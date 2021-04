F.A.Z.-Institut zeichnet E WIE EINFACH erneut für ausgezeichneten Service aus

– Ergebnis einer umfassenden Social-Listening-Studie des renommierten F.A.Z-Instituts

– Über 11,6 Millionen Nennungen in 438 Millionen Online-Quellen analysiert

Der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH überzeugt weiterhin und erhält erneut das Zertifikat “Ausgezeichneter Service”. Das ist das Ergebnis einer gleichnamigen Social-Listening-Studie des F.A.Z.-Instituts und des IMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung.

Hohe Produkt-Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind nicht mehr die alleinigen Aspekte, an denen sich Kund:innen orientieren. Der Service eines Unternehmens trägt mittlerweile maßgeblich zur Kundenzufriedenheit bei. Vor diesem Hintergrund wurden etwa 20.000 Marken mit Blick auf ihre Serviceorientierung und -performance untersucht. Im Zentrum der Analyse standen Kundenaussagen zu den drei Themenfeldern Produkt & Service, Kundenberatung und Weiterempfehlung. Insgesamt wurden so über einen Zeitraum von zwölf Monaten etwa 11,6 Millionen Nennungen in 438 Millionen Online-Quellen wie Webseiten, Social-Media-Kanälen und Blogs zu allen Unternehmen identifiziert bzw. interpretiert. E WIE EINFACH wurde hierbei in der Kategorie “Überregionale Energieversorger” ausgezeichnet.

“Die Kundenzufriedenheit ist eine der wichtigsten Kennzahlen für ein Vertriebsunternehmen. Deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass wir wieder mit unserem Service überzeugen konnten und werden auch weiterhin konsequent daran arbeiten.”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

