Integration in Hybrid-, Multi-Cloud- und Legacy-Umgebungen schützt dieser plattformbasierte Ansatz die Apps, APIs und Daten von Unternehmen – und optimiert gleichzeitig die Leistung.

Durch die Kombination von klassischer Verschlüsselung mit PQC profitieren Kunden von Interoperabilität und schrittweisen System-Upgrades ohne Betriebsunterbrechungen. Die Lösungen von F5 bieten außerdem detaillierte Einblicke in den verschlüsselten Datenverkehr und verbessern so die Erkennung von Bedrohungen, auch während der Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie.

Zu den wichtigsten Vorteilen der PQC-Funktionen von F5 gehören:

– Vertrauenswürdige Post-Quanten-Verschlüsselung: NIST-standardisierte kryptografische Algorithmen schützen Kundendaten, geistiges Eigentum und Betriebsmittel ohne Beeinträchtigung der Systemleistung.

– End-to-End-Sicherheit: Von der clientseitigen Verschlüsselung bis zu Backend-Systemen bietet F5 eine umfassende PQC-Abdeckung. Sie kombiniert eine hochverfügbare App-Bereitstellung mit verschlüsseltem Bedrohungsschutz, Zugriffssicherheit, leistungsstarken Firewall-Funktionen und proaktiven Bedrohungsdaten.

– Betriebliche Kontinuität: Mit Hybrid- und Multi-Cloud-Kompatibilität gewährleistet F5, dass geschäftskritische Anwendungen und APIs während jeder Phase des PQC-Übergangs effizient, sicher und verfügbar bleiben.

– Einheitliche Sichtbarkeit über Umgebungen hinweg: Zentralisierte Management- und Bewertungstools bieten Einblicke in alle Apps, APIs und verschlüsselten Datenverkehr. Sie decken das gesamte Sicherheitsökosystem ab und unterstützen zusätzliche KI-, Telemetrie- und Automatisierungsfunktionen.

– Vereinfachte Compliance: F5 hilft Unternehmen bei der Einhaltung sich entwickelnder regulatorischer Standards und stellt sicher, dass sensible Daten während der PQC-Umstellung geschützt und regelkonform bleiben.

Der Weg in die Zukunft: Schneller bereit für PQC

Der Umstieg auf Post-Quanten-Kryptografie ist nicht nur technisch notwendig, sondern auch eine Chance, sich auf die Zukunft vorzubereiten und gleichzeitig aktuelle Innovationen voranzutreiben. F5 bietet Unternehmen einen reibungslosen Migrationspfad und umfassende Proxy-Funktionen, damit sich PQC neben bestehenden Verschlüsselungstechnologien implementieren und weiterentwickeln lässt. Unternehmen erhalten die Flexibilität, hybride Verschlüsselungsmodelle in ihrem eigenen Tempo einzuführen und so das Risiko von Ausfallzeiten oder betrieblichen Herausforderungen zu reduzieren.

Durch Fokussierung auf Anwendungen und APIs, welche die digitalen Unternehmen heute benötigen, hilft F5 seinen Kunden, die transformativen Möglichkeiten der Quanten-Ära vertrauensvoll zu nutzen. Die individuelle Unterstützung für hybride Verschlüsselungsmodelle ermöglicht es Unternehmen, eine optimierte Anwendungsbereitstellung beizubehalten und sich gleichzeitig auf Post-Quanten-Protokolle und die Zukunft der Cybersicherheit vorzubereiten.

Verfügbarkeit

Lösungen zur Vorbereitung auf Post-Quanten-Kryptographie sind ab sofort für die F5 Application Delivery and Security Platform verfügbar.

Weitere Informationen

– Post-Quantum Cryptography Readiness Solutions

– The State of PQC on the Web – F5 Labs

– Weighing in on the Post-Quantum Cryptography Hype – F5 Blog

Über F5

F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) ist das weltweit führende Unternehmen, das jede Anwendung bereitstellt und absichert. Gestützt auf drei Jahrzehnte Erfahrung hat F5 die branchenweit führende Plattform – die F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) – entwickelt, um jede App und jede API überall bereitzustellen und zu sichern: vor Ort, in der Cloud, am Netzwerkrand und in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. F5 hat sich der Innovation und der Zusammenarbeit mit den größten und fortschrittlichsten Unternehmen der Welt verschrieben, um schnelle, verfügbare und sichere digitale Erlebnisse zu ermöglichen. Gemeinsam helfen wir uns gegenseitig, erfolgreich zu sein und eine bessere digitale Welt zum Leben zu erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter f5.com.

